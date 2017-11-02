المشروع النووي الإماراتي.. مُمَيِّزات أربع تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 يَطْرح المشروع النووي الإماراتي في صيغتيه الحاضرة والمستقبلية، أربع قضايا في غاية الأهمية، جديرة بالاهتمام والمتابعة، لأنها تميّزه عن غيره من المشاريع النووية المماثلة على المستوى الدولي، أوّلها: التأسيس له من منظور علمي يؤكد على علميّتِه مع المحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، حاملاً العبء الإنساني لجهة البقاء والاستمرارية والصحّة والسلامة على عاتقه، ما يعني اتّساقه مع سياسة الدولة لجهة تحقيق مشروع نووي سلمي إماراتي. القضيَّة الثانية: التميُّز في طرح هذا المشروع ضمن القوة الناعمة لدولة الإمارات بعيداً عن المطامح والمطامع للدول الكبرى، وهذا الأمر يجب التوقف عنده، لأن طبيعة المنطقة في الوقت الحالي، هي أقرب لحالة حرب شبه دائمة، تتطلب توظيف جميع عناصر القوة، بما فيها القوة الفكرية الناعمة، ما يعني أن الإمارات، ترى في المنطقة أرضاً للسلام والتسامح، وتسعى إلى التقدم حضارياً بوعي كامل، بحيث يكون العلم والقوة في خدمة البشر والتعمير، وفي انتصار الإنسان على ظلمات النفس ومظالمها، وهي بذلك تقدم رؤية إيجابية للعالم على النحو الذي طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مارس الماضي، لجهة تصدير الأفكار الإيجابية لعوالم أخرى بعيدة عن جغرافيتنا وثقافتنا وميراثنا التاريخي، كما تظهر رؤيته الإيجابية في تأكيد سموّه على: «أهمية الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية في دفع وتحفيز عجلة النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة مع التَّشديد على الالتزام بتطبيق المعايير الدوليّة للسلامة وحظر الانتشار»، وذلك عند استقباله يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة الذرية في القرن (21)، الذي عقد في أبوظبي منذ يومين. القضية الثالثة: تأطير المشروع النووي السلمي بصيغ وقواعد وضوابط قانونية، متجاوبة مع المعاهدات الدولية السابقة، سواء تلك الخاصة بالضمانات الشاملة وحظر الاختبار الشامل، أو تلك الصادرة بقرارات عن مجلس الأمن الدولي، أو الأخرى الجديدة التي هي نتاج التطورات الحاصلة في المجال النووي، والإمارات شريك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل هذا يعني أن المشروع النووي الإماراتي للأغراض السلمية متميز في أهدافه، ومنهجه، لأن فلسفة إنشائه قامت على دعم حياة البشر، وتحقيق التنمية المستدامة، التي تنهض بالمنطقة في أجواء السلام، بعيداً عن العدميَّة والعبثيَّة، وسعياً للبقاء، ولحياة أكثر أماناً واستقراراً.