وليامسون: وزير الدفاع القادم من «وستمنستر»! تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 بعد استقالة مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع في الحكومة البريطانية، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، أعلنت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، الخميس الماضي، تعيين «غافين وليامسون» وزيراً جديداً للدفاع، مما أثار بعض الانتقادات ضد قرارها، خاصة أن الوزير الجديد غير معروف لدى الرأي العام البريطاني، وليس له خلفية عسكرية، كما أنه أصغر شخص (41 سنة) يشغل هذا المنصب. وقد ولد غافن الكسندر وليامسون عام 1976 في «سكاربورو» الواقعة بشمال يوركشير على بحر الشمال، لوالدين كانا تقليدياً من ناخبي وأنصار «حزب العمال»، لكن غافين الذي تردد على مدرسة «إيست أيتون» الابتدائية، ثم على مدرستي «رينكليف» و«سكاربورو السادسة» الثانويتين، ودرس العلوم السياسية والاقتصادية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة «برادفورد» في يوركشير، اختار لنفسه حزب المحافظين. ففي الجامعة بدأ نشاطه السياسي وانضم إلى الجناح الطلابي لحزب المحافظين، ليصبح أمينه الوطني قبل الأخير، إذ تم إلغاء ذلك المنصب في عام 1998 حين اندمجت الحركات الشبابية في باقي أجهزة الحزب. ثم انتخب وليامسون لعضوية مجلس شمال يوركشير في عام 2001، وهو مجلس تم إلغاؤه في عام 2005. كما كان وليامسون نائب رئيس فرع حزب المحافظين في «ستافوردشاير»، إحدى مقاطعات منطقة الميدلاندز في إنجلترا، ومن بعد ذلك شغل المنصب نفسه في «ديربيشاير ديليس»، إحدى مقاطعات منطقة «ديربيشاير» بإنجلترا. وإضافة إلى ذلك فقد ترأس وليامسون جمعية تطوعية في «ستوك أون ترينت»، كبرى مدن «ستافوردشاير»، وهناك أيضاً عمل في صناعة الفخار وتجارته وفي قطاع التصميم المعماري، قبل أن يصبح نائباً في مجلس العموم. ففي أفق الانتخابات البرلمانية لعام 2005، حاول وليامسون خوض السباق الداخلي لنيل الترشيح من حزب المحافظين في «بلاكبول الشمالية» و«فليتوود»، لكن دون جدوى، لذلك قرر الانتقال إلى «ديربيشاير» ليترشح منها في الانتخابات التالية. وبالفعل، كما خطط وليامسون، فقد انتُخب على قوائم المحافظين في اقتراع عام 2010 عن مقاطعة «ستافوردشاير الجنوبية»، وعين «السكرتير البرلماني الخاص» لوزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، هوغو سواير، في أكتوبر 2011. ثم أصبح في سبتمبر 2012 السكرتير البرلماني الخاص لوزير الدولة للنقل، باتريك مكلولين، قبل أن يشغل المنصب نفسه في عام 2013 داخل مكتب ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في حينه. وفي البرلمان كان وليامسون عضواً في لجنة أيرلندا الشمالية، وكان رئيساً لفريق برلماني يضم جميع الأحزاب ويعنى بمساعدة المصابين ب«التصلب الجانبي الضموري» (وهو مرض عصبي). كان وليامسون مقرباً من كاميرون، لكنه بعد استقالة الأخير وبدء الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لتصعيد قيادة جديدة، عمل لمنع بوريس جونسون (وزير الخارجية الحالي) من الوصول إلى زعامة الحزب، ورأى منذ البداية أن تيريزا ماي ستكون أفضل مرشح للتغلب على جونسون، لذلك عمل بكل إمكاناته لإنجاحها وكان مدير حملتها الانتخابية. وبعد انتصار ماي أصبح ينظر إلى وليامسون على أنه أحد المقربين منها. وكانا على رأي واحد خلال استفتاء العام الماضي، إذ رأيا معاً، إلى جانب كاميرون أيضاً، ضرورة بقاء المملكة المتحدة كعضو في الاتحاد الأوروبي. وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لعام 2017، والتي كان وليامسون أحد الفائزين فيها عن حزبه، لعب دوراً أساسياً في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزبه وحزب الديمقراطيين الوحدويين في إيرلند الشمالية بعد خسارة المحافظين للأغلبية التي كانوا يتمتعون بها في مجلس العموم السابق، حيث سافر إلى بلفاست لمناقشة أحكام اتفاق التحالف مع الديمقراطيين الوحدويين. ويوم الخميس الماضي أعلن بيان من مكتب ماي تعيين وليامسون وزيراً للدفاع، وهو القرار الذي أصاب العديد من قادة المحافظين بالذهول، واعتبروه يمثل ارتباكاً لرئيسة الوزراء، وقال أحد الوزراء لصحيفة «ديلي ميل» إنه «قرار سياسي لم يسبق له مثيل من قبل»، خاصة أن خبرة وليامسون في المجال التنفيذي محدودة للغاية، وتمت كلها بعيداً عن وزارة الدفاع، أما خبرته البرلماني فليست بذلك الغنى أو النجاح الباهر، إذ كان حتى الآن مكلفاً بفرض الانضباط البرلماني في صفوف حزب المحافظين خلال التصويت في برلمان وستمنستر. ورغم أدائه البرلماني النشط نسبياً، فقد وجّه له رئيس مجلس العموم في أكتوبر 2013، جون بيركو، توبيخاً لكونه صاخباً أثناء توجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة. يأتي تعيين وليامسون وزيراً للدفاع في وقت تصارع فيه الحكومة لاحتواء تداعيات فضيحة «وستمنستر» الجنسية التي تشمل العديد من النواب، بمن فيهم وزير الدفاع المستقيل السير مايكل فالون الذي ورد اسمه في الفضيحة التي تعود إلى عام 2002، ليقدم استقالته معتذراً بأن سلوكه كان «أدنى من المستوى المطلوب»، تماماً كما يرى المعترضون على تعيين وليامسون أنه خبرته في المجال الدفاعي أدنى من المطلوب. بيد أن قادة آخرين يرون الوزير الجديد في صورة أخرى، وقد قال أحدهم إنه شخص «موهوب جداً» وإن تعيينه «خيارا صائبا وملهما»! محمد ولد المنى