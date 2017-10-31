مؤتمر باريس..وتوصيف الإرهاب تاريخ النشر: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 هل سينتهي الإرهاب يوماً؟ ربما ولكن ثمة من يعتقدون أن عملية القضاء النهائي عليه مشروطة بانتفاء الظلم وانتشار العدل والمساواة، بعد الثورة في إيران عام 1979، برزت ظاهرة الفرز الطائفي وانتقلت إلى دول الجوار العربي والإقليمي، العراق ولبنان واليمن وباكستان، وطال تأثيرها بعض دول الخليج العربية خصوصاً البحرين في شكل تململات سرعان ما جرت معالجتها والسيطرة عليها، لكن رغم ذلك، ظلت تلك التململات تشكل بين حين وآخر مصدر قلق أمني في المنطقة. يبقى أنه يصعب أحياناً التفريق بين الطائفية كظاهرة وبين الإرهاب بسبب اشتراكهما في جذر واحد هو التطرف والإقصاء. لكن الإرهاب في شكله الواضح والمعلن عرفته المنطقة العربية والإقليمية في بداية تسعينيات القرن الماضي، تزامناً مع انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، لتظهر بعد سنتين من ذلك، وفي شكل معلن، حركة (طالبان أفغان) عام 1993. بعدها كرت سبحة التنظيمات المتطرفة وأهمها «القاعدة» بمختلف أشكالها وتمثلاتها. لقد كان لانسحاب الاتحاد السوفييتي من المسرح السياسي الدولي كقوة عظمى، تأثير كبير في التوازن السياسي الذي شهد العالم ذروته إبان (الحرب الباردة)، وأدى هذا الانسحاب أيضاً إلى بروز التنظيمات المتطرفة على مستوى العالم في شكل إرهاب خطر ومدمر، واختلفت على توصيفه دول العالم منذ 25 عاماً مضت وحتى مؤتمر باريس الذي عقد يوم السبت 28 من الشهر الجاري، والذي خرج بتوصيف عدّهُ المختصون أنه يشمل جانباً واحداً من جوانب الإرهاب المتوحشة، حيث نص على أن الإرهاب هو (العمليات الدموية التي تستهدف ترويع المجتمعات الآمنة، هي العمود الفقري للجريمة المنظمة التي تستدعي تضافر القوى المدنية إلى جانب الحكومات، للتصدي لها والقضاء على كافة الأفكار التي تغذيها). لكن الإرهاب يقوّض الحضارة الإنسانية ويشل تنمية المجتمعات البشرية ويدفع بها إلى القرون المظلمة. لا تعريف معتمداً للإرهاب ومصادقاً عليه حتى الآن، لا على مستوى الأمم المتحدة ولا على مستوى مكتبها حديث الإنشاء (تأسس هذا العام 2017) برئاسة السيد فلاديمير ايفانوفيتش. تُرى هل سينتهي الإرهاب يوماً؟ ربما ولكن ثمة من يعتقدون أن عملية القضاء النهائي عليه مشروطة بانتفاء الظلم وانتشار العدل والمساواة، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، والتركيز على المرأة والطفل، وإنهاء الفقر والبطالة. من التساؤلات البعيدة عن نظرية المؤامرة في سياق الموضوع: هل ثمة علاقة بين الإرهاب والأهداف الجيو- سياسية؟ بمعنى أوضح: هل هنالك من يستثمر في الإرهاب؟ يبدو ذلك ممكناً، فهنالك بعض من يوظف الإرهاب خدمةً لمصالحه السياسية، وبنظرة سريعة على الخارطة يتبيّن أن هنالك عدة أطراف تنضوي تحت عنوان (الاستثمار) في الإرهاب، ولعل هذا ما حدا بدول أولها الإمارات لأن تقول وتكرر على مسمع الجميع أن على دول العالم أن تتّحد في وجه الإرهاب لمكافحته وتجفيف منابعه. إيران استفادت من الإرهاب في أفغانستان إبان التسعينيات، وفي العراق لترسيخ وجودها ونشاطها. العراق نفسه الذي يحقق اليوم نجاحاً نسبياً في محاربة الإرهاب، في عملية الموصل وتسليم الأسلحة لـ(داعش) كان مستثمراً. سوريّا استثمرت في الإرهاب بالسماح لـ«داعش» دخول أراضيها لتضع المجتمع الدولي أمام خيارين: النظام أم «داعش» بديلاً. تركيا استثمرت في تنظيمات إرهابية في سوريا كـ«جبهة النصرة» وأخواتها. بعض حلفائنا الكبار استثمر في «داعش» و«القاعدة» في أفغانستان والعراق وسوريا اليمن.