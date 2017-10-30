الرجوع إلى الإسلام المعتدل المنفتح تاريخ النشر: الإثنين 30 أكتوبر 2017 كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صريحاً وواضحاً في تصريحه الأخير بأن بلاده ليس لها وقت لتضيعه في تحمل تبعات وآثار حركات التطرّف الديني التي أرجعها إلى نهاية السبعينيات، متوعداً بتدميرها والقضاء عليها، عودة للإسلام المعتدل والمنفتح على كل الديانات والثقافات. وعلى رغم الفروق بين هذه الحركيات الثلاث، فإنها تلتقي في مقومات فكرية وعقدية عديدة، نقف عند ثلاثة منها: أولاً: تحويل المرجعيات العقدية في الدين إلى قاعدة أيديولوجية للفعل السياسي، ينبني عليها حصر الانتماء للدين وهوية الجماعة المسلمة في الحركات والتنظيمات السياسية والأيديولوجية، بما يفسح المجال أمام أخطر نزعات التكفير. لا فرق هنا بين التشيع الأيديولوجي الذي يلغي التقليد الشيعي، ولا الإسلام السياسي المتفرع من الفكر «الإخواني» ولا السلفية الاحتجاجية التي استنبطت مقولات «الحاكمية» والعزلة الشعورية و«الصفوة المؤمنة المجاهدة» من الأدبيات القطبية في الوقت الذي استعارت فيه أيضاً رمزية الإمامة المهدوية من التشيع الأيديولوجي. وينتج عن هذا التحول تغير جوهري في تصور الإيمان في المنظور العقدي الإسلامي الذي كان يعني مجرد الإقرار بالرسالة والانحياز لأهل القبلة والجماعة، دون الحاجة إلى قانون للاعتقاد أو تكفير بالعمل والمعصية، وهو التصور الذي نجده عند السلفية الإصلاحية قبل أن يمسها التحريف والنزوع الراديكالي العنيف. ثانياً: تحويل الأحكام الفقهية المتعلقة بالإمامة والسلطة إلى مفهوم غير مسبوق للدولة الدينية من منظور ازدواجية الديني والسياسي في الإسلام التي تعني اعتبار الدولة من المقومات العقدية في الدين والخروج على أنماط الأحكام السياسية التي لا تطبق «الشريعة» مع اختزال الشريعة في دلالة القوانين «المقدسة» المنظمة للدولة والمجتمع. ولا تختلف في هذا التصور نظرية «ولاية الفقيه» التي بلور صيغتها الأيديولوجية الخميني بالاستناد إلى أدبيات تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، ولا السلفية الراديكالية التي تشبعت بالأفكار «الإخوانية». والمشكل في هذا التصور هو اختراع مقاربة جديدة في الشرعية السياسية لا أصل لها في التقليد الإسلامي الذي لا يرى في أمور الإمامة أصلاً من أصول العقيدة، بل هي من فروع الفقه والأحكام المبنية على المصالح التقديرية والسلطانية. وحتى التقليد الشيعي التي نظر إلى الإمامة من زاوية الاعتقاد لم يبن عليها نظرية في الشرعية السياسية، بل حولها إلى أفق إسكاتولوجي روحي (الإمام المنتظر وتعطل الشرعية السياسية في عصر الغيبة). ثالثاً: تحويل المنظور الإصلاحي الاجتهادي للدين الذي قامت عليه الحركات النهضوية الحديثة منذ القرن التاسع عشر إلى مقاربة تأويلية جامدة ومغلقة، من منطلق القراءة المباشرة للنص والقطيعة مع «التحريفات» الموروثة التي تعني التراث الإسلامي في مدونته الكلامية والمذهبية المتنوعة التي هي أساس تجربة العيش الإسلامي الغنية. لا فرق هنا بين التشيع الأيديولوجي في علاقته بالموروث الشيعي ولا الإسلام السياسي أو السلفية الراديكالية، فكل هذه النزعات تلتقي في هذه التأويلية الفقيرة التي تلغي ثراء وغنى المدونة التراثية التي تمنح آفاقاً رحبة للاجتهاد ترجيحاً وانتقاءً وقياساً، كما تقطع أيضاً مع المناهج الحديثة في التأويل والقراءة التي تدشن آفاقاً دلالية رحبة لتجديد الدين. ------------------ د. السيد ولد أباه* * أكاديمي موريتاني