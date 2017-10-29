التحدي الأفغاني.. والدور الباكستاني تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 زار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون باكستان في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعاً بهدف رئيسي واحد هو: دفع باكستان إلى اتخاذ تدابير ضد عدد من الوكلاء المقاتلين الذين يعتقد أنهم يتخذون من المناطق الحدودية مع باكستان ملاذاً لهم، أو هكذا يفترض. وتقول باكستان إنه ليس هناك أي مقاتلين داخل حدودها. غير أن الولايات المتحدة أكدت أنه ما لم تقم باكستان بعزل قواعد دعم طالبان أفغانستان، التي يُزعم أن لديها جذوراً داخل باكستان، فإن السلام والمصالحة في أفغانستان سيكونان مستحيلين. ولكن السؤال هو: هل يمكن للبلدين التعاون على رغم أنهما لا ينظران إلى مصالحهما الاستراتيجية في أفغانستان بنفس الطريقة؟ والخلاصة هي كالتالي: إن واشنطن ما زالت تعتقد أنه ما لم يتم تدمير ملاذات طالبان أفغانستان، فإن احتمالات انضمام طالبان إلى أي عملية سلام ستظل منعدمة. فبالنسبة لواشنطن، يبدو أن باكستان هي الطرف الأساسي الذي يستطيع تحفيز عملية السلام الأفغانية. وكانت واشنطن أشادت بباكستان الأسبوع الماضي لجهودها في إنقاذ عائلة كندية- أميركية كانت محتجَزة من قبل شبكة حقاني لخمس سنوات. ولم يكتف ترامب بشكر باكستان لإنقاذها العائلة فحسب، ولكنه قال أيضاً: «إن تعاون الحكومة الباكستانية مؤشرٌ على استجابتها للمطالب الأميركية ببذل جهد أكبر لتوفير الأمن في المنطقة». وبعد عملية الإنقاذ، كان كثيرون في إسلام آباد يتوقعون استعادة مستوى من الثقة بين البلدين. غير أنه إذا كان ترامب قد أثنى على جهود باكستان في إغاثة الأسرة المحتجزة، فإن ذلك لا يغير الديناميات الاستراتيجية بين واشنطن وإسلام آباد. إذ بينما حاولت إسلام آباد تصوير مهمة الإنقاذ على أنها عملٌ يؤكد التزام البلد المستمر ضد الإرهاب، فقد وصفتها واشنطن بأنها تغير في السياسة من جانب باكستان، يبرز أن هذه الأخيرة باتت الآن تحترم رغبات الولايات المتحدة. غير أنه من الواضح أن الطريقة التي رُحب بها بتيلرسون في إسلام آباد تُظهر أن هذه الأخيرة لا تقدّر المطالب الأميركية لها بفعل المزيد، ولا هي مستعدة للاستجابة لها. فقد استُقبل رئيس الدبلوماسية الأميركية في صمت من قبل مسؤول متوسط المستوى من وزارة الخارجية الباكستانية في مطار عسكري. كما أن زيارة تيلرسون القصيرة إلى باكستان التي دامت أربع ساعات، ونقل خلالها رسالة سبق لواشنطن أن بلّغتها لباكستان مرات كثيرة خلال العقد الماضي، تُظهر أن أزمة الثقة الموجودة بين البلدين ما زالت تمثل مشكلة. وحسبما أفادت بعض التقارير، فإن القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية أطلعت تيلرسون على جهود محاربة الإرهاب التي قامت بها البلاد مؤخراً، والتي يقال إنها قضت على كل المعاقل الرئيسية للمقاتلين في باكستان، كما عبّرت أيضاً عن بواعث قلقها في ما يتعلق بوضعها الأمني الخاص، الذي يظل تحت التهديد بسبب مخابئ المقاتلين في أفغانستان. وعلاوة على ذلك، فإن أحد بواعث القلق الرئيسية التي قد تكون نوقشت هي مطالبة واشنطن المستمرة لباكستان بـ«فعل المزيد» بينما تبقى بواعث قلق إسلام آباد الأمنية الاستراتيجية الخاصة من دون جواب من جانب واشنطن. وعلى نحو مفاجئ، فإن أياً من مطالب باكستان المتعلقة بدور الهند والمعوقات الداخلية لأفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني للبلاد لم يكن حاضراً ضمن تصريحات تيلرسون. ومن جهة أخرى، فإن أفغانستان والهند والولايات المتحدة تبدو، من وجهة نظر إسلام آباد، كقوى تحالفت من أجل عزل باكستان في المنطقة. وربما كان سيكون من الحكمة لو تمت معالجة بعض شكاوى إسلام آباد خلال هذه الزيارة. ولكن الفرصة الوحيدة التي وصف فيها تيلرسون باكستان بأنها شريك «مهم جداً» كانت في سياق حديثه عن التحديات التي تواجهها باكستان من المقاتلين، وحول ما تستطيع فعله للمساعدة في مواجهة بعض هذه التحديات التي تواجهها المنطقة، ولاسيما في أفغانستان. ولا شك أن مثل هذا المستوى المتدني من الثقة بين البلدين يؤدي إلى انعدام الثقة بين ممثلي الولايات المتحدة وممثلي باكستان. وعليه، فما لم يقم البلدان بجسر هذه الهوة الموجودة بخصوص الثقة وتفهم مصالح بعضهما بعضاً في أفغانستان وخارجها، فإن السلام لن يعود إلى ذلك البلد الذي تمزقه الحرب. عمير جمال: محلل سياسي مقيم في لاهور، باكستان ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»