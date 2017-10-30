غضب روسيا ونجاح العقوبات تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 في مظهر آخر من مظاهر الغضب، وضعت الدولة الروسية الأسبوع الماضي بيل برودر على قائمة «الإنتربول»، التي تُعد سجلاً دولياً للمجرمين المطلوبين عالمياً. وكانت المرة الخامسة التي تصدر فيها روسيا مذكرة توقيف دولية بحق برودر. غير أن الإنتربول ألغت المذكرة يوم الخميس، في خطوة تؤكد مرة أخرى أن العقوبات على روسيا ناجحة وتؤتي أكلها. وكما سبق أن قلتُ، فالحكومة الروسية تكره عقوبات ماجنيتسكي حقاً، وبقدر كبير من الغضب. فمؤخراً، سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من برودر خلال مؤتمر صحفي. ومن جانبها، سعت المحامية الروسية التي التقت مع جارد كوشنر وبول مانافورت ودونالد ترامب الابن، في يونيو 2016، وهي المحامية نفسها التي عرض وسيطها «وثائق ومعلومات رسمية من شأنها تجريم» هيلاري كلينتون، إلى الدفع باتجاه رفع عقوبات ماجنيتسكي أيضاً. عقوبات ماجنيتسكي شكّلت القالب الذي اتّبعته إدارة أوباما في 2014، عندما عمدت، عقب غزو أوكرانيا، إلى فرض عقوبات ليس على «روسيا» أو «الروس»، أو حتى على قطاعات اقتصادية روسية أوسع، وإنما على رجال أعمال معينين ومسؤولين معروفين بارتباطهم ببوتين أو بأنهم مسؤولون مباشرة عن سياساته في أوكرانيا. وقتئذ، كنتُ قد حاججتُ بأن عقوباتنا على روسيا غير كافية وتأتي بعد فوات الأوان. ذلك أنه خلال عشر سنوات، غض الغرب الطرف عن أعمال الفساد وغسيل الأموال الروسية في أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى محاولات روسية متزايدة للتلاعب بالحياة السياسية والتأثير فيها. لكن كيف لعقوبات فُرضت على بضعة رجال أعمال وسياسيين، لمنعهم من استخدام بطاقاتهم الائتمانية الأميركية، أن توقف ذلك؟ الواقع أنها أوقفته بالفعل. فالغزو الروسي لأوكرانيا قُيِّد فعلاً بوساطة العقوبات وبواسطة الجيش الأوكراني، حيث لم يتحقق أبداً المخطط الروسي لتقسيم أوكرانيا وإنشاء دولة ناطقة بالروسية في الشرق («نوفوروسيا»). صحيح أن الحرب ما زالت متواصلة، لكنها على الأقل محصورة في أقصى ركن في شرق البلاد. وبدلاً من نوفوروسيا، خلقَ الغزو الروسي دويلة صغيرة غير جذابة، نظام عصابات صغير («جمهورية دونيتسك الشعبية») لن يغري أحداً ولن يكون له مقلِّدون. وحتى الآن، فشلت المحاولات الروسية لإلغاء العقوبات عبر إقناع الأوروبيين بالتشاجر وإسقاطها. بل حتى الخطة الروسية الرامية لجعل ترامب يُنتخب في أميركا حتى يستطيع رفع العقوبات، أتت بنتائج عكسية، على الأقل في الوقت الراهن: ذلك أن الدور الروسي في الانتخابات الأميركية قيّد إدارة ترامب كثيراً، لدرجة أنها باتت تجد صعوبة في تبني أي سياسة تجاه روسيا. أما داخل روسيا، فقد خلقت العقوبات كمّا مهماً من مشاعر الغضب بين النخبة، غضب بعضه موجَّه لأوروبا والولايات المتحدة وبرودر، لكن بعضه الآخر موجَّه في صمت لبوتين نفسه. والواقع أنه حتى رجال الأعمال الروس الذين لم يتأثروا بالعقوبات مباشرة يقولون إنهم باتوا اليوم مقيَّدين أكثر بكثير بخصوص ما يستطيعون فعله. ولا شك أن القرار الكندي بخصوص عقوبات ماجنيتسكي سيزيد الاقتناع بأن ذلك لن ينتهي قريباً. فالكآبة تزداد لتضاف إلى شعور واسع بأن سياسة بوتين بخصوص أوكرانيا كانت خطأ ولا بد من تعديلها وإصلاحها. وهذا بالطبع هو هدف العقوبات في المقام الأول. وما زلتُ أعتقد أننا بحاجة لتغييرٍ أعمق في سياستنا الخاصة بروسيا، تغيير يركّز على حماية السياسة والأعمال الأميركية والأوروبية من الفساد والتلاعب الروسيين، ومن الفساد والتلاعب الذي يأتي من دول سلطوية. لكن من الخطأ تخيل أن العقوبات لا تؤثر. كما أنه من الغباء قيام وزارة الخارجية الأميركية، في خطوة ترمي للدمج والتقوية، بإغلاق مكتبها الخاص بالعقوبات. فهذه وسيلة سياسية متطورة، ولديها مكانتها، وقد أخذت تؤتي أُكلَها! ولعل غضب روسيا خير دليل على ذلك. -------------------------- *محللة سياسية أميركية -------------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»