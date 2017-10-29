تأويل سلوك «بوش الأب» تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 إذا كان الرئيس جورج بوش الأب لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فعلى شخص آخر أن يساعده، وبعد أسابيع من الاتفاق على مواجهة «المتحرشين من مشاهير العالم أمثال هارفي وينستين»، حدث انقسام آخر بشأن حالة تحرش، متهم فيها جورج بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة. وبوش يستخدم كرسياً متحركاً لأنه لا يستطيع المشي، ويعاني من مرض مماثل لمرض «باركينسون»، ولا سيما أنه في الـ93 من عمره، وعندما يلتقط صوراً مع شابات، يتحدث بعبارة «غير لائقة» ثم يلمس ظهورهن. ومن الممكن أن يكون قد تم تأويل سلوك «بوش الأب» أكثر مما يحتمل، فتصرفاته لا يمكن تصنيفها في نفس درجة الاعتداءات المتهم بها «وينستين» أو «مارك هالبرين» أو «بيل كلينتون» من قبل. ومن الممكن أيضاً أن يكون تم تحميلها أقل مما تحتمل، ذلك أن الإشارة إلى أن تقدم بوش في العمر يعني أنه لا يضر النساء يغذي القصة التي دأب المجتمع الأميركي على روايتها، فهي تقدم مبررات للتحرش والمتحرشين، والصمت على ذلك. والبيان الذي صدر عن مكتب بوش يقول إنها «كانت مجرد ربتة ودودة لتشعر أنها على سجيتها»، في إيماءة إلى أن ذلك كان أمراً مقبولاً، لكنه ليس كذلك. ومن دون شك، من الصعب السيطرة على تصرف رجل مريض في مثل ذلك العمر، لكن يبدو أنه لم تبذل أية جهود على الإطلاق لمنعه، وإنما كان هناك قبول مثير للإحراج، ولا ينبغي التسامح مع التحرش من أي شخص أياً كان. مولي روبرتس: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»