على الطريق الصحيح تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017 تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار، قيادةً وشعباً، بالإنجازات الرائدة والسباقة التي تسطرها الدولة وأبناؤها في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، سواءً تم تحقيق تلك الإنجازات على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، وعلى صعيد المؤسسات أو الشركات أو الأفراد. كيف لا؟ وإنْ كان كل إنجاز مميز تحققه أي جهة كانت باسم الإمارات العربية المتحدة، هو رافد إضافي لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، وخطوة أخرى تقترب بالإمارات العربية المتحدة من تحقيق رؤيتها 2021 ومئويتها2071 الهادفتين إلى الارتقاء بدولتنا الحبيبة وشعبها إلى قمة أفضل وأسعد الدول والشعوب حول العالم. هذه اللفتة الكريمة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي جاءت بعد أن كان مجلس التوازن الاقتصادي قد أعلن مؤخراً، بمناسبة احتفاله بيوبيله الفضي، أنه تمكّن على مدار 25 عاماً من تأسيس نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، حيث تقوم هذه الشركات بدور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تمثل بلا شك انعكاساً للنهج العبقري الذي تنتهجه قيادتنا الرشيدة منذ عهد الآباء المؤسسين، في تحفيز المشهد الإماراتي بكل مكوناته لمواصلة المثابرة والإنجاز في سبيل خدمة الوطن. كما أنها جاءت لتلقي الضوء من جديد على التطور اللافت الذي تشهده الصناعات العسكرية والدفاعية الإماراتية، حيث باتت تحظى بثقة عالمية متزايدة وقدرة تنافسية حقيقية مع كبرى الشركات العالمية، ناهيك عن التقدم الذي حققته هذه الصناعات في ظل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة وسياسة التمكين الحكيمة التي تنتهجها، حيث تمكنت أغلب شركات التصنيع الدفاعي الإماراتية من تحقيق نسب توطين كبيرة مقارنة بحداثة تأسيسها، وذلك على نحو يعزز خطوات الإمارات العربية المتحدة الواثقة نحو الارتقاء بالإنسان الإماراتي في عوالم المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، ويحقق المزيد من التقدم للدولة على طريق التحول الصناعي من جهة أخرى، حيث يحظى قطاع الصناعة بشكل عام باهتمام بالغ في الدولة، وذلك لدوره الحيوي في تجسيد توجهها الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني والتقدم بثبات نحو اقتصاد متنوع ومستدام ومبني على المعرفة. إن التقدم الذي تشهده الصناعات العسكرية والدفاعية الإماراتية هو جزء لا يتجزأ من الأدلة المتوالية والمتوازية على أن دولتنا الحبيبة تسير على الطريق الصحيح نحو تجسيد رؤاها التنموية الطامحة في مختلف المجالات وشتى القطاعات، للعبور بأجيالنا الحالية والقادمة نحو المستقبل الأكثر إشراقاً الذي ينتظرها بإذن الله تعالى. ـ ـ ـــ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركرز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.