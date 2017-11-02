«مولر».. هجوم شرس ومنهجي تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 بعد التكهنات التي أنهكت واشنطن طوال نهاية الأسبوع الماضي، كشف المستشار الخاص «روبرت مولر» عن لائحة اتهامات بحق المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية «بول مانافورت»، وشريكه التجاري منذ وقت طويل «ريك جيتس»، الذي تعاون أيضاً في الحملة. ولكن الخبر الصاعق هو الكشف عن أن «جورج بابادوبولو»، مستشار السياسة الخارجية السابق لحملة ترامب، قد أقرّ بالفعل بأنه كذب على «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بشأن محاولة التوسط من أجل عقد اجتماعات بين مسؤولين روس والحملة الانتخابية في 2016. ويبدو أن «بابادوبولو» يتعاون مع المحققين. وهذه هي باكورة الاتهامات التي قدمها «مولر»، الذي تم تعيينه في مايو الماضي للتحقيق في وجود أية روابط بين أفراد روس أو الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية. وهي تمثل خطوة كبرى على طريق التحقيق الذي يجريه، وربما تكون نذير سوء لآخرين قد يكونون في مرمى «مولر». غير أن تلك ليست مفاجأة، فمن المعتاد أن يقيم المدعون العموميون قضية بحق شخص متعاون في تحقيق ما يشمل اتهامات ليست مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأمر الأساسي في ذلك التحقيق. فحتى الاتهامات غير المرتبطة تمنح المدعي العام قدرة على إقناع المدعى عليه بالإقرار بالذنب، والتعاون في تحقيق أوسع، وتقديم دليل ضد «المتهم الأساسي» لنيل الرأفة في قضيته. ومن ثم، فإن ملاحقة «مانافورت» تبدو منطقية تماماً. وفي ضوء علاقاته المكثفة مع روسيا، ودوره البارز كرئيس سابق لحملة ترامب الانتخابية، يعتبر «مانافورت» محوراً أساسياً في تحقيق «مولر». وليس ثمة شك في أن المدعين يأملون في نهاية المطاف أن يقنعوا «مانافورت» بالتعاون. وتشي لائحة الاتهام بأنه حتى الآن غير راغب في فعل ذلك، فلو أنه تعاون، لما تم تقديم لائحة اتهام كبرى، ولقدم المدعي العام بياناً بالاتهامات، إلى جانب عريضة واتفاقية تعاون. وذلك هو ما حدث مع «بابادوبولو»، الذي لم توجه له اتهامات، وإنما أقرّ بالذنب بموجب اتفاق مع المدعين. وعلى نقيض الاتهامات الموجهة إلى «مانافورت»، ترتبط الاتهامات ضد «بابادوبولو» مباشرة بعلاقاته مع مسؤولين روس أثناء عمله في الحملة الانتخابية. وربما قدم بالفعل معلومات ترتبط مباشرة بجوهر تحقيق «مولر». وبلائحة الاتهام ضد «مانافورت»، يوجه «مولر» رسالة قوية إلى المتهمين المحتملين الآخرين. فإذا رفض أولئك الذين يواجهون اتهامات التعاون، فإن مولر لن يتردد في اتخاذ الإجراء المناسب، ومن خلال كشفهم عن القضيتين في اليوم نفسه، يوضح المدعون أنه من الأفضل أن يحذو المتهمون المحتملون حذو «بابادوبولو»: أبرموا اتفاقاً وتعاونوا. وبالنسبة لـ«مانافورت» نفسه، تُصعّد لائحة الاتهام الضغط عليه من أجل التعاون في التحقيق. ففي الماضي كان الخطر الذي يواجهه نظرياً. ولكنه الآن أصبح على لائحة اتهام فيدرالية تتهمه بجرائم مجموع عقوباتها يصل إلى 80 عاماً في السجن. وبالطبع، لن ينال هذه العقوبة القاسية، لكن أرقاماً كهذه تجد صدى في الأذهان. ولا نعلم بعد ما هي الاتهامات الأخرى (إن وجدت) التي سيوجهها مكتب «مولر». بيد أن أنباء يوم الاثنين الماضي لا تشير بحال من الأحوال إلى أن التحقيق شارف على الانتهاء. وسيتواصل تحقيق «مولر» بشراسة ومنهجية وسرعة نسبية. ومن المرجح أن تكون الاتهامات التي كشف عنها مجرد دفعة أولى، وستتردد أصداؤها بقوة في أروقة واشنطن خلال الأيام المقبلة. راندال إليسون أستاذ القانون الجنائي في كلية القانون بجامعة جورج واشنطن يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»