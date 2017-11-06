الرياض: ‬صاروخ ‬باليستي ‬وقضاء ‬على ‬الفساد تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 لأول ‬مرةٍ ‬من ‬بدء ‬«عاصفة ‬الحزم» ‬وإعلان ‬«التحالف ‬العربي» ‬في ‬اليمن ‬يهاجم ‬«الحوثيون» ‬العاصمة ‬السعودية ‬الرياض، ‬ما ‬يشير- ‬وبحسب ‬«التحالف ‬العربي»- ‬إلى ‬أن ‬«الحوثي» ‬وصالح ‬ما ‬زالا ‬يتلقيان ‬دعماً ‬عسكرياً ‬نوعياً ‬من ‬نظام ‬الملالي ‬في ‬طهران. الصراع ‬الكبير ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬هو ‬بين ‬الدول ‬العربية ‬بقيادة ‬السعودية ‬باستثناء ‬قطر ‬من ‬جهة ‬وبين ‬نظام ‬إيران ‬الطائفي ‬الإرهابي ‬وقد ‬مضى ‬زمن ‬حليفهم ‬الأكبر ‬باراك ‬أوباما، ‬وجاء ‬زمن ‬الرئيس ‬دونالد ‬ترامب ‬الذي ‬يسعى ‬جهده ‬لإعادة ‬مكانة ‬أميركا ‬في ‬العالم، ‬ويجد ‬في ‬السعودية ‬أكبر ‬الحلفاء، ‬بل ‬إنها ‬في ‬مواجهة ‬مشاريع ‬طهران ‬أكثر ‬تقدماً ‬ومواجهة ‬بالعزم ‬والحزم. لقد ‬بدأت ‬السعودية ‬برسم ‬الخطط ‬وتبني ‬التحالفات ‬العسكرية ‬ورصد ‬الصفوف ‬السياسية، ‬وهي ‬تعد ‬العدة ‬لمواجهة ‬جميع ‬الأعداء ‬والخصوم ‬في ‬كل ‬مكانٍ، ‬وحين ‬تأتي ‬لحظة ‬المواجهة، ‬سيصبح ‬«الحوثي» ‬وميليشياته، ‬وصالح ‬وأتباعه ‬مجرد ‬رقمٍ ‬صغيرٍ ‬في ‬معادلة ‬إقليمية ‬أكبر ‬منهما ‬ومن ‬داعميهما ‬في ‬قطر ‬وجماعة ‬«الإخوان» ‬الإرهابية ‬بكثير. الحدث ‬الضخم ‬والتاريخي ‬الآخر ‬الذي ‬شهدته ‬الرياض ‬هو ‬أمر ‬الملك ‬سلمان ‬بن ‬عبد ‬العزيز ‬بإنشاء ‬لجنة ‬عليا ‬لمكافحة ‬الفساد ‬يرأسها ‬ولي ‬العهد ‬السعودي ‬الأمير ‬محمد ‬بن ‬سلمان ‬بنفسه، ‬وبعضوية ‬العديد ‬من ‬المؤسسات ‬الكبرى ‬في ‬الدولة ‬لملاحقة ‬الفساد ‬بشكل ‬شاملٍ ‬وكاملٍ ‬وبأحداثٍ ‬غير ‬مسبوقةٍ ‬تمثلت ‬في ‬إيقاف ‬عددٍ ‬من ‬الأمراء ‬والوزراء ‬السابقين ‬ورجال ‬أعمالٍ. في ‬جميع ‬الأحداث ‬التي ‬مرت ‬في ‬الثلاث ‬سنوات ‬الماضية ‬تقريباً ‬كان ‬ولي ‬العهد ‬السعودي ‬ورائد ‬التطوير ‬وباني ‬المستقبل ‬يؤكد ‬لمواطنيه ‬وللعالم ‬أجمع ‬أنه ‬لا ‬يصرّح ‬بأي ‬شيء ‬إلا ‬وهو ‬يعنيه ‬تماماً، ‬وقد ‬قال ‬في ‬أول ‬لقاء ‬متلفزٍ ‬له ‬إنه ‬سيحارب ‬الفساد ‬ولن ‬ينجو ‬كائناً ‬من ‬كان ‬من ‬العقوبة ‬لا ‬أمير ‬ولا ‬وزير، ‬ومثل ‬كل ‬تصريحاته ‬الأخرى ‬فقد ‬أتبع ‬القول ‬بالفعل. الفساد ‬هو ‬السوس ‬الذي ‬ينخر ‬البلدان ‬من ‬داخلها، ‬وينهب ‬ثرواتها، ‬ويدمر ‬قدراتها، ‬وهو ‬على ‬طول ‬التاريخ ‬وعرض ‬الجغرافيا ‬يشكل ‬طبقات اجتماعية ‬محتقنة ‬ضد ‬الدولة ‬وصنّاع ‬القرار، ‬وكلما ‬كان ‬متفشياً، ‬كان ‬الاحتقان ‬الشعبي ‬عالياً، ‬وقد ‬جاءت ‬لحظة ‬الحقيقة ‬في ‬السعودية، ‬والقضاء ‬على ‬الفساد ‬بشكلٍ ‬مبرم. السعودية ‬الجديدة ‬هي ‬السعودية ‬المجيدة، ‬السعودية ‬القوية ‬في ‬الداخل ‬والخارج، ‬السعودية ‬العادلة ‬في ‬إصلاحاتها ‬الكبرى ‬التي ‬تخوضها ‬داخلياً ‬وفي ‬مواجهاتها ‬الإقليمية ‬والدولية، ‬وفي ‬صراعاتها ‬السياسية ‬والعسكرية، ‬وفي ‬مواجهة ‬التحديات ‬الكبرى ‬التي ‬تواجه ‬العالم ‬كظاهرة ‬الإرهاب ‬والتطرف. مثل ‬هذه ‬المواجهة ‬الحاسمة ‬للفساد ‬والفاسدين ‬أياً ‬كانوا ‬هي ‬مواجهة ‬لا ‬يُراد ‬منها ‬إصلاح ‬الماضي ‬فحسب، ‬بل ‬كذلك ‬بناء ‬مستقبلٍ ‬زاهٍ ‬لا ‬يخترمه ‬الفساد ‬من ‬أي جهة ‬في ‬عرض ‬البلاد ‬وطولها، ‬كما ‬أنه ‬يبعث ‬برسائل ‬بالغة ‬الوضوح ‬لكل ‬من ‬له ‬علاقة ‬بالسعودية ‬من ‬الدول ‬والسياسيين ‬والمستثمرين ‬بأن ‬حقوقهم ‬ستكون ‬محفوظة ‬بشكل ‬كامل ‬ولن ‬يستطيع ‬أحد ‬كبيراً ‬كان ‬أم ‬صغيراً ‬أن ‬يؤثر ‬عليها. أخيراً، ‬الأخبار ‬السعيدة ‬التي ‬تخرج ‬من ‬الرياض ‬بتتابع ‬وتسارعٍ لافت ‬توحي ‬بمستقبل ‬يتجاوز ‬كل ‬عقبات ‬الماضي ‬مهما ‬ظن ‬البعض ‬أنه ‬لا ‬يمكن ‬تجاوزها. عبدالله بن بجاد العتيبي*٫ *كاتب سعودي