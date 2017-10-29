المدرسة الإماراتية تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تنموياً يحتذى في جوانب متعددة. ولعل الاقتصاد أحد أهم السمات التي ُتميز وطننا، إضافة إلى الجوانب الأخرى، وفي ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، أصبح التعليم رافداً أساسياً في هذه النهضة، وعليه سعت الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم كي تتناسب مع متطلبات الدولة التنموية. وقد تم الإعلان مؤخراً عن مشروع المدرسة الإماراتية التي ندعمها جميعاً لأنها تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن وإعداد جيل من أبناء الإمارات يكملون مسيرة العطاء والبناء. وتواجه فلسفة المدرسة الإماراتية الكثير من التحديات الإجرائية، لعلي في هذا المقال أركز على تحدي خصخصة التعليم، أو ما يُعرف عندنا بالتعليم الخاص، فحسب الإحصاءات المعلنة حققت دولة الإمارات المركز الأول بين دول غرب آسيا في عدد المدارس الدولية، بواقع 601 مدرسة، وهو المركز الثاني عالمياً بعد الصين بفارق 37 مدرسة فقط، إلا أنها تخطت الصين في حجم التحاق الطلبة بالمدارس الدولية، كما حلت في المركز الثاني في معدل الرسوم المدرسية السنوية، بواقع 28 ألفاً و280 درهماً في السنة، كما حققت فارقاً شاسعاً بالنسبة لعدد المدارس الدولية مقارنة بدول المنطقة. لست ضد المدارس الخاصة بشرط ألا تكون هناك مؤامرة خفية على المدارس الحكومية، دعوني أعطيكم نموذجاً لخطط تقف مع التجار على حساب المدارس الحكومية، عندما تخطط البلديات في بعض الإمارات لمنطقة جديدة سيسكنها المواطنون الإماراتيون، وتبنى في هذه المنطقة المرافق الأساسية كالعيادات والحدائق والأسواق، ويتم تجاهل التخطيط لبناء المدارس الحكومية بمراحلها المختلفة التي تبدأ برياض الأطفال وتختم بالثانوية. المشكلة لا تكمن هنا بل في أن هذه المناطق تخصص بعض الأراضي العامة لبناء مدارس خاصة، هنا تكون الطامة، فبلغة براجماتية واضحة هناك رسالة تقول للمواطنين القاطنين في هذه المناطق إن شئتم تعليم أبنائكم أمامكم أحد خيارين: مدرسة خاصة في منطقتكم، أو يتحمل الأطفال الترحال اليومي لمناطق بعيدة؛ كي ينالوا حظهم من التعليم الوطني. لو كنت من أنصار نظرية المؤامرة لقلت بصريح العبارة هناك أياد خفية، تهدف إلى إفشال تجربة المدرسة الإماراتية، بإعطاء التجار هذه الأولوية لبناء المدارس في المناطق السكنية. لعلي أختم هذه المقالة بإشادة لتجربة مجلس أبوظبي للتعليم، والذي بات يعرف حديثاً بدائرة التعليم والمعرفة. فقد نجح هذا المجلس في بناء مدارس إماراتية في الأحياء السكنية وفق أحدث النظم من حيث البنية التحتية، والنتيجة المفرحة أننا شهدنا هجرة معاكسة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، وهذه ظاهرة صحية ينبغي الاستفادة منها وتعميمها على بقية الإمارات. فالتعليم الوطني هو صمام الأمان للوطن، كي يتخرج منه جيل معتز بهويته الوطنية منفتح على الحضارات والتجارب العالمية.