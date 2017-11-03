القوات المسلحة: «ارفع رأسك.. أنت مصري» تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 للمرة الثالثة تكسر القوات المسلحة المصرية عبر قواتها الجوية حالة الإحباط التي أراد لها الإرهاب أن تتملك المصريين. وقد كانت المرة الأولى في منتصف فبراير عام 2015، حينما ثأرت القوات الجوية لجريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً على الأراضي الليبية من قبل داعش، وكانت المرة الثانية في نهاية فبراير من العام الجاري بالثأر لمقتل 29 مواطناً مصرياً في الحادث الإرهابي بالمنيا، والمرة الثالثة مساء الثلاثاء الماضي حينما دكّت أحد معاقل أو أوكار الإرهابيين في منطقة الواحات وحررت النقيب محمد الحايس. وكانت وسائل الإعلام قد ساهمت، بقصد أو من دون قصد، في بث حالة من الإحباط لدى المصريين، وعملت الجماعات الإرهابية وأبواقها الإعلامية ومناصروها على زعزعة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية وقدرتها على التصدي ودحر تلك الجماعات. ولقد كانت تلك عمليات منظمة في إطار الحرب النفسية، التي تديرها تلك الجماعات على المصريين، وهو ما فرض التدخل السريع من قبل القوات المسلحة بعد ساعات من الحادثين الأولين بتوجيه ضربة لمعاقل داعش بليبيا، وبعد أيام من الحادث الأخير جرى خلالها التجهيز لعملية ناجحة. والنجاح في العملية الأخيرة لم يكن فقط مرتبطاً بالقدرة على مهاجمة وتدمير الإرهابيين بقدر ما ارتبط بالقدرة على تحرير النقيب محمد الحايس، الذي احتجزه الإرهابيون في العملية الإرهابية بالواحات في منتصف الشهر الماضي، واستشهد خلالها 16 بطلاً من رجال الشرطة. وبالفعل تمكنت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة من تصفية الإرهابيين وتحرير النقيب حيّاً. والناظر للحالة المعنوية للمصريين بعد عملية الواحات الإرهابية وقبيل عملية القوات الجوية يمكنه أن يقف على حقيقة وأهمية ما قامت به القوات الجوية. وهو الأمر الذي يبرز عدة حقائق يجب ألا تغيب عنا جميعاً في أي لحظة، وهي: ثانياً: أن ردّ الفعل غير المدروس، حتى وإن كان مطلباً شعبياً، ليس مطلوباً في الحرب ضد الإرهاب، بل إن نتائجه ربما تأتي بآثار عكسية. ومن ثم فإن ممارسة الضغط الشعبي والإعلامي والنخبوي على الأجهزة الأمنية لحظة وقوع عملية إرهابية ربما ينال من الروح المعنوية لتلك الأجهزة، ولكن من المؤكد أنه يخدم أهداف الجماعات الإرهابية. فإستراتيجية الإرهاب ضد مصر تعتمد كما أكد الرئيس السيسي على إحداث الفتنة والنيل من وحدة نسيج الشعب المصري عبر استهداف الإخوة الأقباط، كما حدث خارج الحدود في ليبيا، أو داخلها، كما حدث في عمليات إرهابية كثيرة خاصة في حادث المنيا. ثالثاً: أن القوات المسلحة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك من قبل أنها في أعلى حالات الجاهزية والتدريب والكفاءة للتعامل مع كل التهديدات التي تحدق بالوطن وبالمواطنين، وأن المطلوب من المصريين فقط أن يبقوا على قلب رجل واحد خلف تلك المؤسسة التي قرر قائدها الأعلى وقائدها العام وجنودها طواعية أن يتلقوا رصاص الإرهاب نيابة عن الشعب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن بيان القوات المسلحة عقب عمليتها لضرب داعش في ليبيا عام 2015 أكد بوضوح «أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ، وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعاً تحمي وتصون أمن البلاد، وسيفاً يبتر الإرهاب والتطرف». وأخيراً: ضرورة الاصطفاف خلف رجال القوات المسلحة والشرطة ومشاركتهم الإيمان بأن الحرب لاقتلاع الإرهاب من جذوره ليست معركة مجانية، بل إنها حرب بما تعنيه الكلمة من معنى وبكل ما يقتضيه ذلك من احتمالات وقوع خسائر بشرية ومادية. فالجماعات الإرهابية ليست أفراداً هواة بل إنهم مدعمون إقليمياً ودولياً بالمال والتدريب ومختلف أوجه الدعم اللوجيستي. ومن ثم، فالحرب ليست مع تلك الجماعات فقط، بل إنها مع الدول الداعمة لها، والتي تستهدف القضاء على مصر الدولة. كما أن الاصطفاف خلف القوات المسلحة يعني بالضرورة الحذر من محاولات بعض المتنطّعين لخلخلة ذلك الاصطفاف بخبث شديد عبر التناول غير المنصف لمشروعات التنمية العملاقة التي تقوم بها القوات المسلحة خدمة للمواطنين قبل كل شيء. «ارفع رأسك فوق.. أنت مصري» هي رسالة لكل المصريين بضمان القوات المسلحة المصرية أحد أقوى عشرة جيوش في العالم، والتي لم تخذل شعبها يوماً عبر تاريخها الطويل. فتحية للساهرين على أمن وكرامة هذا الوطن. ولنسور الجو.. هذا عهدنا بكم.