جهود متصلة لدعم المؤسسات التعليمية تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 إن المؤسسة التعليمية هي البيئة الخصبة التي يكتسب فيه النشء النسبة الأكبر من القيم الأخلاقية والمعارف العلمية والمهارات العملية التي يحتاج إليها لتكوين شخصيته وبناء ذاته، ولذا فإن المسؤولية الكبرى في إعداد الأجيال تربوياً وأخلاقياً وتعليمياً تقع على عاتق هذا الصرح العظيم، ومن هذا المنطلق أولته دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رعاية استثنائية، إيماناً منها بأن الارتقاء بالتعليم ومخرجاته هو استثمار حقيقي في حاضر الوطن ومستقبله، وعلى التعليم مواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تسير فيها الدولة بخطى متسارعة، ولذا تكاتفت الأيادي وتضافرت الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير أفضل السبل والمناهج التعليمية وتزويد المؤسسات التعليمية بأعلى المعايير والتكنولوجيات العالمية من أجل الارتقاء بدور التعليم وبناء أجيال واعية ومثقفة متسلحة بالعلم الحديث والتكنولوجيات المتطورة قادرة على المشاركة بفاعلية في تنفيذ الخطط والرؤى التنموية التي تتبناها الدولة، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071». ولطالما تميزت تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو المستدام بمواكبة متطلبات العولمة من دون الإخلال بالأساس الأخلاقي، إدراكاً منها بأن الخطر الذي بات يهدد العالم هو غياب القيم والأخلاق والثوابت التي هي أساس تنشئة الأجيال وبناء الأوطان. ومنذ إعلان المبادرة الفريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بإدخال مادة «التربية الأخلاقية» في المدارس، تكثف مؤسسات الدولة المعنية جهودها كافة لتنفيذ أهداف المبادرة. وفي هذا السياق أطلقت جمعية «البيت متوحد» ‏بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة مسابقة «أخلاقي هويتي» للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، ‏التي تستهدف طلاب الحلقة الأولى «من الصف الأول وحتى الخامس»، بهدف ‏دعم مفهوم التربية الأخلاقية وتعزيز ‏قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلاب، وتعكس المسابقة الأهمية التي توليها دائرة التعليم والمعرفة لمادة التربية الأخلاقية وتعوّل عليها من طموحات في إيصال المفاهيم السلوكية والأخلاقية المستهدفة إلى الطلبة، حيث تضيف بُعداً آخر إلى العملية التعليمية برمتها، هو البعد القيمي والأخلاقي. تسير الإمارات على النهج ذاته الذي أسس له الوالد والمعلم الحكيم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أدرك منذ البداية أن أهم عناصر الثروة الوطنية هو بناء وتطوير الكيان الإنساني المتسلح بالعلم والأخلاق معاً، لضمان استدامة النمو والحفاظ على ما وصلت إليه الإمارات من مكانة، والاستمرار في التقدم. وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال زيارة سموه، مؤخراً، لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن «ضمان تعليم متميز لأبنائنا، مهمة نتحمل مسؤوليتها جميعاً، بحيث ينعكس هذا الأثر الإيجابي على تحقيق الأهداف والخطط الوطنية وتطلعات قيادتنا وطموحاتها نحو المستقبل، وتنشئة جيل متسلح بالمعرفة يدعم توجهات الدولة بالوصول إلى المراكز الأولى في المجالات كافة». عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية