تضمين السعادة في السياسات الحكومية تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 تضع القيادة الرشيدة العمل على سعادة ورضا أفراد المجتمع، في مقدمة أولوياتها الرئيسة، وتترجم ذلك سواء في العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم لجميع أبناء الوطن، أو من خلال توجيه الهيئات والمؤسسات المختلفة، محلية أو اتحادية، نحو العمل على إسعاد وإرضاء المواطنين في كل معاملاتهم اليومية، من خلال تقديم خدمات متميزة في وقت قياسي. وفي هذا السياق، فإن دليل مواءمة السياسات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، الذي طوره البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، يمثل نقلة نوعية في هذا السياق، ليس فقط لأنه يتضمن العديد من الأدوات والآليات والمؤشرات التي يمكن للمؤسسات الحكومية تضمينها في كل سياساتها وخططها وبرامجها، وقياس الأثر الناتج عن تطبيقها على الفئات المستهدفة، وإنما أيضاً لأنه يمثل أول أداة من نوعها عالمياً لإعداد ومراجعة السياسات الحكومية من منظور السعادة بشكل عملي وعلمي، ويشكل - كما أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء - مرجعية للحكومات حول العالم، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في مجال السعادة. حينما بادرت الإمارات إلى إنشاء وزارة للسعادة، فإنها كانت تستهدف من وراء ذلك ليس فقط إسعاد أفراد المجتمع، وإنما جعل السعادة منهج حياة وثقافة عامة، وقيمة لا غنى عنها، في الطريق نحو توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز شعورهم بالرضا العام والسعادة، وهذا ما تؤكده العديد من التقارير الدولية المعنية بقياس مؤشرات الرضا والسعادة، حيث تتبوأ الإمارات مرتبة متقدمة عربياً وإقليمياً ودولياً في هذا الشأن، فقد جاءت في المرتبة الأولى عربياً، في تقرير السعادة العالمي لعام 2017، الصادر عن معهد الأرض في جامعة كولومبيا بإشراف الأمم المتحدة، وتقدمت في الترتيب العالمي على صعيد سعادة المواطنين من أبناء دولة الإمارات إلى المركز 12 من المركز 15 العام الماضي، متفوقة على العديد من دول العالم الرائدة في هذا المؤشر، وحققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في مؤشر تقييم الحياة الذي يقيس معدل مستوى الرضا عن الحياة حالياً، ومستوى الرضا المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تقدمت من المركز 24 إلى المركز 15 عالمياً، وكذلك في مؤشر التجارب الإيجابية من المركز 33 إلى المركز 16 عالمياً. وهذا بالطبع لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء ترجمة لرؤية عميقة تتبنّاها القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجعل من المواطنين محوراً رئيسياً لخطط التنمية وسياساتها، وتعمل على توفير كلّ ما من شأنه تحسين نوعية الحياة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم في مختلف الميادين، عبر مبادرات نوعية تعم بالخير والفائدة على جميع أبناء الوطن ومختلف شرائح المجتمع الإماراتي، وهي مبادرات غير مقصورة على الخدمات الحكومية المتطورة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكان فقط، وإنما تمتد كذلك لتشمل تطوير سياسات التمكين للمواطنين وفتح كل آفاق الإبداع والابتكار أمامهم، ومن ثمّ تعميق شعورهم بالأمان، ليس على حاضرهم فقط، وإنّما على مستقبلهم أيضاً، وتعزيز إحساسهم بالاستقرار الاجتماعي، وهذا هو الأساس القويّ للرضا والسعادة، والمؤشر الأساسي لرفاهية أيّ شعب من الشعوب. ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.