100 عام.. من بلفور إلى «لهفاه» تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 مع حلول نوفمبر الحالي، يكون العالم قد صمت لمدة مائة عام على أكبر خديعة في التاريخ المعاصر، تلك المعروفة بوعد بلفور، الذي كان قد صدر عن وزير الخارجية البريطاني الأسبق «أرثر جيمس بلفور» في 2 نوفمبر 1917 عندما أرسل برقية إلى زعيم الجالية اليهودية في بريطانيا آنذاك «ليونيل روتشيلد»، يشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. لم تكن الخديعة فقط تتمحور في أن من لا يملك أعطى من لا يستحق، بل إنها تمضى بعيداً لجهة تسويق فكرة يهودية ديمقراطية مغشوشة قام عليها أول رئيس وزراء لإسرائيل. روج بن جوريون لدى الغرب أن إسرائيل سوف تكون جنة الديمقراطية في الأرض، سيما أن اليهود رافضون للنظم الاستبدادية، حيث تعرضوا لبعض التجارب السيئة عند القياصرة تارة، ولدى الفاشيين والدوتشي تارة أخرى، أما الكارثة الكبرى فعرفوها على يد الألمان ونظام الرايخ الثالث لصاحبه أدولف هتلر. خدعة بن جوريون هنا اقتضت أن تكون غالبية سكان إسرائيل من اليهود، لكي يقيموا ديمقراطية حقيقية، وبخاصة أن العرب في تقدير الأوروبيين شعوب لا علاقة لها بهذا النظام السياسي التقدمي. غداة حرب الأيام الستة عام 1967 كان «ليفي أشكول» رئيس وزراء إسرائيل، وبحسب ما ذكره مدير مكتبه العسكري الجنرال «إسرائيل ليور»، يصرخ قائلاً: «ماذا يريدون؟ هل يريدون أن نعيش بـ«السيف وحده»؟ هل يريدون لمستقبل إسرائيل أن يكون بالسيف إلى الأبد؟ كان أشكول يقصد جنرالات الحرب في إسرائيل من أمثال إسحق رابين، وموشي ديان، وواوزي ناركيس، هؤلاء الذين خيلت لهم الأوهام أنهم قادرون على السيطرة وإلى الأبد على أراضٍ عربية شاسعة، لتجيء حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لتبطل وتسحق وتمحق أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يصد ولا يرد. خسارة إسرائيل تتفاقم كل يوم لا سيما لدى جماعات اليمين الديني المتطرف في الغرب، تلك المعروفة بـ«المسيحية الصهيونية»، ذلك أن المسيحية في جوهرها سلام ومحبة، فيما الصهيونية عدوان وغدر وقتل بدم بارد، ولهذا نرى صحوة لدى تلك الجماعات لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، تدفع للتراجع عن دعم إسرائيل، ويطالب قسم كبير من اتباع تلك الجماعات بسحب استثماراتهم من الشركات التي تتعاطى مع إسرائيل اقتصادياً. تخسر إسرائيل كل يوم مكانتها المزعومة كواحة للديمقراطية قي أعين العالم، عندما تمضي قدماً في سياسات هدم البيوت، وضم الأراضي والاغتيالات والتمييز العنصري، وقد أصبحت تباهي علناً بما كانت تفعله سراً. لا تقتصر فداحة الخسائر الإسرائيلية على الغرباء، بل تطال اليهود أنفسهم حول العالم، خذ إليك على سبيل المثال ما جرى بالنسبة للوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية، الذي انشق على نفسه، وخرجت من بين جنباته جماعة «جي ستريت» التي ترى أن حكومات إسرائيل العنصرية تقود الشعب اليهودي إلى التهلكة والانتحار عبر تكريس كراهية الجيران لهم عوضاً عن العيش في سلام ضمن حدود واضحة. أكثر ما يمكن أن يمثل انتكاسة لإسرائيل بعد مائة عام من وعد بلفور هو نسيجها الاجتماعي غير المرتاح في طبقات حضارية وثقافية بعضه إلى بعض، فالمجتمع اليهودي داخل إسرائيل اليوم سقط تحت وطأة التشدد والتطرف الديني وبات قبائل متنازعة من اليهود الشرقيين والغربيين والروس والعلمانيين كل منهم يحاول انتزاع أكبر مكاسب لجماعته العرقية والطائفية، وبات التمذهب يضرب جدران بيت آل إسرائيل كما تقول التوراة. أما الكارثة الأكبر فتتصل بالأصولية اليهودية المتصاعدة إلى عنان السماء، فقد باتت جماعات مثل «لهفاه» المكافئ الموضوعي لـ«داعش» في بلاد العرب والمسلمين، إذ تسعى إلى استبدال الشرائع التوراتية بالقوانين الوضعية. بعد مائة عام تعيش إسرائيل على حد السيف من جديد، وتستعد لحرب قادمة مع جيرانها في المنطقة، وفيما الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرتب أوراق صفقة سلام بينهم وبين الفلسطينيين تسعى إسرائيل في طريق مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية المحتلة، وبموجبه يتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ما يعني نهاية طرح حل الدولتين، وإطالة أمر الاحتلال العسكري. يخبرنا «إيمي سيزاير» الشاعر والكاتب السياسي الفرنسي المارتنيكي أن «لا أحد يحتل وينجو من العقاب، والأمة التي تحتل والحضارة التي تبرر الاحتلال، حضارة مشوهة أخلاقياً».