«باول».. دواعي الاستمرارية تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 يبدو اختيار الرئيس دونالد ترامب لـ«جيروم باول» كي يقود «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) قراراً حكيماً جداً، سيجد ترحيباً كبيراً في الأسواق، ولاسيما أنه يضع شخصاً يحظى باحترام كبير ولديه ثقافة واسعة ويتمتع بخبرة ومهنية عالية على رأس أقوى بنك مركزي في العالم. وعلى رغم أن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» ستبدو تلقائية إلى حد بعيد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن تأكيد مجلس الشيوخ لتعيين «باول» سيتبعه تغيير في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، يشمل تعيين نائب الرئيس بعد رحيل «ستانلي فيشر»، لضمان أن المؤسسة تواصل العمل بصورة جيدة بين الاقتصاد والمالية والسياسات والأمور الفنية المتعلقة بالسوق، على الصعيدين المحلي والعالمي. وإذا ما تم تأكيد تعيينه، وهو أمر مرجّح، فإن «باول» سيحمل معه إلى المنصب شعوراً بالاستمرارية والقدرة على التوقع، وهما أمران مفيدان للحفاظ بنجاح على عملية «تطبيع السياسات تدريجياً»، والتي سمحت لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بالتراجع بهدوء وبصورة تدريجية عن السياسات النقدية غير التقليدية من دون زعزعة استقرار الأسواق أو إخراج النمو المتزامن للاقتصادين الأميركي والعالمي عن مساره. ويحظى «باول» باحترام داخل وخارج «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خبرته وإنجازاته في كل من «مجلس محافظي البنوك المركزية» وفي القطاع الخاص. وهو شخص ينصت جيداً وصاحب رأي سديد. وقد كان مشاركاً في عملية صياغة السياسات الناجحة، ومن خلال الدعم الذي حصل عليه بالفعل، من البيت الأبيض، فإن لديه القدرة على مواجهة بعض الهجمات السياسية المدمرة المحتملة على «الاحتياطي الفيدرالي». وبصفته رئيساً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فإن نجاح «باول» يعتمد أيضاً على تعيينات أخرى في مجلس الإدارة، وخصوصاً الطريقة التي سيعزز بها المعينون الجدد خبرات «الاحتياطي الفيدرالي» الاقتصادية والمالية، إلى جانب خبرة السوق والانفتاح على العالم. وبالطبع، سيبرهن ذلك المزيج على أهميته، بينما يبحر البنك المركزي بين خيارات تفاضلية ثلاثة: السياسات النقدية والمالية؛ والتنظيمات المالية وتخفيف اللوائح؛ وتعزيز السيولة في الأسواق والدعم، الذي توفره معطيات أفضل في الأسواق. ومن المهم أيضاً أن يؤكد «الاحتياطي الفيدرالي» أن بمقدوره الاستمرار كقائد لتقرير السياسات النقدية العالمية، وخصوصاً بينما تبدأ بنوك مركزية أخرى ذات أهمية منهجية في مواجهة قضايا مرتبطة بتحول سياساتها النقدية الخاصة. ولابد من البت في تلك الخيارات ليس فقط على الصعيد المحلي، وإنما للأمر علاقة بالنظام العالمي الذي يواجه «اضطرابات غير معتادة» ترتبط بكيفية عمل الاقتصادات الغربية (وخصوصاً فيما يتعلق بالإنتاجية والأجور ومستويات التضخم)، وتلك الاضطرابات تتضمن أيضاً ارتفاع أسعار الأصول التي لم تعد ترتبط بالمعطيات في الأسواق، و«بريكست»، وظاهرة المناهضة السياسية للنخب الحاكمة، التي حولت عدداً من المستحيلات إلى واقع ملموس، والتهديدات الجيوسياسية المرتبطة باستفزازات كوريا الشمالية، والحركات الانفصالية المختلفة في أرجاء العالم. يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»