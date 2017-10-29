مصر الدولة المستوعبة.. ومرحلة النهوض تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 مصر بمساحتها، وعدد سكانها وتاريخها، تعد من الدول المستوعبة، ولها أن تكون دولة ضاربة في مفهوم الحرب. هي مستوعبة للأحداث الخارجية ولها خاصية استيعاب الهزات وامتصاص الصدمات الداخلية، بصبر وجلد، بفعل المكان والسكان. ومصر تُحقق أمنها من خارج حدودها في رد الغزوات والحروب التي كانت تستهدفها طوال تاريخها القديم والحديث. مصر ولانبساط أرضها، وبساطة سكانها المجاورين للنهر، تتميز بالمرونة، في التعامل مع الصدمات والأحداث. استوعبت مصر في تاريخها الحديث حروباً ثقالاً:«نكبة 1948، العدوان الثلاثي 1956من فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، نكسة 1967»، واستطاعت مصر - بنَفسها الطويل- إدارة حرب الاستنزاف، إلى أن استجمعت قواها النفسية والمادية، لتنتصر في حرب العاشر من رمضان، 6 أكتوبر1973 التي هزمت أسطورة «الجيش الإسرائيلي الذي لا ينهزم»، وأعادت للجيش المصري ثقته بنفسه، بقدر ما مثّلت بانتصار أكتوبر مفخرة للعرب جميعاً. جمال حمدان يذكر في «شخصية مصر- دراسة في عبقرية المكان»، أن المأساة الحقيقية، أن مصر لا تأخذ في وجه هذه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسط المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة، فالنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر، ولكن مرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذري إلى حل وسط جديد، وهكذا.. ومن جهة أن مصر تحقق أمنها من خارج حدودها، فهذا يجعل من الممكن بالنسبة لها أن توسع نطاق تعاونها في محيطها العربي والأفريقي لتأمين مصالحها، مثل بناء قاعدة عسكرية في الصومال، مقابل تقديم مساعدات فنية وصحية، وفي جيبوتي لها مواقع بحرية مهمة، وبخصوص نهر النيل العظيم، فإن علاقات مصر مع إثيوبيا وهي دولة أفريقية مهمة، تحتاج إلى صيانة وتطوير، لتتناسب سياسياً واقتصادياً وفنياً مع أهمية وقيمة مياه النيل شريان الحياة في مصر. وهكذا تحتاج مصر إلى امتدادات نشطة، خاصة في مجالها الأفريقي، حيث كان للأزهر دور دعوي ثقافي نشط في نشر الإسلام المعتدل، إزاء التشيع المغالى فيه، الذي تمارسه إيران، ويخلق بيئة للفتنة في تخريب المذهب المالكي الأصيل في أفريقيا، ويبني الحسينيات على حساب المسجد واللطم والدعوات الباطلة المغالية، بدلاً من الإسلام السمح الذي تشربه الأفارقة لمئات السنين. ومصر وهي في مرحلة النهوض، تلجأ إلى أدوات مهمة كصدور قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالشباب من الجيل الجديد، والجدية في البحث عن مستقبل مصر. أمام مصر فرصة ذهبية سانحة للدخول في شراكة خليجية جادة مع السعودية والإمارات والكويت والبحرين، التي ستشكل روافد قوية، ستستفيد منها أرض الكنانة، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والتمويل. ولنجاح المشروعات، على الأطراف أن تعمل بنظام استثماري صارم وصادق من الطرفين وتجنب الأخطاء التي رافقت الاستثمارات الخليجية السابقة، وضمن هذا الإطار، فإن على مقربة من مصر، هناك المشروع السعودي العملاق «نيوم» بمساحة 26 ألف كيلو متر مربع الذي سيمتد للأراضي الأردنية والمصرية.