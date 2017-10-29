انهيار «داعش» انهزام لقطر تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 لم تكن الاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب وخلاياه متعددة الأسماء والوجوه نابعة من فراغ، لأن السياسة الخارجية والإعلامية لقطر كانت منذ سنوات مكرسةً لدعم وتمويل وتشجيع عصابات الإرهاب، واستخدامها للتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتفتيتها لتمكين التطرف من التمدد والانتشار تحت عناوين مختلفة، والرابط بينها هو حلم جماعة «الإخوان» الإرهابية بالسيطرة على المنطقة ورد الجميل للدوحة التي ظلت الحليف الاستراتيجي لها والحاضن الأول بالتعاون والتنسيق مع تركيا. كانت السياسة الإعلامية لقطر ترصد أخبار سقوط الأراضي العراقية والسورية بيد تنظيم «داعش»، بالتوازي مع استخدام الدوحة للحقيبة الدبلوماسية لنقل الأموال والتعليمات إلى جماعات القتل والعنف والجبهات المستنسخة التي تصب كلها في خدمة التطرف، وفي بعض الوقائع كما نتذكر كانت قطر تبرر إيصال الدعم المالي لخلايا الموت المجاني بذريعة دفع الفدية لإطلاق مختطفين، وسوف يكشف لنا المستقبل حقائق صادمة عن المسرحيات القطرية التي كان الممثلون فيها يستخدمون ضحايا من لحم ودم في سبيل الوصول إلى غاياتهم الإجرامية متمثلة في تخريب الدول، وتهيئة الظروف لصعود دعاة الخلافة من أصحاب الرايات السوداء والقلوب المظلمة. ذلك البيان الداعشي الذي صدر عما يعرف بـ«ولاية خراسان» تسبب في تعميق فضيحة قطر وتعميد علاقتها المباشرة مع «داعش»، وكشف للعالم أجمع عن الارتباط العاطفي والتنظيمي بين قطر وأعتى الجماعات الإرهابية المتطرفة. وكانت أدلة متراكمة قد تجمعت ضد الدوحة بشأن جمعها تبرعات مالية لشراء أسلحة للإرهابيين وتأمين تنقلاتهم ورواتبهم. وفي تأكيد عالمي على حقيقة الترابط العضوي بين «داعش» وقطر وعلاقة انهيارات التنظيم الأخيرة بتوقف الدعم القطري، تابعنا ما جاء على لسان المستشار السابق للشؤون الاستراتيجية الأميركية ستيفن بانون، الذي دعا في تصريح جديد له إلى محاسبة قطر على تمويلها للإرهاب، وأشاد بفاعلية الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر، والغرض منها، بقوله: «وضع الإماراتيون والمصريون والسعوديون خطة مدروسة جداً.. إذن تم قطع التمويل.. يمكنك الحصول على فرصة جديّة للقضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي (داعش) و(القاعدة)». تحتاج الدوحة الآن كما في بداية الأزمة إلى الاعتراف بأخطائها، ومحاولة إصلاح مسار سياساتها للحفاظ على ماء الوجه، وعليها كذلك أن تعي جيداً الدرس المستفاد من تجاهل المجتمع الدولي لصراخها وبكائياتها الزائفة حين تصور المقاطعة المشروعة ضدها على أنها «حصار»، كما أن الثقل الذي تتمتع به الدول الأربع التي اتخذت قرار المقاطعة لحماية أراضيها من العبث القطري، أسهم في التفهم الدولي لهذه الخطوة، ثم جاءت الانتصارات الأخيرة ضد «داعش» لترفع الغطاء نهائياً عن قطر وتعزز موقف الدول الأربع.