خطوة مهمة لتطوير المسيرة الرياضية للدولة تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 في وطن السعادة تتوالى المشاهد التي تبرهن تباعاً على أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تضع سعادة ورضا جميع أركان البيت الإماراتي الموحد، وسائر مكونات وفئات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين وحتى زائرين لهذه الأرض الطيبة هدفاً أولياً لكل ما تتخذه من قرارات وتطلقه من تشريعات وسياسات ومبادرات وتتبناه من خطوات. فمنذ تأسيسها برزت الإمارات العربية المتحدة جلياً على الخريطة العالمية كوجهة مضيئة تحتضن بحب وسلام وطمأنينة الجميع، تحتويهم وتحتوي أحلامهم وطموحاتهم، وتكافئ المجتهدين المخلصين منهم بتجسيد تلك الأحلام والطموحات واقعاً جميلاً ربما يفوق جمال تلك الأحلام والطموحات. هذه الحقيقة التي ميزت المجتمع الإماراتي منذ قيام ملحمة الاتحاد المباركة، جعلت الإمارات العربية المتحدة تتحول خلال سنوات قليلة إلى قبلة عالمية مفضلة للعيش والإقامة والعمل للكثيرين بحسب المؤشرات الدولية، فباتت «إمارات الخير» كما يسميها القاصي قبل الداني واحة وارفة الظلال يلتئم في كنفها أبناء أكثر من 200 جنسية ينعمون بأرقى قيم التعايش والتسامح والاحترام والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص. ومع كل قرار جديد، تتخذه قيادتنا الرشيدة، تبرهن على عظيم حكمتها، وتثبت أيضاً أن استدامة خير الإمارات العربية المتحدة، وشعبها، والبشرية، هي شغلها الشاغل وهي الجوهر الذي يقوم عليه نهجها الرشيد في الحكم. ولاشك في أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً، بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، وعدم اشتراط جنسية الدولة لمشاركتهم في هذه المسابقات قد جاء ضمن هذا الإطار، فقد أسهم هذا التوجيه السديد الذي يعكس القيم السامية لقيادتنا الرشيدة بإضفاء البهجة والسرور في نفوس المواطنين والمقيمين على السواء على نحو سيصب دون أي شك في ترسيخ مشاعر الحب والولاء والانتماء التي تزخر بها قلوبهم تجاه هذه الأرض الطيبة وقيادتها المعطاءة، وفي تعزيز العلاقة الاستثنائية التي تربط بين جميع مكونات المجتمع الإماراتي، وهي العلاقة التي لعبت دوراً مهماً في ما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يحظى النموذج الإماراتي المتفرد في التعايش والتناغم باحترام وتقدير دول العالم وشعوبه. وإلى جانب ما يعكسه هذا القرار التاريخي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من حرص سموه الدائم على دعم وتطوير المسيرة الرياضية للدولة، والارتقاء بسائر عناصرها، فإنه يعكس كذلك وضوح الرؤية وحكمة القرار، حيث يسهم في توسيع دائرة المشاركة من مختلف أطياف المجتمع، ما ينعكس إيجاباً على مستوى المنافسات، ويصب في تطوير الحركة الرياضية في الدولة. من حق كل إماراتي ومقيم ومحب للإمارات العربية المتحدة أن يفخر بأن الله -عزّ وجلّ- حبانا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة رشيدة تضع نصب أعينها سعادة الجميع، وتدرك أن استدامة السعادة لا تتأتى إلا باستدامة التنمية في المجالات كافة، ولذلك فإنها تواصل الليل بالنهار لتجسيد الرؤى التنموية الطامحة إلى تتويج دولتنا الحبيبة في مقدمة صفوف أفضل دول العالم. وهو هدف تعي قيادتنا الرشيدة أنه لن يتحقق إلا بسواعد أبناء الوطن وكل من ينضوي تحت راية الريادة والسعادة الإماراتية من مقيمين ومحبين مخلصين، ولذلك فإنها لا تكف عن فتح جميع أبواب الجد والاجتهاد والعمل المخلص والفرص المتكافئة أمام الجميع، ولا تتوقف عن بثّ أسمى قيم المسؤولية الوطنية، والمجتمعية، والبذل، والوفاء، والإيجابية، والابتكار، وزرع طاقة الأمل في نفوس الجميع، على نحو يعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية