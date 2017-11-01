جهود متواصلة لدعم رواد الأعمال تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 في بادرة جديدة تضاف إلى سجل المبادرات النوعية والخلاقة التي عرفت بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأة اتحادها، والهادفة إلى تحقيق رؤى الدولة الاستراتيجية من خلال توفير البيئة الداعمة والمشجعة لرواد الأعمال وتمكينهم من إقامة مشاريع ناجحة وقادرة على الإسهام بإيجابية في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي بالدولة، أبرم كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تنمية مشاريعهم وتطويرها بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتهدف الاتفاقية بالأساس إلى تعزيز العمل المشترك والسعي إلى تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بها إلى أفضل المستويات، بما ينعكس بشكل عام على مختلف القطاعات التشغيلية بالاقتصاد الوطني. وتأتي اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة في إطار حرص مؤسسات الدولة المختلفة على أن تكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الأهداف والرؤى التنموية للدولة، كما تأتي الاتفاقية استكمالاً للنهج الرامي إلى تعزيز بيئة الأعمال بالدولة من خلال خلق الوعي المعرفي بأهمية ريادة الأعمال لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنظيم ورش العمل لنشر التوعية وإبراز أهمية ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تتعلق بريادة الأعمال لإنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى الاتفاقية إلى تأمين مستقبل باهر لشباب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى الدولة، حيث سيقوم صندوق خليفة بموجب الاتفاقية بتقديم الدعم اللازم للأعضاء المسجلين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنحهم الإعفاءات التي يستفيد منها الأعضاء المسجلون لدى صندوق خليفة، كما يعمل الصندوق على تسجيل أعضاء مؤسسة محمد بن راشد في بوابة صندوق خليفة الإلكترونية ومنحهم الفرصة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي يقيمها أو يشارك فيها الصندوق، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية لهم، وغيرها من الأهداف التي تركز في مجملها على تعزيز روح الابتكار والقيادة في جميع قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الدعم اللازم للشباب المبدع في جميع خطوات تأسيس أعمالهم. وقد انبثق هذا النهج الذي اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة من متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، وغدت تعمل ضمن مجموعة واسعة النطاق من السياسات والإجراءات التنافسية الهادفة لتمكين الدولة من بناء استراتيجيات التنمية والتحول إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعدد مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية، وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير العنصر البشري ورأس المال والاستغلال الكفء للثروات الطبيعية، وقد وجهت القيادة الرشيدة مؤسسات الدولة كافة لدعم المبادرات الريادية وتمكين رواد الأعمال المواطنين معرفياً وعملياً وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة في سوق العمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى العمل على توفير العوامل والظروف الملائمة لتشجيع تنمية دور القطاع الخاص، ونتيجة لتلك الرؤى الاستشرافية المبكرة، والجهود الحثيثة، غدت دولة الإمارات العربية المتحدة الآن نموذجاً يحتذى بوصفها بيئة محفزة ومشجعة لريادة الأعمال. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية