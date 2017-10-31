الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 جبل مانتاب ضحية تجارب بيونج يانج النووية.. وطفرة في سكان كندا الأصليين «سيدني مونينج هيرالد» «جابان تايمز» بعبارة «لا تستخفوا بإخفاقات كوريا الشمالية»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية يوم الأربعاء الماضي، افتتاحية، استنتجت خلالها أن كوريا الشمالية تشكل تهديداً متعدد الأوجه لجيرانها، وفي السنوات الأخيرة تم التركيز على التهديدات المتعلقة بما لديها من برنامج تطوير الأسلحة النووية وبرامج إنتاج الصواريخ الباليستية التي تجعل كوريا الشمالية قادرة على تهديد واستهداف مناطق بعيدة عنها، هذا النوع من التهديدات تعتبره الصحيفة «تقليدياً» يتضمن خطراً ينبع من أسلحة تقليدية وقوات خاصة وترسانة من أسلحة الدمار الشامل، لكن الصحيفة تنوه إلى ما تصفه بـ«تهديدات منسية»، مصدرها مجموعة إخفاقات كورية شمالية، من بينها: تدفقات اللاجئين، التي قد تظهر بسبب حالة من عدم الاستقرار في بيونج يانج، واحتمال انهيار جبل مانتاب، وهو الموقع الذي تجري فيه كوريا الشمالية تجاربها النووية، فإذا انهارت تلك المنطقة ستكون العواقب وخيمة. كوريا الشمالية، حسب الصحيفة، أجرت منذ عام 2006 ست تجارب نووية، وجميعها داخل منشأة «بونجي ري»، وهي عبارة عن نفق بعمق 2200 متر بمنطقة جبلية شمال شرق كوريا الشمالية، وبالتحديد على بعد 200 كيلو متر من الحدود الصينية. الاختبار الأخير كان في 3 سبتمبر الماضي، والتي ادعت بيونج يانج أنه قنبلة هيدروجينية، حيث أدى التفجير إلى هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وهو الاختبار النووي الأكبر منذ الاختبار الصيني في مايو 1993، وأكبر من أي اختبار أجرته الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفييتي منذ عام 1967. منطقة التجارب النووية الكورية الشمالية، أو«جبل مانتناب» يخشى الخبراء من انهياره، خاصة أن التفجيرات المتوالية داخله أدت إلى تغيير في طبيعة صخوره، ويخشي الخبراء الصينيون من احتمال انهياره ما قد يسفر عن كارثة بيئية، وضمن هذا الإطار، يحذر الدكتور «وانج نايان»، الباحث الرئيس في برنامج الصين النووي، من أن أي تفجير جديد في الجبل سيؤدي إلى انهياره وتسرب الإشعاعات التي تراكمت داخله جراء التجارب النووية السابقة. «تورونتو ستار» في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «نمو عدد السكان الأصليين يُشكل تحدياً بالنسبة لكندا»، أشارت «تورونتو ستار» الكندية إلى أن إدارة الإحصاء كشفت معلومات، من بينها أن عدد السكان الأصليين في كندا قد ازداد بنسبة 42٪، وأن المؤشرات الاقتصادية لهذه الفئة من الكنديين تدق أجراس إنذار، ويبدو أن هذا ما جعل رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» يشير إلى اتخاذ حكومته خطوات مهمة لتحسين حياة سكان كندا الأصليين، اللافت أن معدل نموهم يفوق نظيره لدى بقية سكان كندا، بمقدار أربعة أضعاف، الآن، تقول الصحيفة: «إن عدد سكان كندا الأصليين يقارب 1.7 مليون نسمة. ويبدو أن معدل النمو المرتفع لهذه الفئة يعود لسببين، أولهما زيادة معدلات الخصوبة لديهم، والآخر اعتزازهم بأصولهم»، ويتوقع الكاتب أن يصل عدد سكان كندا الأصليين في غضون العقدين المقبلين إلى 2.5 مليون نسمة. لكن الإحصاء لفت الانتباه إلى مشكلات يعانيها هؤلاء السكان، أهمها نقص الخدمات المتاحة، خاصة التي يحتاجها الأطفال. وحسب الصحيفة، فإن أقل من 8٪ من أطفال كندا، ممن هم دون سن الرابعة، من سكان البلاد الأصليين، ومع ذلك يُشكّل هؤلاء أكثر من 51٪ من الأطفال في دور الحضانة. السكان الأصليون لا يزالون يعانون من التداعيات طويلة الأجل للسياسات التي انتهجتها عائلاتهم، وهي سياسات لا تنسجم مع الحكومة الكندية. ولدى الصحيفة قناعة مفادها بأن سكان كندا الأصليين، خلال السنوات القليلة الماضية، بات لديهم صوت عالٍ، ويتمتعون بثقة كبيرة في أنفسهم، والكنديون وأيضاً السلطات الكندية مهتمة بهم، وتقف إلى جوارهم، كي يتمكنوا من التغلب على مشكلاتهم.