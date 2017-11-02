قرحة بغداد وحرب دمشق تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 في المفهوم الطبي، وبالتحديد في علم الأوبئة، يُعرّف المرض المتوطّن بأنه المرض الُمعدي الذي يستوطن في بلد أو منطقة ما بشكل دائم، وتظل حالات الإصابة ضمن معدلات شبه ثابتة، دون تراجع هائل، أو زيادة واضحة خلال الأوقات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يعتبر الجديري المائي من الأمراض المتوطنة في بريطانيا، حيث تتواجد دائماً حالات من الإصابة بالفيروس المسبب للمرض، ولكن ضمن معدلات متقاربة من عام لعام. وعلى النقيض من ذلك، لا تعتبر الملاريا من الأمراض المتوطنة في بريطانيا، رغم تشخيص بضع حالات من الإصابة بالطفيلي المسبب للمرض كل عام، غالبيتها حالات لمسافرين عائدين من مناطق حول العالم متوطنة بها الملاريا. وإذا ما انتشر مرض ما بشكل كبير في بلد أو منطقة ما، أو تزايدت معدلات الإصابة به فجأة، فيمنح حينها لقب الوباء. ومثلها مثل بلدان ومناطق العالم الأخرى، تستوطن بلدان منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط عدد من الأمراض المعدية. من هذه الأمراض العدوى بالديدان المعوية الطفيلية، وديدان الفلاريا المسببة لداء الفيل، وديدان البلهارسيا، ومرض الجذام، وميكروب التراكوما الذي يصيب جفون العينين. ومؤخراً عاد للظهور على السطح مرة أخرى، مرض ارتبط تاريخياً بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد سوريا والعراق، هو داء الليشمانيات الجلدي، والمعروف محلياً بقرحة بغداد في العراق، وقرحة حلب في سوريا. قائمة عوامل الخطر تلك، اجتمعت كلها مؤخراً في العديد من مناطق وقرى ومدن القُطر السوري، بسبب الحرب الأهلية والصراع المسلح الدائر هناك منذ عدة أعوام، ومثلها في العديد من مدن وقرى العراق الذي يعاني هو الآخر من صراعات مسلحة متتابعة منذ سنوات. وهو ما نتج عنه زيادة هائلة وواضحة في معدلات الإصابة بالليشمانيا بين المجتمعات المحلية، وبين أفراد الأطراف المتسارعة في الدولتين، لدرجة يمكن القول معها إن الليشمانيا الذي حمل دائماً صفة المرض المتوطن، أصبح على مشارف صفة الوباء. فقبل هذه الكارثة الإقليمية، كانت برامج رش المبيدات الحشرية، وباقي إجراءات واحتياطات الوقاية، ناجحة في الحد من انتشار المرض وحصاره في مناطق محدودة، مع وجود نظام رعاية صحية كفء وفعال، قادر على علاج حالات الإصابة المبكرة، ووقف انتشار الطفيلي من شخص إلى آخر. ولكن حالياً، ومع انهيار البنية الصحية التحتية، وتراكم القمامة والحطام وأنقاض المباني المهدمة، وتوقف نظم الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب عن العمل، وانتشار سوء التغذية، وهجرة ونزوح الملايين، عادت «الليشمانيا» لتطل بوجهها القبيح مرة أخرى، في شكل الآلاف من حالات الإصابة المسجلة في سوريا وحدها خلال الأعوام القليلة الماضية. ومما زاد الطين بلة، أن ذبابة الرمل تلك، تعتمد أيضاً على الكلاب الضالة، وعلى الفئران لاستكمال نمو ونضوج بويضاتها، وهي الحيوانات التي زادت أعدادها بشكل هائل خلال سنوات الصراع المسلح الحالي. وفي الوقت الذي يشكل فيه الأطفال صغار السن والرضع، الجزء الأكبر من ضحايا ووفيات الليشمانيا الأحشائية، تتسبب أيضاً الليشمانيا الجلدية – وهي النوع الأكثر انتشاراً في المنطقة - في قرحة على الوجه أو اليدين، تترك بعد التئامها ندبه كبيرة الحجم، قبيحة وكريهة المنظر، تسبب تشوهاً واضحاً يرافق المريض باقي العمر. وفي ظل حقيقة أن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للدغة ذبابة الرمل، يمكن بسهولة إدراك فداحة وأثر هذا المرض على وجوههم البريئة، طيلة حياتهم.