القدس بعد الحسيني.. وفراغ القيادة تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 منذ سنوات والقدس يتيمة، مطعونة في الخاصرة، تلهث بحثاً عن قائد مقدسي يكفكف دمعها. ومنذ سنوات والقدس تنتظر ذاك القائد الذي تكون المدينة شديدة المركزية في وعيه، حاضرة في كل تحركاته وسياساته. نعم، هناك قادة ومسؤولون اليوم يحملون القدس في قلوبهم ويرفعون اسمها في شعاراتهم وتحركاتهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نحن لا نغمط فضل وعطاء ونضال الشيخ رائد صلاح، ولا محمد بركة، ولا أيمن عودة، ولا أحمد الطيبي أو أياً من أعضاء الكنيست العرب، ولا مصطفى البرغوثي وغيرهم كثيرون.. لكن ما يحفزني للكتابة من جديد بحثاً عن قائد يخلف أمير القدس (فيصل الحسيني) كون المدينة المقدسة خالية اليوم من فارسها السياسي المقيم فيها. فالقدس بحاجة إلى قائد سياسي يجمع عليه المقدسيون، القدس بحاجة إلى فارس ميداني يشمل عطاؤه لعبَ أدوارَ ميدانية يومياً. لقد مرت الذكرى السادسة عشرة على رحيل أمير القدس فيصل الحسيني، والألم على ما يجري في القدس لم يتوقف لثانية واحدة. فالمقدسيون يواجهون حملة شرسة من الطرد والإبعاد والتهجير القسري والاستيلاء عنوة على ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم من قبل سلطات الاحتلال، كما يواجهون صعوبات في استصدار تراخيص البناء من لجان التنظيم لبلدية الاحتلال التي تضع أمامهم شروطاً تعجيزية، إلى جانب مطالبتهم بدفع ضرائب باهظة تُعرف باسم (أرنونا) وتقدر بآلاف الدولارات لاستصدار رخصة البناء، ومن لا يستطيع الدفع يصادر منزله، ونحو 80% من المقدسيين مدينون لها. حديثي مجدداً عن فيصل الحسيني المقصود منه هو النموذج الذي نبغي جميعاً، النموذج الذي يعلم أن معركة القدس مريرة وطويلة، لكن لا يأس فيها، يتألم ويحزن ربما لكن لا يتراجع ولا يخاف، مؤمنا صادقا بأن معركة القدس لن تكون خاسرة، تماما كما قال الحسيني نفسه: «من غزة ستخرج إسرائيل بمفاوضات أو من دون مفاوضات، من الضفة ستخرج إسرائيل بالمفاوضات، أما القدس فهي تحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير». القدس اليوم تفتقد العنوان والمرجعية المركزية الواحدة، هي بحاجة لعنوان سياسي ليس لكل مكونات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني فقط، بل لكل أبناء المدينة لطرح قضاياهم وهمومهم. القدس بحاجة إلى قائد وطني بامتياز، يكون محط ثقة وإجماع واحترام المقدسيين، يمتلك «الكاريزما» القيادية ويبتعد عن الفئوية، لم يتلوث بالفساد الذي يطبع الكثير من العاملين في الحقل العام، يكون قريبا من الناس وهمومهم وتطلعاتهم، يشاركهم أتراحهم وأحزانهم، يقف على تفاصيل حياتهم ويجد حلولا لما يتصل بمشاكلهم في العلاقة والصراع على الوجود في القدس مع الاحتلال. نحن بحاجة إلى مناضل من أجل المدينة المقدسة يكون مناضلا من أجل فلسطين كلها، تسكن القدس في قلبه وهو يسكن داخل المدينة، ويكون شعاره الدائم القدس فوق الجميع، وبأنها قضية أساسية في الصراع العربي الإسرائيلي. فالقدس ذاهبة إلى خطر داهم! ذلك أن المشاريع التهويدية لا تتوقف، وقادة الاحتلال يعتقدون أن «القدس موحدة غير مقسمة عاصمة أبدية للدولة الصهيونية»! فإلى متى انتظارنا لقائد سياسي وميداني تكون القدس مدينته وبيته وأسرته وروحه؟! قائد تغدو المدينة المقدسة همه اليومي الذي ينقطع له وينشغل به؟! قائد يساعد ويؤازر، ويشحذ الهمم، ويعزز الصمود، ويدعو إلى الصبر والبقاء على أرض القدس، مهما كانت الصعاب؟! وإلى حين بروز مثل هذا القائد السياسي الميداني المقدسي... آه كم نشتاق لك يا فيصل، يا ابن عبد القادر ويا حفيد موسى، يا أمير القدس.