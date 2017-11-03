قائمة قيود

تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017

في يوم الاثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق للبرلمان أن ماليزيا تفكر ملياً في وضع مزيد من القيود في علاقاتها مع كوريا الشمالية في إطار المراجعة المستمرة لهذه العلاقات. ويشير تقييم رئيس الوزراء، المتسق مع الإجراءات التي اتخذتها بلاده مؤخراً، إلى إمكانية فرض مزيد من القيود المحدودة والمحسوبة على علاقاتها مع بيونج يانج.

ورغم أن تاريخ العلاقات بين البلدين غالباً ما يساء فهمه، فإنها تعرضت لضغوط في الشهور الأخيرة نتيجة لبعض الحوادث، بما فيها الاختبارات الصاروخية والنووية التي تجريها بيونج يانج، والخلاف الدبلوماسي عقب مقتل «كيم جونج-نام»، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية «كيم جونج-أون»، في مطار كوالا لامبور شهر فبراير الماضي، والتدقيق المتزايد من قبل إدارة الرئيس ترامب في علاقات دول جنوب شرق آسيا بكوريا الشمالية.

ورغم أن نظرة فاحصة غالباً ما تظهِر أن هذه القيود ليست قاسية كما يتم تصويرها، فمن المرجح أيضاً أن نرى مزيداً منها وبصيغ أكثر صرامة خلال الشهور القادمة.

وأكد عبر الرزاق، في رد على استفسار برلماني، أن هذا هو الحال بالفعل. وقال إن ماليزيا كانت تقوم بمراجعة علاقاتها مع كوريا الشمالية، «بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية»، بدل الإعلان صراحة عن التوجه نحو قطع هذه العلاقات.

بيد أن رئيس الوزراء الماليزي كان واضحاً بشأن قائمة القيود المحتمل فرضها، ومنها ما أشار إليه من قبل وزير الخارجية الماليزي «حنيفة أمان»، وهو إغلاق السفارة الماليزية في بيونج يانج.

براشانث باراميزواران: كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»