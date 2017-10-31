إرث الوحدة اليمنية! تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 يشهد اليمن منذ خريف 2014 حرباً بين القوات الموالية للحكومة والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، وصراع ظاهري بين الأحزاب أُدخل فيه البعد القبلي عنوةً لإضفاء شرعية على جرائم ونهب منظم لثروات البلاد، وجرائم ارتُكبت باسم الديمقراطية العرجاء، والتي كانت تُمارس بين فئة معينة من الشعب تقود الجماهير المنقادة، وكأنها ممارسة خاصة والظروف التي تم فيها إعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال وإعلان رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة وكانت وحدة اندماجية، ولم تكن فيدرالية، ولم يضع بعين الاعتبار إرث الفكر السياسي بين الطرفين، والأثر الذي تركه الإنجليز في الجنوب خلال 129 سنة قبل الاستقلال في عام 1967. والسؤال الذي يجب أن نطرحه في هذا السياق أين ذهبت عناصر الحرس الجمهوري؟ ومن يعتقد أنهم لا يشكلون النسبة الأكبر المندسة بين «الحوثيين» و«القاعدة» وحتى المقاومة الشعبية وفصائل أخرى لا تدع مجالاً للسلام في اليمن دون أن يكون علي عبدالله صالح محوراً في العملية السياسية، فهو لا يعطي ثعلب السياسة اليمنية حقه في إجادة التدابير والصفقات السرية. وأقرب مثال على ذلك تصدي أنجال الزعيم الراحل لقبيلة «حاشد» الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر لقيادة أهم الجبهات ضد «الحوثيين» معتمدين على مسلحي القبيلة المنقسمة في ولاءاتها السياسية والحزبية والمذهبية، وتحديداً على جناحها الموالي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، وانتهاء المغامرة بانتصار «الحوثيين» وسوء تقدير في عدم تقديم الدعم الكافي لجناح الأحمر في تلك المعارك، والذي كان من شأنه أن يقوض «الحوثيين» ويجعلهم منشغلين بصراع في محيط محدود. فالصراع اليمني يمثل تجارة الحرب بكل جوانبها ولك أن تعلم أن اليمن يستورد 90 في المئة من أغذيته، وتأتي نحو 70 بالمئة من واردات الدولة عبر ميناء الحديدة، والذي يقع تحت سيطرة تجمع صالح – و«الحوثيين» دع عنك جانباً الدخل المرتفع الذي يحصلون عليه في نقاط التفتيش والجمارك، مما يجعل «الحوثيين» يأكلون ما لذ وطاب، بينما يتضور اليمنيون جوعاً. وللمؤسسة اليمنية العسكرية في ظل حكم صالح تاريخ في تهريب الأغذية والوقود والسلع الأخرى، ورِشوة القبائل بالأسلحة وإعادة تصدير الأسلحة إلى بلدان مفروض عليها حظر استيراد السلاح، إضافة إلى أن قيمة الضرائب التي تحصل عليها الدولة من مبيعات «القات»، والتي تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، وكارتيلات تجارة ممنوعة منذ الثمانينيات، وثراء فاحش من أثر ذلك، ولا زلنا نعتقد بأنهم سوف يتخلون عن كل ذلك ويخضعون لحكم دولة ديمقراطية حقيقية فيها مساءلة ومحاسبة، وهم الذين أدخلوا البلاد في حرب أهلية عام 1994 بسبب خلافات على تقسيم المناصب بين الفصيلَيْن الشمالي والجنوبي في القوات المسلحة. كما أن علي عبدالله صالح سلم «الحوثيين» دبابات وعربات مدرعة وأطقم الحرس «الجمهوري» بمحاضر رسمية موقعة من الطرفين، تضمنت تعهدات قادة الميليشيا، بإعادة تلك الأسلحة للوحدات بعد انتهاء الحرب، إلى جانب تعهدهم بعدم التوسع أو محاولة السيطرة على المربعات الأمنية في العاصمة صنعاء. وتكمن صعوبة السيطرة العسكرية على كل البلاد لعدة أسباب منها الطبيعة الجغرافية، والخلافات المتفاقمة داخل المعسكرين المتحاربين، مع ضعف التدريب لدى القوات الحكومية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي واختلال مركزية القيادة والسيطرة واستحالة السماح ببقاء الجنوب في إقليم واحد، وهو خطر قد يؤدي إلى انفصال الجنوب وضياع الثروة وتعزيز قوته أمام الطرف الشمالي، فهو صراع على ثروات البلاد بين رموز الفساد السياسي والعسكري والأطماع الخارجية التي لن تتوقف نظراً لحساسية موقع اليمن، إنه صراع لن ينتهي بالوحدة اليمنية، في ظل غياب الاتفاق بين الخارج قبل الداخل، وانحصار الصراع على المدن الاستراتيجية والأخرى، التي تمتلك ثروات تنتظر الصفقة المناسبة.