صعود الطبقة الإبداعية تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 إنه المثقف العام النادر هو الذي يعترف بارتكابه أخطاء كبيرة. عادة ما تكون العادة هي الدفاع عن أي شيء ذكرته، في محاولة للحفاظ على سمعتك ومكانتك. ويعد «ريتشارد فلوريدا»، الأستاذ بمدرسة روتمان للإدارة بجامعة تورونتو، من القلة الذين أعادوا تقييم أفكارهم الكبيرة. وفي كتابه الصادر عام 2002 بعنوان «صعود الطبقة الإبداعية»، توقع فلوريدا تعزز الاتجاهات التي من شأنها أن تعرف الإحياء الحضري في الولايات المتحدة في العقد التالي. وكانت الفرضية الأساسية هي أنه من خلال خلق بيئة جيدة للعاملين في مجال المعرفة يمكن للمدن جذب رأس المال البشري المنشط لاقتصاداتها. ويعتقد فلوريدا الآن أن الاستراتيجية ربما تكون قد نجحت إلى حد ما، ففي كتاب جديد بعنوان «الأزمة الحضرية الجديدة»، يعكس فلوريدا الكثير من تفاؤله السابق بشأن إمكانية تحويل المدن إلى مراكز للمعرفة، فهذه المدن الكبيرة، كما يدعي، أصبحت الآن محركات لعدم المساواة والاستبعاد. ويقيس فلوريدا نسبة 95-20 من مناطق المدن الكبيرة، حيث نسبة دخل الـ95 إلى دخل النسبة المئوية 20، ليجد أن المناطق العشرة الأكثر تفاوتاً تشمل الكثير من مراكز المعرفة، مثل نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. ويدعم فلوريدا هذا الارتباط بكثير من البيانات الأخرى، ويضع مخططاً بالتفصيل لجغرافيا الثروة والفقر بالمدن في جميع أنحاء البلاد، ويظهر بوضوح أن الترابط بين الصناعات المبتكرة وعدم المساواة في المناطق الحضرية لا يصمد في جميع أنحاء العالم، وأن البلدان الأخرى تفعل شيئاً مختلفاً. كما شهدت مراكز المعرفة في الولايات المتحدة ارتفاعاً صاروخياً في الإيجارات وأسعار الأراضي. ومعظم هذه المدن لم تكن مستعدة لبناء أعداد كبيرة من المساكن الجديدة والبنية التحتية، حتى يحتشد بها المهندسون من ذوي الدخول العالية ورجال الأعمال، بينما يتم لفظ فئة الخدمات إلى الخارج. وبقياس المبالغ المالية التي تركها عمال الخدمات بعد سداد قيمة السكن، يجد فلوريدا أن العمال في المدن عالية التكلفة، مثل سان فرانسيسكو ونيويورك سيتي، بالكاد يجمعون أكثر من نظرائهم في الأماكن مترامية الأطراف مثل لاس فيجاس. ويحدد فلوريدا ويكشف الزيف عن العديد من الشعارات حول سبب عدم المساواة في المناطق الحضرية وعدم القدرة على تحمل التكاليف. ويؤكد فلوريدا أن السبب الحقيقي هو رفض المدن الاستثمار في أمور تحسن حياة السكان الأكثر فقراً. إن عدم المساواة ليست مجرد ظاهرة حضرية، بل بالأحرى ظاهرة قومية تميل لأن تكون أكثر وضوحاً في المدن، حيث يعيش كثير من الناس بالقرب من بعضهم البعض. ومع ذلك فإن الكثير من القوى التي يلقي الاقتصاديون باللوم عليها كسبب في تزايد عدم المساواة- مثل التغييرات في الضرائب، والعولمة، وتدهور النقابات، والتغير التكنولوجي- لا علاقة لها بالسياسة الحضرية، ويصعب إصلاحها محلياً. إن بناء مساكن بأسعار معقولة وتوفير وسائل للنقل العام هي فكرة عظيمة، لكنها لن تعيد هذا النوع من المساواة والفرصة التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة في منتصف القرن العشرين، ويدعو فلوريدا أيضاً إلى تحويل الوظائف في قطاع الخدمات إلى وظائف مستقرة وذات أجور جيدة. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»