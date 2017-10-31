علاقات عسكرية هندية - إندونيسية تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 بدأت الهند وإندونيسيا هذا الأسبوع دورياتهما البحرية المشتركة نصف السنوية. وتمثل هذه المشاركة أحد مظاهر الجهود المستمرة من قبل القوتين الآسيويتين لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما في مجال الأمن البحري. يذكر أن الهند وإندونيسيا، وهما ديمقراطيتان آسيويتان كبيراتان وشريكان استراتيجيان وجارتان ساحليتان على المحيط الهندي، تتطلعان إلى تعزيز روابط الدفاع بينهما في السنوات الأخيرة، حيث تنظر نيودلهي إلى هذا باعتباره جزءاً من سياسة «التوجه نحو الشرق» لتنمية علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا في عهد رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، وعلى الرغم من الميل إلى أن تكون هناك إثارة حول هذا البعد من العلاقة، كانت هناك جهود من الجانبين لتعميق الروابط في بعض المجالات، بدءا من رفع مستوى اتفاقية التعاون الدفاعي القائم بينهما والحوارات ذات الصلة إلى تحقيق تقدم في بعض المجالات الوظيفية مثل الأمن البحري. ومن مظاهر العلاقات الدفاعية بين الهند وإندونيسيا في مجال الأمن البحري، يتم القيام بدوريات منسقة على طول الحدود البحرية الدولية. ومنذ عام 2002، تشارك البحرية الهندية والبحرية الإندونيسية في هذه الدوريات المنسقة بالقرب من الحدود البحرية الدولية مرتين في العام، عادة في شهري أبريل وأكتوبر. ويهدف ما يسمى بـ «اند اندو كوربات» إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني ودعم القدرات في عدة مجالات مثل البحث والإنقاذ، الإدارة البيئية والتجارة الدولية في المحيط الهندي. وقد شهد «اند اندو كوربات» نشر سفينة واحدة وطائرة ثابتة الجناحين من كل دولة. بيد أن كلا الجانبين قد عزز ذلك مع مرور الوقت، سواء من خلال مستوى المشاركة من قبل مسؤولين عسكريين أو القيام بتدريبات بحرية ثنائية ضمن نسخة موسعة من «كوربات» منذ أكتوبر 2015. وفي 24 أكتوبر، أطلقت كلا البلدين النسخة الثلاثين من «كوربات» علاوة على التكرار الثالث من تدريباتهما الثنائية الأحدث كجزء من هذا في ميناء «بيلاوان». براشانث باراميزواران