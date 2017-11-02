نحو مستقبل يليق بالإمارات وشعبها تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء اليوم الوطني الـ46 في الثاني من ديسمبر المقبل، فإن دولتنا الفتية مصرّة على أن تعزيز النموذج الوحدوي التنموي الباهر الذي قدمته للعالم منذ تأسيسها، وبات مع ما يزخر به تاريخ الإمارات العربية المتحدة من إنجازات ريادية وسباقة في شتى مجالات التطوير والتحديث والتنمية بشقيها البشري والمادي، حديث الشرق والغرب، بل ومنهل الأمل والإلهام للعديد من الدول والشعوب التي تتخذ من هذا النموذج الإماراتي الاستثنائي قدوة حية لما يجب أن تكون عليه الدول المسؤولة المحبة لشعوبها والساعية بصدق لخير البشرية جمعاء. هذا ما يمكن أن نستشفه بكل وضوح من المشهد الوطني الجليل أثناء تأدية معالي الوزراء في حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً اليمين الدستورية في قصر المشرف بالعاصمة الحبيبة أبوظبي، بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات العربية المتحدة بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أما الرسالة الثانية، فهي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ماضية بكل اعتزاز في صون إرث الآباء المؤسسين، وفي تعزيز الوجه الحضاري المشرق للبيت الإماراتي المتوحد الذي يزخر على الدوام بأرقى صور التلاحم الوطني، سواء على مستوى العلاقة الأخوية الاستثنائية التي تربط ما بين صفوف القيادة نفسها، أو على مستوى الروابط المتفردة ما بين القيادة والشعب، وذلك على نحو يصب في تحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل باستدامة خير الوطن والمواطن. وفي هذا السياق جاء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتطلعاته للمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإنجازات في الدولة والاستعداد لمئوية الإمارات، مضيفاً سموه: «متابعة وروح العمل لدى الشيخ محمد بن راشد في الحكومة الاتحادية، أصبحت مثالاً عالمياً للقيادة والمرونة والفاعلية للتعامل الإيجابي مع متطلبات الحاضر والمستقبل». ولا شك في أن تعزيز موقع الإمارات العربية المتحدة على خريطة التنافسية العالمية، وتجسيد رؤاها الطامحة لتحقيق المركز الأول وتتويجها بوصفها أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وتمكين الأجيال القادمة من حمل راية البناء والتنمية مستقبلاً هو جوهر الرسالة الثالثة، وضمن هذا الإطار جاء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نريد لخدماتنا وقطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية أن تكون النموذج الأول في العالم، توظف التكنولوجيا وتعتمد على الابتكار والأبحاث والتقنيات المتقدمة». وتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن حكومة الإمارات العربية المتحدة تستشرف المستقبل بروح وطاقة الشباب، وتقدم خدمة المواطن والشعب فوق كل الأولويات الأخرى». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية