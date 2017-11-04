أوباما.. ما بعد الرئاسة

تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017

لقد تخيل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من قبل كيف ستكون سنواته الراهنة، فقد بدأ يفكر في ذلك منذ وقت طويل، حتى قبل انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب، وقبل هزيمة حزبه «الديمقراطي» التي أضحت خاتمة فترتيه الرئاسيتين في البيت الأبيض، وحتى قبل أن يقف أمام «الديمقراطيين» في فبراير عام 2007، معلناً ترشحه لمنصب الرئاسة الأميركية.

وبعد عقد كامل، وجد نفسه هنا في افتتاح قمة مدتها يومان لتدشين مؤسسته، ومكتبته الرئاسية المزمع إنشاؤها. وقال أوباما: «عندما سألت نفسي بعد انتهاء فترة الرئاسة، كيف يمكنني أن أحدث تأثيراً، كانت الفكرة الأكثر إثارة بالنسبة لي هي إنشاء مقر وشبكة يمكن من خلالهما لأولئك الشباب من أرجاء العالم وربوع الدولة، ومن كل عرق وخلفية ودين أن يلتقوا معاً، وأن يرى كل منهم الآخر، ويُعلّم كل منهم الآخر ويتعلم كل منهم من الآخر».

وذكر أوباما: «حتى بعد أن تركت العمل في تنسيق المجتمع، فإن الدروس التي تعلمتها عن الناس وعن الانغماس في المجتمعات والإنصات لها وتبادل القصص، وبناء قاعدة قوية من القاع إلى القمة، وليس العكس لإحداث تغيير حقيقي، فإن تلك الدروس لم تفارقني لحظة». وأضاف: «حملت معي تلك الدروس حتى بعد أن أصبحت رئيساً للولايات المتحدة».

وجمع أوباما أصدقاءه المشهورين مثل الأمير البريطاني «هاري»، إلى جانب أكثر من 500 من النشطاء من 60 بلداً و27 ولاية. وتضمنت الفاعلية كلمات افتتاحية ومناقشات حول موضوعات من المشاركة في المجتمع إلى تمكين المرأة ومسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يذكر الرئيس السابق ترامب أبداً، وأشار فقط بطريقة غير مباشرة إلى حالة الاستقطاب الراهنة في المجتمع الأميركي.

كارين تومولتي وكريساه تومبسو: صحفيتان أميركيتان

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»