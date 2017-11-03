نتنياهو يستجيب لترامب تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 نحن أمام واقعة محدودة النطاق، لكنها شديدة الأهمية وتستحق التأمل، فهي تطرح السؤال: هل حقا سيستطيع الرئيس ترامب الضغط على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في اتجاه السلام الشامل والعادل؟ خلاصة الواقعة أن حكومة نتنياهو اتخذت قرارا بضم أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967 المحيطة بالقدس غير أن إدارة ترامب أوقفت المشروع. إذن هي بالفعل واقعة تستحق المتابعة من جانبنا. كان مقررا أن توافق اللجنة الوزارية الإسرائيلية المختصة بسن وتشريع القوانين في اجتماعها يوم الأحد الماضي، على مشروع «قانون القدس الكبرى» الذي ينص على ضم هيئات السلطة المحلية التي تدير المستوطنات التى أقامتها إسرائيل في ضواحي القدس الشرقية المحتلة إلى بلدية القدس. معنى المشروع هو أن تصبح أراضي المستوطنات المحيطة بالقدس تابعة لها إدارياً، وهي خطوة تعني من وجهة النظر الإسرائيلية أن سكان المستوطنات هناك، وعددهم 150 ألف شخص قد أصبحوا مواطنين مقدسيين يحق لهم التصويت في انتخابات البلدية. الأكثر من ذلك أن الخطوة إذا ما تمت فإنها تعني مد نطاق القانون الإسرائيلي الذي تم بموجبه ضم القدس الشرقية المحتلة إلى القدس الغربية واعتبارهما مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل لتشمل أراضي المستوطنات. كان المشروع المذكور ينص على أن تنضم إلى بلدية القدس مستوطنات واقعة شرقي المدينة، وهي معاليه أدوميم وبيتار عليت وبسجات زئيف وأفرات وجميع المستوطنات المقامة في منطقة بيت لحم والمسماة مستوطنات جوش عتسيون. إن هذه التصريحات الدبلوماسية الناعمة لم تبد اعتراضا أميركيا صريحا على المشروع، لكنها رجحت أن يبقى مجرد مشروع، ما يعني أن المتحدثة الأميركية كانت تعلم بأن ضغوطا تتم في الكواليس من جانب إدارة ترامب لمنع تحول المشروع إلى قانون. واضطر نتنياهو أيضا لإصدار أوامره بوقف التصويت على مشروع قانون متطرف آخر قدمه حزب «البيت اليهودي» برئاسة الوزير «نفتالي بينت»، وهو مشروع ينص على السماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات تقع شمال الضفة الغربية كانوا قد أُجلوا منها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية عام 2005 في إطار خطة الانفصال عن القطاع. طبعاً من حقنا كعرب الاحتفاء بهذا الموقف من جانب إدارة ترامب والذي يعني أنها تتفهم الموقف العربي الرافض لقيام إسرائيل بضم الأراضي المحتلة التي تعتبرها مبادرة السلام العربية أرضاً مخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار مشروع السلام الشامل والعادل. إن هذا الموقف الأميركي يمثل نتاجاً مباشراً للجهود التى تبذلها العواصم العربية المؤثرة من أجل القضية الفلسطينية ويدل على أن هذه الجهود تثمر على الأرض في فرملة جموح أطماع اليمين الإسرائيلي. غير أنه يتعين الانتباه أيضاً إلى قدرات نتنياهو على المناورة السياسية لتمرير ما يريد من دون التعرض لصدام مباشر مع الإدارة الأميركية، فقد اعتدنا منه أسلوب الانحناء للضغوط ثم انتظار توقيت مناسب لإظهار أطماعه مجدداً. هنا نلاحظ أن المرشح لخلافة نتنياهو الوزير «كاتس»، المؤمن بضرورة ضمان أغلبية سكانية يهودية في مدينة القدس لمحاصرة أصحابها العرب، ألمح إلى أن الحكومة لم تقم بإلغاء القانون عندما سحبته من اللجنة الوزارية التشريعية، لكنها تؤجله فقط. طبعا هذا التصريح موجه لطمأنة جماهير اليمين في الداخل لكنه يعكس في نفس الوقت اتخاذ وضع المناورة مع الإدارة الأميركية. إنني على يقين من أن الدبلوماسية العربية على دراية بكواليس المشهد وأنها تتابعه في واشنطن بما يمنع سياسات فرض الأمر الواقع لإجهاض مشروع التسوية القائم على دولتين متجاورتين تعيشان في جوار سلمي.