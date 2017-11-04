علمنا رمز اتحادنا تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 في الثالث من نوفمبر من كل عام يحتفل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بيوم العلم الاتحادي، وهو العلم الذي اعتمده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وذلك في الثاني من شهر ديسمبر 1971، وهو تاريخ إعلان الدولة الاتحادية المجيدة التي أسسها الآباء الأولون السبعة الذين كان يقودهم زايد، رحمه الله، والذي قام برفع العلم الاتحادي في ساحة قصر الضيافة الواقع في بر دبي على الطريق المؤدي إلى ضاحية جميرا، والذي يعرف الآن بدار الاتحاد. وتأتي هذه المناسبة السنوية السعيدة تزامناً مع ذكرى تولي حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة الدولة خلفاً لوالده المرحوم الشيخ زايد، رحمة الله عليه. لقد ولد هذا الاتحاد العتيد بعد أن قاد زايد الخير السفينة. لقد جاء اختيار علم الدولة الجديد تجسيداً لانتماء أبناء الإمارات السبع إلى الأمة العربية المجيدة، فعلم الدولة الاتحادية مكون من الألوان الأربعة التي تعكس المقولة العربية الخالدة: بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، حمر وقائعنا، سود مواضينا، وهي مقولة شهيرة نلاحظ بأنها مطبقة ومنعكسة في ألوان أعلام معظم الدول العربية هذه الأيام. إن هذا العلم الاتحادي هو تجسيد لوحدتنا ورمز لاتحادنا القوي ونحن نواجه الخارج الذي يوجد فيه من هو متربص بنا وراغب في إيذائنا والنيل منا، خاصة قطر وإيران، فبالنسبة لقطر التي ادعت منذ أمد طويل بأنها شقيق مخلص، اتضح من خلال نظام الحمدين الذي ظهر منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين على اثر انقلاب نفذه حمد بن خليفة ضد والده بأنها عكس ذلك، فمارست ضدنا كل أنواع الغدر والخديعة والكذب والافتراء، فآوت فلول «الإخوان» الذين يَكِنون العداء الشديد لنا، وأرسلت رجال مخابراتها لكي تبث في البلاد الأقاويل المغرضة والتشويش والإشاعات، وحاولت التجسس على أمورنا السياسية والاقتصادية والمجتمعية والأمنية لأغراض وأهداف غير مفهومة، فنحن في هذه البلاد كقيادة وشعب لم نشغل أنفسنا مطلقاً بشؤون غيرنا، ونسير ملتفين حول قيادتنا وعلمنا ورموزنا بثبات، ولا تهمنا أطراف بحجم قطر أو غيرها مِن مَن صغُر. أما بالنسبة لإيران فحدِّث ولا حرج، فهي منذ البداية كشّرت تجاهنا عن أنيابها وأثارت رغبة بريطانيا في الانسحاب شهوات الطمع في خيراتنا والتوسع في أراضينا، فقامت باحتلال جزرنا الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي ما زالت تقول هل من مزيد لو أتيحت لها الفرصة. وها هي تتسلح بشتى أنواع الأسلحة الحديثة والفتّاكة، وتجري مناوراتها البحرية والبرية قريباً من حدودنا ومياهنا الإقليمية، وها هي تسعى بشكل حثيث نحو صنع القنبلة النووية والتسلح النووي والوسائل والصواريخ الباليستية الحاملة للرؤوس النووية، وها هي تطلق ضدنا كل أنواع الدعاية المغرضة والحملات الإعلامية المضللة والتهديد والوعيد. ولكل ذلك نفخر بعَلمنا، فهو رمز عظيم وضعه لنا آباؤنا المؤسسون، ويتوجب علينا الالتفاف حوله بكل عزم وثبات، لأنه يعني لنا الشيء الكثير. فهنيئاً للإمارات قيادة وشعباً احتفالها بيوم العَلم الذي نرجو من الباري أن يبقيه خفّاقاً وعالياً ومرفرفاً ما بقي الدهر، وحفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها من كل سوء، إنه سميع مجيب.