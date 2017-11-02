الصحافة الأميركية تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 أصداء تحقيقات «مولر».. ودعوة لموقف أقوى في أزمة الروهينجا «نيويورك تايمز» «بوسطن جلوب» وتحت عنوان «تحقيقات مولر لابد وأت تستمر دون إعاقة»، نشرت «بوسطن جلوب»، أول أمس، افتتاحية، رأت خلالها أن إدانة «مانافورت» و«جيتس» تؤكد ما ورد في تقارير صحفية سابقة عن تلقي حملة ترامب الانتخابية دعماً سياسياً من روسيا، فقد قام ترامب بتعيين مدير لحملته الانتخابية متواطؤ بالفعل في صفقات روسية خفية، الاتهمامات التي أفصح عنها مولر اعتبرتها الصحفية لحظة حقيقة في الولايات المتحدة، فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها البيت الأبيض وحلفاؤه لتغيير الموضوع وتقليص الاهتمام به، فإن مولر المكلف بالتحقيق أثبت أن شبهة التواطؤ معقولة وأن التحقيقات تؤدي المهمة المطلوبة منها، ولا بد من استكمال التحقيقات من دون أي عراقيل. «واشنطن بوست» «ترامب بحاجة إلى أن يقول أو يفعل شيئاً عن الهجمات التي يتعرض لها الروهينجا»، هكذا عنونت «واشنطن بوست» افتتاحيتها أول أمس، مشيرة إلى أن حملة التطهير العرقي الأكبر والأبشع في العالم منذ سنوات تتواصل في ميانمار، فمنذ 25 أغسطس الماضي، وتحت ضغط الجيش البورمي، نزح قرابة 600 ألف من أقلية الروهينجا، من مناطقهم في ميانمار، وعبروا الحدود إلى بنجلادش، بعدما تم حرق منازلهم وقتل أي شخص منهم يقاوم هذه الفظاعات. الأمم المتحدة تتوقع من تبقى من الروهينجا في ولاية «راخين» والبالغ عددهم 500 ألف سيعبرون حدود بنجلادش خلال الأسابيع المقبلة. الجيش البورمي وضع الكثير من أبناء هذه الأقلية داخل معسكرات ومنع الصحفيين ووكالات الإغاثة من الوصول إليهم. هذه الفظاعات يتم ارتكباها في حق أقلية مسلمة يعتبرها غالبية البوذيين في ميانمار أجانب ودخلاء في بلادهم، علماً بأنهم يعيشون فيها منذ أجيال. واقعياً، لا أحد في ميانمار يدافع عن الروهينجا، وحتى «أونج سان سو كس» الحائزة جائزة نوبل في السلام والتي تترأس الحكومة المدنية في البلاد..سوكي لا تزال صامتة، وكان يتعين عليها التواصل مع الروهينجا والإفصاح بكلمات تشي ببعض المشاعر الإنسانية تجاه أبناء هذه الأقلية. وحسب الصحيفة، فإنه بعد أسابيع من التردد، بدأت الولايات المتحدة التحرك تجاه ما يجري من جرائم في ميانمار، وضمن هذا الإطار، صرّح وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون في 18 أكتوبر بأن «العالم لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي أو مجرد شاهد على هذه الفظاعات، وأن القيادة العسكرية ينبغي أن تتم محاسبتها»، وتطرق أيضاً إلى منع المساعدات العسكرية عن وحدات الجيش البورمي المتورطة في ارتكاب فظاعات بحق الروهينجا، وطالب الحكومة في ميانمار بتوفير ملاذات آمنة لمن نزحوا وتركوا ديارهم، ودعا إلى معالجة الأسباب الأساسية لمعاناة الروهينجا المتمثلة في التمييز الممنهج ضدهم. الصحيفة اعتبرت هذه التصريحات غير كافية، ذلك لأن وزارة الخارجية الأميركية لم تستخدم مصطلح «التطهير العرقي» في وصف حالة من اضطروا إلى النزوح إلى بنجلاديش. تيليرسون أشار إلى الفظاعات المرتكبة بحق الروهينجا، وذلك خلال حديثه مع قائد الجيش البورمي، لكن السيناتور «الديمقراطي» بنجامين كاردن، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اعتبر ما يجري في ميانمار «مذبحة»، وطالب بأن يكون رد فعل واشنطن متناسباً مع طبيعة المأساة. «كريستيان ساينس مونيتور» تحت عنوان «دبابات في شوارع برشلونة ليست تحت رقابة الاتحاد الأوروبي»، علقت «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي على الاضطرابات الحالية في إقليم كاتالونيا الذي أعلن الاستقلال، مستنتجة أنه رغم العنف واحتمالات التصعيد، فإن الأزمة الإسبانية الراهنة حول مصير إقليم كاتالونيا، ربما حال دون تفاقمها، أو تم التخفيف من وطأتها مبادئ أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي ترتكز على حكم القانون والقيم الديمقراطية. الصحيفة اعتبرت الاستفتاء وإعلان الاستقلال خطوتين تم الإقدام عليهما بعيداً عن الدستور الإسباني، وهذا يتناقض مع حكم القانون داخل الاتحاد الأووبي، وسبق أن فشلت أسكتلندا في الانفصال عن بريطانيا في استفتاء فاشل أجرته عام 2014. إعداد: طه حسيب