الصين وأزمة كهرباء «بورتريكو»! تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولون في بورتريكو أنهم بصدد إنهاء عقد مثير للجدل بقيمة 300 مليون يورو لإعادة بناء الشبكة الكهربائية للجزيرة بعد أن دمرها إعصار «ماريا». ومن المقرر أن يغادر المقاول السابق، وهو شركة «وايت فيش إنيرجي هولدينجز إل إل سي»، ومقرها ولاية مونتانا وفيها موظفان فقط بدوام كامل، الجزيرة في غضون 30 يوماً، بينما يحاول المسؤولون إيجاد خطة بديلة. ومع عدم وجود قرار في الأفق، فيما لا يزال ما يقرب من 70% من سكان الجزيرة بلا كهرباء، يتعين على بورتريكو التحول إلى شركات لديها خبرة حقيقية في إصلاح شبكات الكهرباء في المناطق النامية. ومن بين هذه، فليس هناك من هو أكثر ملاءمة من شركة شبكة الكهرباء الصينية التابعة للدولة. ومجرد التفكير في هذا الخيار قد يثير تحذيرات تتعلق بالأمن الوطني في واشنطن. ولكن حري بنا أن نسأل: كيف سيبدو الحال إذا ما أعطيت أكبر شركة كهرباء في الصين الفرصة لإعادة بناء شبكة بورتريكو؟ وبفعل إعصار «ماريا»، أصبحت هيئة الطاقة الكهربائية في بورتريكو في وضع لا يسمح لها باستعادة الطاقة أو إنشاء شبكة حديثة توفر إمدادات طاقة موثوقة. وقد تم تأمين جانب من التمويل، إلا أنه من غير الواضح من الذي سيمول الباقي. ولكن على الأرجح، ستحتاج بورتريكو إلى خصخصة شبكتها الكهربائية وتسليم التطوير والعمليات إلى مقاول خارجي. وإذا حدث هذا، فستكون شركة شبكة الكهرباء الصينية التابعة للدولة مناسبة بشكل جيد. وقد تم تأسيس هذه الشركة في عام 2002، وهي الآن المرفق الكهربائي المهيمن في الصين، ويخدم واحداً من كل سبعة أشخاص على هذا الكوكب. وقد تحقق جزء كبير من هذا النمو من خلال العمل في بعض من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها في العالم. ففي عام 2014، بدأت شركة الكهرباء الصينية العمل في خط كهربائي يبلغ طوله 945 ميلاً في المنطقة الجبلية الواقعة بين التيبت ومقاطعة سيتشوان بتكلفة مليار دولار. وقد تطلب هذا المشروع عمالاً للعمل على ارتفاع 12500 قدم في المتوسط. وعلى رغم أن تضاريس بورتريكو صعبة، إلى أنها بالمقارنة مع هذا تبدو بسيطة نسبياً (وعلى ارتفاع منخفض). ومن ناحية أخرى، فإن شركة كهرباء الصين تعمل أيضاً بسرعة. فقد تم إنجاز خط التيبت المذكور في أقل من عام، وقبل الموعد المقرر. وفي العام الماضي، أعلنت الصين عن برنامج بتكلفة 107 مليارات دولار لتطوير شبكتها الريفية خلال أربع سنوات. ومن المقرر أن يخدم هذا المشروع مئات الملايين من الناس. أما بورتريكو، التي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة فقط، فليس لديها حتى إطار زمني للتطوير، بيد أن شركة كهرباء الصين سيكون بلاشك بوسعها إنجازه في وقت سريع. والأهم من ذلك، أن الشركة ستكون قادرة على إنجاز العمل بشكل جيد. فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، أصبحت الشركة الصينية من المطورين الرائدين في العالم لتوليد الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا. وكلا الأمرين سيكون مهمًا إذا توقفت بورتريكو عن اعتمادها المدمر مالياً وبيئياً على الوقود الأحفوري المستورد. وفي الوقت نفسه، صارت أيضاً شركة الكهرباء الصينية تتبنى تكنولوجيات «الشبكة الذكية» التي يمكنها تعديل تدفقات الطاقة من لتحسين مستويات الكفاءة والسلامة، ما يمكن أن يؤدي إلى منع أو تخفيف الكوارث في المستقبل. ولكن ربما كان الأكثر أهمية هو أن شركة كهرباء الصين لديها أيضاً المال والرغبة في إنجاز العمل. فهي تحقق إيرادات سنوية تقارب إيرادات شركة «بوينج» وشركة «آبل» معاً. ومنذ عام 2009، أصبحت شركة «عالمية رسمياً» مع ضخ استثمارات في البرازيل والبرتغال وأستراليا وإيطاليا والفلبين، حيث تدير الشبكة القومية. ونظراً لوجود فرصة للحصول على نفس الامتيازات في بورتريكو -مع إمكانية تحقيق الربح والسمعة على حد سواء- فليس ثمة شك في أنها ستقبل مثل هذا العرض. ومن المؤكد أنه سيكون هناك بعض المخاوف التي تتعلق بالأمن القومي في هذه الصفقة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تهدد الصين بإغلاق الشبكة في أي مواجهةٍ نظريةٍ مع الولايات المتحدة. ولكن من الممكن أيضاً التخفيف من هذه المخاوف مسبقا -مثلا، من خلال المطالبة بأن يقتصر التشغيل الفعلي للامتياز على السكان المحليين والمواطنين الأميركيين، وأن تكون التكنولوجيا المستخدمة خاضعة لمراجعة أمنية منتظمة. آدم منتر: كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»