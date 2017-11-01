مكتب العقوبات

تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017

أغلقت وزارة الخارجية الأميركية، بهدوء، المكتب الذي يُشرف على سياسة العقوبات الخارجية، رغم أن إدارة ترامب تواجه انتقادات من المشرِّعين بسبب تعاملها مع العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا، وألغى وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» مكتب منسق سياسات العقوبات، الذي كان يترأسه دبلوماسي سابق بدرجة سفير مع خمسة موظفين، في إطار إصلاح الوزارة.

وبدلاً من ذلك، تقع الآن مسؤولية تنسيق العقوبات بين وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى على عاتق مسؤول واحد هو «ديفيد تيسلر»، نائب مدير مكتب تخطيط السياسات، ومكتب تخطيط السياسات الذي كان سابقاً يعمل كفريق صغير يقدم نصائح استراتيجية لوزير الخارجية دون أن يدير أية برامج أو مبادرات، تزايد نفوذه في ظل «إعادة هيكلة» تيلرسون للوزارة.

وأفاد «سين بارتليت»، المتحدث الرسمي باسم السيناتور «بين كاردين»، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن «إلغاء مكتب منسق العقوبات يبدو جزءاً من الاندفاع نحو إعادة هيكلة أكبر تجري في وزارة الخارجية».

وانتقد كل من «كاردين» والسيناتور «بوب كروكر» (رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ)، الإدارةَ لإخفاقها في تطبيق العقوبات الجديدة التي سنّها الكونجرس بحق روسيا، وانقسم المسؤولون السابقون والخبراء حول ما إذا كان إلغاء مكتب تنسيق سياسات العقوبات سيقلص قدرة الخارجية على إدارة العقوبات، التي تعتبر حجر زاوية في السياسة الخارجية الأميركية ضد خصوم مثل إيران وكوريا الشمالية، ويرى مسؤولون سابقون أن وضع مسؤولية تنسيق العقوبات على عاتق مسؤول واحد خطأ، لا سيما في وقت يبدو أن الإدارة تكافح لإدارة قضايا السياسة الخارجية.

روبيي جرامر ودان دي لوس: صحفيين أميركيين

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»