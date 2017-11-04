«مون».. خيارات أفضل من «النووي» تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 أعلن رئيس كوريا الجنوبية «مون جاي-إن» أمام البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن بلاده لن تسعى للحصول على أسلحة نووية، وأن سيول لن تقبل أبداً وجود كوريا الشمالية كدولة مسلحة نووياً. وصرح الرئيس في ثاني خطاب له عن حالة البلاد للمشرعين في البرلمان الكوري الجنوبي قائلاً: «بناء على الاتفاق المشترك بين الكوريتين بشأن نزع الأسلحة النووية لا يمكن قبول كوريا الشمالية كدولة نووية أو التسامح معها. ولن نطور أو نمتلك أسلحة نووية أيضاً». وأدت الاختبارات التي قامت بها كوريا الشمالية إلى تجدد الجدل بشأن إعادة النظر في امتلاك كوريا الجنوبية لأسلحة نووية. والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية سعت ذات يوم إلى امتلاك أسلحة نووية في سبعينيات القرن الماضي أثناء رئاسة «بارك تشونج-هي»، لكن الولايات المتحدة أقنعتها بالتخلي عن طموحاتها النووية. كما كانت الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية أثناء الحرب الباردة حتى عام 1991 حين سحب الرئيس جورج بوش الأب كل الأسلحة النووية التكتيكية المنتشرة في الخارج. وكان دونالد ترامب قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة قد أشار إلى استعداده لتقبل أن تمتلك دول مثل كوريا الجنوبية واليابان أسلحة نووية في سبيل التصدي لتهديد كوريا الشمالية. لكن «مون» ظل يعارض بشدة الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية، ودأب على القول إنه لن يبحث عملية إعادة الانتشار نتيجة احتمال تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية. وأثناء زيارة وزير الدفاع الأميركي «جيم ماتيس» لسيول في الآونة الأخيرة، استبعد كل من «ماتيس» و«سونج» فكرة إعادة نشر أسلحة نووية في الجنوب. وصرح «سونج» أنه «حين نفكر في المصلحة القومية فمن الأفضل بكثير ألا ننشر هذه الأسلحة». بينما قال «ماتيس»: «إن القدرات العسكرية الاستراتيجية الأميركية الموجودة توفر بالفعل قوة الردع اللازمة». وبرغم معارضة «مون» القوية لامتلاك أسلحة نووية، تشير استطلاعات رأي إلى أن غالبية الكوريين الجنوبيين يفضلون أن يكون لدى بلادهم قوة ردع نووية. وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» في سبتمبر الماضي إلى أن 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون امتلاك بلادهم لأسلحة نووية من حيث المبدأ، وهي نسبة تتسق مع استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة. وذكر مون في كلمته أمام البرلمان الكوري الجنوبي الأربعاء الماضي أن هناك خيارات أخرى أفضل من التورط العسكري مع كوريا الشمالية. وأضاف مون: «العقوبات والضغوط وسائل لدفع كوريا الشمالية إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض وكي تتخذ القرار الصحيح. لن ينشب أبدا صراع عسكري في شبه جزيرة كوريا أو عمليات عسكرية من دون الموافقة المسبقة من حكومة كوريا الجنوبية». آدم تايلور: كاتب وصحفي متخصص في الشؤون الخارجية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»