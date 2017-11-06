القمة العالمية للتغذية 2017 تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 بعد عقد كامل من الانخفاض والتراجع تظهر الدراسات والتقارير الحديثة عودة الجوع والمجاعات للتزايد والانتشار حول العالم، فخلال عام 2016 فقط تزايد عدد من لا يتلقون كفايتهم من الطعام والغذاء من 777 مليوناً إلى 815 مليوناً. وعلى خلفية هذا الوضع الغذائي العالمي المتدهور، والتغيرات السياسية والاقتصادية والديموغرافية حول العالم، عقدت أمس الأول السبت في مدينة «ميلانو» بشمال إيطاليا، القمة العالمية للتغذية (Global Nutrition Summit 2017)، بحضور لفيف من القادة وواضعي السياسات العامة والاقتصاديين وخبراء التغذية والزراعة. وبوجه عام يمكن تقسيم سوء التغذية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، الأول هو نقص المتناول من السعرات الحرارية، الذي يظهر في شكل هزال وضعف، وتأخر وإعاقة في النمو يتجسدان في شكل صغر الحجم والتقزم. والنوع الثاني، وهو فرط المتناول من السعرات الحرارية، يظهر في شكل وزن زائد وسمنة مفرطة، تحمل في طياتها قائمة متنوعة من الأمراض. وأما النوع الثالث، وبغض النظر عن حجم المتناول من السعرات الحرارية بالزيادة أو النقصان، فينتج عن نقص المتناول من العناصر الغذائية الأساسية والحيوية، مثل الفيتامينات والمعادن، ويمكنه أن يصيب من يعانون من الهزال والضعف، أو حتى من يرزحون تحت أوزان ثقيلة، على حد سواء. ويمكن أيضاً لهذا النوع الأخير أن يؤثر سلباً على جهاز المناعة فيترك الجسم عرضة للأمراض المعدية، وأن يعوق نمو وتطور المخ، ويفاقم مشاكل صحية موجودة من قبل. وأحياناًِ ما يندرج تحت هذا النوع، الإفراط في تناول عناصر غذائية، ضارة بالصحة عند زيادة المستهلك منها، مثل الملح، والسكريات، والدهون المشبعة، التي من شأنها أن تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية. ولذا، يمكن وصف النوعين الأولين من سوء التغذية، بأنهما يتعلقان بكمية وحجم السعرات الحرارية، سواء بالنقص أو الزيادة، في حين أن النوع الثالث يتعلق بنوعية الغذاء، ونقص أو زيادة بعض العناصر الغذائية فيه المرتبطة بالأمراض المزمنة. فعلى سبيل المثال، يقدر أن 264 مليون امرأة حول العالم، تعانين من فقر الدم أو «أنيميا» نقص الحديد. وأمام هذا الوضع العالمي المؤسف، طالب التقرير العالمي الأخير بضرورة وضع التغذية في قلب ومركز الجهود الرامية والساعية للقضاء على الفقر، ومكافحة الأمراض، ورفع مستوى التعليم، ومجابهة التغيرات المناخية الحالية. فمن المعروف أن الطفل الذي يتلقى تغذية جيدة وكافية، تزداد فرصته في الخروج من دائرة الفقر والمعاناة بمقدار الثلث، مقارنة بالطفل الذي لا يتلقى تغذية كافية أو جيدة النوعية. فالطفل الذي يتغذى جيداً، سيتعلم بشكل أفضل، وسينمو ويكبر كشخص سليم البنية، لا يعاني من أمراض مزمنة تثقل كاهله، وكاهل نظام الرعاية الصحية، والاقتصاد برمته، بل سيصبح شخصاً منتجاً فاعلاً يساهم في الناتج الاقتصادي لمجتمعه، مما يجعل التغذية الجيدة وقود الطاقة الذهنية والفكرية لاحقاً، أحد أهم مكونات البنية التحتية لبناء اقتصادات المستقبل. وكما ذكرنا سابقاً، ينبغي ألا يرتبط سوء التغذية في أذهاننا فقط بنقص كميات الغذاء فقط، وبصور الأطفال الجوعى منتفخي البطون في القرن الأفريقي، بل ينبغي دائماً أن نضع في الاعتبار ضرورة احتواء الطعام على العناصر الغذائية الأساسية والحيوية، مثل الفيتامينات والمعادن، وضرورة عدم الإفراط في المتناول من السعرات الحرارية، حتى لا نصطدم بالوجه الآخر القبيح لسوء التغذية، أي مشكلة السمنة. وهذه المشكلة، وحسب تقرير التغذية العالمي الأخير، أصبحت تصيب ملياريْ شخص من بين السبعة مليارات إنسان حالياً، في شكل زيادة وزن أو سمنة مفرطة. ومن بين هؤلاء يوجد 40 مليون طفل على الأقل يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وإذا أضفنا إلى هؤلاء حقيقة أن 34 في المئة من البالغين في دول أميركا الشمالية يعانون من زيادة الوزن، ومثلهم 10 في المئة من أطفال القارة السمراء، يصبح تحقيق الهدف العالمي الرامي لخفض معدلات الإصابة بالسمنة والسكري بعيد المنال، ولا تزيد فرص تحقيقه حالياً على نسبة 1 في المئة فقط.