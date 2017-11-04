تركات غير المسلمين في أيدٍ أمينة تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 إيماناً من دولة الإمارات العربية المتحدة بأن العيش بأمان هو حق مقدس للأفراد والجماعات، وللشعوب والدول، فقد أكدت الدولة، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، ضرورة العمل على إشاعة مفاهيم احترام حق الآخر في الحياة الآمنة. واستناداً إلى معايير التعايش والتسامح، وتوفير حياة كريمة لا يطولها التهديد للأفراد والمجتمعات، وانطلاقاً من مبدأ العيش المشترك بين الجميع، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي –رعاه الله- القانون رقم (15) لسنة 2017، بشأن إدارة تركات غير المسلمين، وتنفيذ وصاياهم. وفي سعيٍ إلى تكريس القيم الإنسانية المشتركة بعدالة ومساواة جاء الهدف من القانون، لتمكين غير المسلمين من إعداد وصاياهم، استناداً إلى تشريع يضمن تطبيق شرائعهم الخاصة بشكل يضمن لهم حقوقهم، وحقوق مَن يرثونهم، وتطوير إجراءات التقاضي بخصوص وصاياهم وتركاتهم، وجعلها قابلة للتنفيذ، وإقرار أن الوصية مقدَّمة على الإرث، وإنشاء «سجل وصايا غير المسلمين»، الذي يحدِّد بيانات وإجراءات وضوابط الوصية، تشجيعاً للمقيمين من غير المسلمين على تسجيل وصاياهم، وإدارة تركاتهم، وتمكينهم من امتلاك رؤية واضحة للمسائل القانونية الخاصة بقضايا الميراث والتركات، حتى يتمكنوا من العيش والاستثمار على أرض الدولة وهم مطمئنو البال. لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سبَّاقة إلى حفظ حقوق المقيمين على أرضها، عرباً كانوا أم غير عرب، مسلمين أم غير مسلمين، لكونها مؤمنة برسالة مفادها أن الإنسان مساوٍ لأخيه الإنسان، وأن المشترك الذي يجمع البشرية أقوى من أي تفرقة أو تمييز، ليأتي اهتمام القيادة الرشيدة مبكراً، في حفظ حقوق غير المسلمين على أرض الوطن، ليعيشوا ويموتوا فيه بسكينة واطمئنان، الأمر الذي يؤكد بدء محاكم دبي عام 2010 في التصديق على محرَّر الوصية لغير المسلمين لدى الكاتب العدل، حتى تكون تلك العملية مُمَأسسة ورشيدة، ويتم تنفيذها بشفافية ومصداقية، وتتحقق فيها مصلحة جميع الأطراف، ذوي العلاقة بأموال الوصية أو التركة، في إطار يضمن تطبيق الشرائع الخاصة بغير المسلمين بشكل عادل. ولأن الحالة الإماراتية هي حالة متميزة على صعيد التعايش السلمي بين كل المقيمين على أرضها، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم النموذج الراقي، الذي يلاقي احتراماً عالياً في الأوساط العالمية، وليس أدل على ذلك من حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مجال التعايش السلمي بين الجنسيات، وفقاً للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وهي التي تحتضن أكثر من 200 جنسية على أراضيها، الأمر الذي يشي ويدلُّ على أن دولة الإمارات تحافظ على تقدمها في المجالات الإنسانية كافة، وتحديداً في رعاية مصالح المقيمين فيها، وإعطائهم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة، إيماناً منها بأن نشر ثقافة التعايش، وإعلاء قيم التسامح والمساواة والعدل، والتمسك بنهج المحبة والخير، هي ديدنها الذي لا تحيد عنه. لقد حققت تجربة العيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة قيم التعايش السلمي الحقيقي بين الشعوب وأصحاب الثقافات المختلفة، ليجد كل من وطئ أرض هذا البلد أن دولة الإمارات تُعَدُّ المثال الحيَّ على نبذ الطائفية والتمييز، حيث يعيش كل المقيمين، من أصحاب الأديان والطوائف المعروفة في العالم، جنباً إلى جنب مواطني الدولة بسلام ومحبة، يعملون ويتزاملون معاً، في كل مكان، من دون أن تسجَّل أي حالة لتعدِّي إنسان على آخر، فالجميع سواء، في بلد أقسم على أن يكون كافلاً وضامناً لحياة وطموحات ومشروعات كل من أراد العيش على أرض بلد تُحتَرم فيه كرامتهم الإنسانية، وتنوعهم الحضاري والديني، لتثبت دولة الإمارات أنها مثال راقٍ للنهج السلمي والمتسامح مع الجميع. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية