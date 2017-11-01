الجمهور والتهديد النووي تاريخ النشر: الأربعاء 01 نوفمبر 2017 القلق النووي في ازدياد، وإذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نفى التقارير التي تفيد بأنه يسعى لزيادة الترسانة النووية الأميركية بـ«عشرة أضعافها»، فما من شك في أن خطر كارثة نووية أخذ يزداد حالياً، فرفض ترامب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي يعرّض للخطر هذا الاتفاق، كما يضر بفرص الدبلوماسية مع كوريا الشمالية التي سرّعت وكثّفت برنامجها للتجارب النووية، وذلك من خلال رسالة مفادها أنه لا يمكن الوثوق في وفاء الولايات المتحدة بتعهداتها. ومع انخراط الولايات المتحدة وروسيا في حرب باردة، أفادت بعض التقارير مؤخراً بأن القوات الجوية الأميركية تستعد لوضع حاملات القنابل النووية في حالة تأهب على مدار اليوم، وذلك لأول مرة منذ 1991. وبالنظر إلى الأسباب الكثيرة التي تدعو للقلق، فقد كان من الحكمة أن منحت لجنة نوبل جائزتها للسلام هذا الشهر لـ«الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية». فلوقت طويل جداً، فشل الكثير من الزعماء في الولايات المتحدة وحول العالم في اتباع تحذيرات الخبراء بشأن تنامي التهديد النووي، ومثلما قال وزير الدفاع الأميركي السابق ويليام بيري محذراً في 2016، فإن «خطر كارثة نووية (اليوم) هو أكبر مما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة، لكن معظم الناس لا يدركون ذلك»، ولا شك أن كون الناس أخذوا أخيراً يولون الانتباه إلى هذا الأمر هو خطوة إيجابية أولى، غير أنه إذا كنا نأمل في تلافي كارثة، فقد حان الأوان للتفكير في بدائل للاتجاه الكارثي الذي نسير فيه حالياً. غورباتشوف يتحدث انطلاقاً من تجربة، ففي ديسمبر 1987، وقّع ونظيرُه الأميركي رونالد ريغان «معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى»، التي وصفها غورباتشوف وقتئذٍ بأنها خطوة أساسية «بعيداً عن تهديد الكارثة» و«في اتجاه عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وبعد مرور ثلاثين عاماً على ذاك التاريخ، تظل المعاهدة التي أدّت لأول مرة خلال العصر النووي إلى القضاء على فئة كاملة من الأسلحة النووية، واحداً من أهم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ الأميركي. غير أن إدارة ترامب تناقش حالياً، على ما تفيد بعض التقارير، ما إن كان ينبغي الانسحاب منها، وذلك بإيعاز من صقور الكونجرس المطالبين بالرد على انتهاكات روسية مفترضة. وسيحاجج المتشككون بأن ترامب وبوتين ليسا الرجلين المؤهلين للقيام بهذا الجهد الجهيد، وبأنهما غير قادرين على التفاوض بنية حسنة، غير أنه سبق أن كتبتُ أننا نذهب إلى المفاوضات مع الحكومات التي لدينا، وليس الحكومات التي كنا نتمنى أن تكون لدينا، ثم إنه كانت ثمة وقتئذ مقاومة وتشكك أيضاً بشأن المفاوضات بين غورباتشوف وريغان. ولعل الأهم من ذلك كله هو أنه، وبالنظر إلى تنامي احتمال نزاع عسكري بين القوتين النوويتين، فإنه ليس لدينا خيار آخر. لقد كانت لدى غورباتشوف حين كان زعيماً، قناعة راسخة بأن ثمة دائماً بدائل للوضع الراهن الخطير. واليوم، ينبغي لنا اتباع نصيحته عندما يكتب: «لقد حان الوقت كي نعود إلى العقل». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»