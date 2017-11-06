دبلوماسية باكستان الرقمية تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في باكستان، جعلت الانتشار الواسع لعدد من أنواع الوسم «الهاشتاج» وحملات التشويه والابتزاز للمواطنين العاديين والمشاهير، تحظى باهتمام كبير، يتردد صداها في وسائل الإعلام التقليدية. ومع هذا النمو المتصاعد لعدد المستخدمين وأنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، من المحبط أن نشهد افتقاراً إلى مبادرات رقمية حكومية باكستانية، خاصة في وزارة الخارجية، في سياق التواصل مع السكان المحليين والأجانب ومع النظراء في الدول الأخرى، لكن هذا متوقع أيضاً في دولة ليس لرئيس الوزراء فيها حتى وقت قريب حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوجد حالياً في باكستان نحو 35 مليون مستخدم إنترنت، أي 18% من السكان. والأهم من هذا أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد يتزايد بمتوسط مليون في الشهر، ما يؤكد أهمية الإنترنت وتأثيراته المحتملة على مستقبل البلاد. وعلاوة على هذا، نجد أن 60% من سكان باكستان تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ما يعني أن عدداً كبيراً من الناس بالفعل يستخدمون الإنترنت أو ينشؤون كمواطنين رقميين أصبحوا أكثر ألفة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية. وبفضل السوق التنافسي لشبكة الهواتف المحمولة التي تخوضها شركات متعددة الجنسية من النرويج والصين ودول الخليج العربي، مثل «تلينور» و«يوفون» و«زونج»، يستطيع المرء شراء ما يقارب 2.5 جيجابايت من بيانات الإنترنت مقابل أقل مما يتكلفه كيلو من البطاطا. لذا استطاع المواطنون الرقميون الباكستانيون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على مجريات السياسة داخل البلاد. ومن الأمثلة على ذلك؛ الضغط على الحكومة لتطبيق قانون حقوق المرأة لعام 2016، والمساعدة في ملاحقة الضالعين في قتل الطالب مشعل خان. ونجح مستخدمو الإنترنت الباكستانيون في تدشين وتطوير نشاط اقتصادي إلكتروني، وامتلكوا علاماتهم التجارية المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب، وتواصلوا مع أشخاص من أنحاء العالم في قضايا امتدت من السياسة إلى الترفيه. ولا تقدم أي من القنوات السالف ذكرها صورة إيجابية أو ناجحة عن الدبلوماسية الرقمية لباكستان. وكان رئيس الوزراء السابق نواز شريف محافظاً للغاية في استخدامه للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم ينشئ قط حساباً رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه. وهذا أيضاً يصدق على رئيس الوزراء الحالي. والقيادة تلعب دوراً حاسماً في نجاح أي إعادة هيكلة للحكومة أو تدشين سياسة جديدة. ولذا فإن تخلف القيادة في هذا المجال يفاقم من الحالة المزرية للدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية. وهذا بالطبع رغم أن وزير الخارجية الباكستاني لديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم في الأساس على إعادة نشر التغريدات، لكن عدد الحسابات التي تتابع حساب وزير الخارجية يبلغ 900 ألف فقط، ما يقودنا إلى المشكلات التي نناقشها حالاً. وهذا الافتقار الباكستاني إلى الدبلوماسية الرقمية واضح أيضاً حين نفحص حضور بعثاتها الدبلوماسية في مواقع التواصل الاجتماعي. ونجد أنه بخلاف حسابات «تويتر» للسفارات الباكستانية في الولايات المتحدة وبلجيكا وروسيا، لا توجد لوزارة الخارجية حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفحص صفحة وزارة الخارجية الباكستانية على «تويتر»، خاصة صفحة القنصلية الباكستانية في سيدني، نجد أن متابعيها أقل من 100 ألف، ما يقدم صورة كئيبة للغاية فيما يتعلق بالمشاركة الإجمالية والغرض من الحساب. ومعظم ما ينشره حساب القنصلية على «تويتر» يتركز في الأساس على إعادة نشر التغريدات التي ليست ذات صلة قوية بنشر المبادرات الثقافية، مثلها في ذلك مثل حسابات البعثات الدبلوماسية الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر المبادرات الثقافية عادة الحد الأدنى المطلوب من البعثة الدبلوماسية على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أيضاً أنها لا تنشر أي محتوى أصلي مهم، ولا تتواصل مع الباكستانيين في أستراليا الذين زاد عددهم وفقاً للإحصاءات الأسترالية الحديثة الضعف منذ عام 2011 ليصلوا نحو 65 ألفاً. كما لا تنشر القنصلية تغريدات أو تعيد نشر تغريدات تتعلق بالخدمات التي يسعى الناس بشدة إلى الحصول عليها، وهي التعليم وخدمات التأشيرات. ولا شك في أن تطبيق وتطوير مبادرات الدبلوماسية الرقمية، يتطلب قدراً معيناً من الموارد. بالإضافة إلى هذا، فمن الضروري تطوير استراتيجية متماسكة ومتينة البنيان، تضع قواعد إرشادية للدبلوماسيين كي يحافظوا على الوجود على الإنترنت. وهذا لن يثمر على الفور لأن تعلم السياسة الرقمية وتطبيقها يتحقق من خلال التواصل والتعلم من مبادرات تكنولوجيا الاتصالات السابقة، ومن النظراء المحليين والأجانب والخبراء والأكاديميين، ومن مواطني العالم الرقمي في البلاد. ومع استمرار السكان الباكستانيين الرقميين في التزايد، سيصبح العالم الرقمي جزءاً إلزامياً من التواصل والتفاعل اليومي للحكومة. لكن ما لم تبدأ وزارة الخارجية بالدخول إلى القدرة الكامنة للدبلوماسية الرقمية، فإن صورة مستقبلها ستظل كئيبة داخل المعترك الرقمي. ذوشان هاشمي* ـ ـ ـ *منسق الأبحاث في جماعة «جنوب آسيا» البحثية بجامعة سيدني الأسترالية ----------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»