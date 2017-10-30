سانتاماريا: الشوط المقبل بين مدريد وبرشلونة! تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 «لقد تمكنت إسبانيا خلال 40 عاماً من أن تصبح إحدى القوى الاقتصادية المهمة، ولن تسمح لكتالونيا بتدمير ذلك». جملةٌ قالها رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخاوي، الجمعة الماضي، تفسر الطابع الدرامي للموقف المتشابك بين إقليم كتالونيا وبلده الأم إسبانيا خلال الأيام الماضية الأخيرة. ففي يوم الجمعة صوّت البرلمان المحلي في كتالونيا لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا، وفي اليوم ذاته أقر البرلمان الإسباني في مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم. وفي اليوم التالي كانت الخطوة الأكثر درامية حين أعلن رئيس الوزراء راخاوي حل حكومة كتالونيا وتعيين نائبته «سورايا ساينز دي سانتاماريا» قائمةً بأعمال رئيس الإقليم. فمن هي سانتاماريا؟ وما هي فرصها في الحفاظ على كتالونيا ضمن إسبانيا الموحدة؟ إنها محامية وسياسية إسبانية وعضو في «الحزب الشعبي الإسباني» الحاكم برئاسة ماريانو راخاوي، وقد شغلت عدة وظائف حكومية، قبل اختيارها، أول أمس السبت، قائمةً بمهام رئاسة إقليم كتالونيا، وسط أزمة حادة بين برشلونة ومدريد. وخلال الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية المنظمة في مارس 2004، بذلت سنتاماريا جهداً كبيراً في لجان العمل والتعبئة داخل «الحزب الشعبي»، فتم ترشيحها في المركز التاسع على قائمة الحزب بقيادة راخاوي في دائرة مدريد الانتخابية. لكن بموجب نتائج الاقتراع لم يفز من مرشحي الحزب إلا 17 مرشحاً فقط. بيد أن سنتاماريا انضمت إلى مجلس النواب في مايو من العام ذاته، إثر تعيين وزير الاقتصاد السابق، عضو البرلمان والقيادي في حزبها «رودريجو راتو»، مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي. بعدئذ تم تعيينها نائباً للمتحدث باسم اللجنة الدستورية في المجلس ثم عضواً في لجنة العدل، قبل أن تصبح في نوفمبر من العام ذاته أمينة السياسة الإقليمية والمحلية في حزبها، ليتم نقلها من اللجنة البرلمانية المعنية بالعدل إلى لجنة أخرى تُعنى بالإدارة العامة. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 9 مارس 2008 وترشحت لها ضمن قائمة حزبها في دائرة مدريد، احتلت سانتاماريا المركز الخامس في نتائج الدائرة، متقدمةً بذلك على الوزيرين السابقين «كريستوبال مونتورو» و«ميغيل أرياس كانيت». لذلك أعلن ماريانو راخاوي، في 31 مارس، تعيينها محل «إدواردو زابلانا» كمتحدثة باسم المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي. وتولت مهامها رسمياً في 8 أبريل 2008 خلال افتتاح الهيئة التشريعية الجديدة، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في مجلس النواب الإسباني. ثم احتلت سنتاماريا، بموجب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في 20 نوفمبر 2011، المركز الثاني في دائرة مدريد، لتصبح مرة أخرى أول امرأة تشغل هذا الموقع الرمزي بين مرشحي «الحزب الشعبي»، متقدمةً على كل من وزيرة الصحة السابقة «آنا ماتو» وعمدة مدريد «ألبرتو رويز غالاردون». وفي أول حكومة لماريو راخوي، أصبحت سنتاماريا، في 22 ديسمبر 2011، نائبة لرئيس الحكومة وزيرة لشؤون رئاسة الحكومة والمتحدثة باسماها، وكانت في سن الأربعين يومها، ليصبح لرئيس السلطة التنفيذية نائب واحد فقط، وذلك للمرة الأولى منذ حكومة غونزاليس الرابعة بين عامي 1993 و1996. ثم احتلت المركز الثاني مجدداً على قائمة حزبها في مدريد خلال انتخابات 20 ديسمبر 2015، والتي لم تفض نتائجها إلى الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في إسبانيا، مما اضطر راخاوي للمطالبة بانتخابات عامة مبكرة أخرى تم إجراؤها في 26 يونيو 2016، وقد منحت نتائجها سانتاماريا الموقع ذاته أيضاً. وبعد هذه الانتخابات، ترأس راخاوي حكومة أقلية كانت فيها سانتاماريا نائباً لرئيس الوزراء ووزيرة لشؤون الرئاسة والإدارة الإقليمية، وقد فقدت وظيفة المتحدث باسم الحكومة لصالح وزير التعليم «هنيغو منديز دي فيغو». ولعل ذلك المسار المهني والسياسي الطويل نسبياً إلى جانب راخاوي، هو مما أهل سانتاماريا للمهمة التي أسندت لها أول أمس، حيث أعلن راخوي - بوصفه رئيساً للحكومة الإسبانية وبناءً على تفويض من مجلس الشيوخ الإسباني - منح سانتاماريا سلطات رئاسة إقليم كتالونيا واختصاصاتها كما هي محددة في القانون والدستور. وقد اتخذ مجلس الشيوخ في البرلمان الإسباني خطوة غير مسبوقة بالسماح للحكومة المركزية بفرض الحكم المباشر على كتالونيا وبحق تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تمنح مجلس الوزراء الإسباني حكماً مباشراً على الإقليم. وفي اليوم نفسه كان برلمان إقليم كتالونيا قد صوت في جلسة سرية لصالح الاستقلال عن إسبانيا، تطبيقاً لنتائج الاستفتاء الذي صوت خلاله سكان الإقليم مطلع الشهر الجاري لصالح الانفصال، وهو استفتاء اعتبرته مدريد غير قانوني. ثم رد رخوي في اليوم التالي بإعلان عدد من الإجراءات تشمل إقالة «كارلس بوجديمون» رئيس الإقليم وحكومته، وحل برلمان كتالونيا، وإجراء انتخابات عامة محلية مبكرة في ديسمبر المقبل.. وبعد ذلك نقل مهام رئيس حكومة الإقليم إلى نائبة رئيس الحكومة المركزية سانتاماريا. هل إذن تم الزج بسانتاماريا في قلب الأزمة الكتالونية دون أن تكون مهيأة لمواجهة ما أخفق فيه حتى الآن رئيسها راخاوي نفسه؟ لعل المهمة الأولى والعاجلة لسانتاماريا ستكون إقناع الشارع الكتالوني بمزايا الوحدة ومخاطر الانفصال على الجانبين الكتالوني والإسباني معاً. بينما ستكون المهمة العاجلة الثانية هي إدارة الانتخابات البرلمانية المحلية بعد شهرين من الآن. وقد تتمخض هذه الانتخابات عن برلمان مؤيد للوحدة، كما تتمنى مدريد، وقد تأتي بأغلبية من أنصار الاستقلال والانفصال عن إسبانيا، مما يعني في هذه الحالة أن جهود الحكومة الإسبانية لم تفض إلى النتيجة المرجوة منها. والحقيقة أن المهمة الحالية لسانتاماريا شائكة وصعبة؛ فالأزمة مفتوحة على احتمالات الحل والتسوية بقدر ما تبدو مرشحة لمزيد من التعقيد والتصعيد، لاسيما أن استخدام القوة المسلحة ضد الناخبين في برشلونة (عاصمة الإقليم) خلال استفتاء الشهر الماضي، بقرار من رئيس الحكومة راخاوي، جاء بآثار عكسية عليه وعلى حكومته، حيث ازداد عدد الكتالونيين المؤيدين للاستقلال والرافضين للاستمرار تحت الحكم الإسباني، فيما تراجع دعاة الوحدة. ومع ذلك فإن سانتاماريا لا تدخل معترك الأزمة الكتالونية بمفردها، بل هناك من ورائها الحكومة الإسبانية بكاملها، والشارع الإسباني كله تقريباً، ونسبة تناهز الخمسين في المئة من الشارع الكتالوني نفسه. وابتداءً من اليوم الاثنين، حين تستأنف الدوائر الحكومية المحلية عملها بعد عطلة نهاية الأسبوع في كتالونيا، حيث يتضح مدى تجاوبها مع قرارات حكومة المركز، ستبرز المؤشرات الأولية على نتائج الشوط المقبل في مباراة الصبر والإصرار بين برشلونة وقد جهرت على الملأ بمظلوميتها التاريخية والاقتصادية حيال إسبانيا، وبين مدريد التي لا ترى لها مستقبلاً من دون وحدة وطنية تضم كتالونيا. محمد ولد المنى