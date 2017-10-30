العنصرية الفارسية تجاه العرب تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 بعد أن أعلنت دولة الإمارات التشكيل الوزاري الجديد يوم 19 من أكتوير، وأصبح العدد الإجمالي للوزيرات في الحكومة الإماراتية ثماني وزيرات، نشرت صحيفة «همدلي» الإيرانية، التي تصنف كصحيفة «إصلاحية معتدلة» في عددها الصادر يوم السبت 21 أكتوبر 2017، مقالاً بعنوان «زنان عرب أز زنده به كورى تا وزارات» ويعني بالعربية «نساء العرب من الوأد إلى الوزارة»! وأرفقت الصحيفة في المقال صور وأسماء الوزيرات الإماراتيات. لم يكن عنوان الصحيفة الإيرانية مفاجئاً فهو يعكس العنصرية الفارسية التاريخية في التعاطي مع العرب. لقد انتقت الصحيفة من التاريخ العربي ممارسة الوأد من العصر الجاهلي، وكأن التاريخ العربي يخلو من أي نماذج أخرى للتعاطي مع المرأة العربية في عهد الإسلام أو العهد الحديث، فالتوظيف الإعلامي للتاريخ يعكس الطريقة العنصرية التي يتم بها ذلك بطريقة انتقائية مع تجاهل الحقيقة التاريخية بتقديم القرابين لدى الفرس. ووفق المؤرخ هيرودوت، الذي زار بلاد فارس في القرن الخامس قبل الميلاد، فقد ذكر أن الفرس يعبدون النار ويؤلهونها ويُقدمون بناتهم كقرابين لها. لقد اعتبرت وسائل الإعلام الإيرانية المحسوبة على التيار الإصلاحي كصحيفة «همدلي» و«آفتاب يزد»، وكذلك عدد من المواقع الإيرانية، أن الخطوة الإماراتية تشكل إحراجاً للحكومة الإيرانية، ولكن وبدلاً من الإشادة بالسياسة الإماراتية في تمكين المرأة أظهرت وسائل الإعلام تلك نزعة عنصرية فجة، إذ كتبت الكاتبة «آساره كياني» في صحيفة «همدلي» في مقالتها بعنوان «منصب المرأة الوزيرة في الإمارات» من الطبيعي أن «نحسد النساء الإماراتيات وهن يقفن بابتسامة عريضة على واجهات الصحف؛ فقد حصلن على ما حُرمت منه المرأة الإيرانية»، على حد قولها. تعكس وسائل الإعلام الإيرانية الصورة النمطية البائسة التي ترسمها النظرة الاستعلائية الثقافية الفارسية للعرب والإسلام على حد سواء، إذ يعكس الأدب الفارسي على سبيل المثال الصورة ففي كتاب «صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث» للباحثة الأميركية المتخصصة في الدراسات الإيرانية «جويا بلندل سعد» رصد لصعود النزعة القومية الإيرانية في فترة حكم أسرة بهلوي في إيران 1921- 1979، من خلال نماذج للأدباء الذين ظهروا في تلك الفترة، فعكس الأدب نظرة شوفينية قومية للحضارة الفارسية التي يرون أن العرب والإسلام من أسباب تخلف وطمس الحضارة الفارسية العريقة التي امتدت لآلاف السنين. وتحميل الدين الوافد مسؤولية هذا التخلف وكراهية الفرس للعرب لها أسبابها التاريخية المعروفة والموثقة والمسجلة في كتب التاريخ والأدب الفارسي القديم. وختاماً يعتبر كتاب «الشاهنامة» أشهر منظومة للشاعر الفردوسي ذات الألف بيت والمعروفة لليوم باسم كتاب ملوك الفرس الأقدمين، وينشد الفردوسي في «الشاهنامة»، حكايات وأساطير الفرس القديمة شعراً، ولكن لا يمكن اعتبارها مصدراً لقراءة الأحداث التاريخية القديمة على رغم أن بعض الباحثين الفرس يمارس ذلك ويحمّلها ما لا تحتمله تاريخياً. وكنموذج تاريخي على العنصرية الفارسية تجاه العرب فمن من العديد من أشعار الفردوسي العنصرية المعادية للعرب: «من شرب لبن الإبل وأكل الضب- بلغ الأمر بالعرب مبلغا أن يطمحوا في تاج الملك- فتباً لك أيها الزمان وسحقا». ----------------- * كاتبة إماراتية