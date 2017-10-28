ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 كشف هوية قائد قوات «حزب الله» في الجولان..وجدل حول فائض موازنة 2017 «يديعوت أحرونوت» وخلال الحرب اللبنانية الثانية، تولى شعيتو قيادة قوة مقاتلة ضد الجيش الإسرائيلي، ومن ذلك الوقت، تراكمت لديه خبرة ميدانية. ويشير الكاتب إلى أن«حزب الله» قرر في يونيو 2016 تعيين«شعيتو» قائداً للجبهة الجنوبية في سوريا، التي انخرط فيها الحزب منذ 2011، لدعم نظام الأسد، انطلاقاً من خوف عناصر الحزب من تنظيم «داعش»، ورغبتهم في الحفاظ على أصول وإمكانيات الحزب داخل سوريا. ويقول الكاتب إن ترقية «شعيتو» ظهرت على السطح، بعد اغتيال مصطفى بدر الدين الذي شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحزب داخل سوريا، في ظل وجود مزاعم مفادها أن نصر الله هو الذي أصدر الأوامر باغتياله، على حد قول الكاتب. شعيتو لديه مهمة التنسيق بين إيران، و«حزب الله»، وجيش الأسد على الحدود الإسرائيلية- السورية، وهي المنطقة التي يبدو أن عناصر الحزب تقوم داخلها بتنفيذ أنواع مختلفة من المهام. وحسب الكاتب، فإن مصادر إسرائيلية تقول إن للحزب قرابة 8 آلاف مقاتل داخل سوريا، وقُتل منهم إلى الآن ما يقارب 2000 عنصر، ومن المتوقع أن تنسحب عناصر الحزب من سوريا بمجرد انتهاء الحرب الأهلية الدائرة هناك. في غمرة الجدل الذي يثيره وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان حول هوية من قام بشن هجمات بالصواريخ يوم السبت الماضي من داخل هضبة الجولان، يبدو أن«شعيتو» هو الشخص الذي يستطيع تحديد من الفاعل، ذلك لأنه المسؤول قبل شهر عن إرسال طائرات من دون طيار إلى الجولان لإجراء عمليات استخباراتية هناك، وهي طائرات تم إسقاطها بصواريخ باتريوت. ويؤكد الكاتب أن إسرائيل باتت مهتمة بـ«شعيتو» بسبب ماضيه مع العمليات الخاصة التي نفذها«حزب الله»، ولدوره الراهن داخل سوريا. هوية شعيتو ظلت طي الكتمان إلى أن ظهرت صورته في وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي. «هآرتس» وعن العلاقات الأميركية- التركية التي يشوبها التوتر، وتحت عنوان«سابقاً كان الأمر يتعلق بالإرهاب الآن يتعلق بالقمع»، نشرت«هآرتس» أول أمس، مقالاً لـ«لويس فيشمان» الأستاذ المساعد في«بروكلين كولديج»، والمتخصص في الشؤون التركية، والمقيم في اسطنبول، أشار في مستهله إلى أنه قد مر الآن أكثر من أسبوعين على تعليق الولايات المتحدة إصدار تأشيرات زيارة للأتراك، وفي الرد على هذا الإجراء، أعلنت تركيا وقف إصدار التأشيرة الإلكترونية من مطاراتها للمواطنين الأميركيين الذين يصلون إليها قادمين من الولايات المتحدة. وحسب الكاتب، فإن العقوبات الأميركية على تركيا جاءت بعدما استهدفت الحكومة التركية اثنين من الموظفين الأتراك العاملين في القنصلية الأميركية في أنقرة، وهما ما زالا قيد الاعتقال. ويرى الكاتب أن قيام واشنطن بحظر إصدار تأشيرات زيارة للأتراك، أحدثت صدمة لدى الأتراك، خاصة لمن يترددوا على السفر إلى الولايات المتحدة، علماً أن طوال العقد الماضي شهدت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى الولايات المتحدة كثافة، كما أن آلاف من الأميركيين كانت رحلاتهم لتركيا يتم تأجيلها أو إلغاؤها. لكن الخسائر التركية ستكون محدودة، فالأتراك يحملون عادة تأشيرات زيارة للولايات المتحدة مدة صلاحيتها عشر سنوات، ومن لا يستطيع دخول الولايات المتحدة عبر تأشيرة زيارة سارية المفعول، يستطيع الحصول عليها من خلال بلد ثالث، العملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً. ويشير الكاتب إلى أن خبر تعليق الولايات المتحدة إصدار تأشيرات زيارة للأتراك لم يشهد اهتماماً إعلامياً داخل أميركا. ويبدو أن رد الفعل التركي سيضر بمصالح أنقرة، حيث إن شركة الخطوط الجوية التركية أعلنت تراجعاً في حجوزاتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 45 في المئة. وحسب الكاتب، فإن صورة تركيا لدى الأميركيين تضررت بسبب اللهجة التي يستخدمها أردوغان تجاه الولايات المتحدة، خاصة بعدما قام الحرس الرئاسي التركي بضرب بعض المتظاهرين في العاصمة الأميركية واشنطن، والأوصاف التي كانت تُستخدم لمدح تركيا، والتي اعتدنا على سماعها داخل الولايات المتحدة قد تغيرت، وحلت محلها عبارة تصف تركيا بأنها«دولة متسلطة». الكاتب تطرق إلى رد فعل الحكومة التركية على محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، والتي تضمنت حالة طوارئ تم خلالها القبض على عشرات الآلاف، وطالت الصحفيين أيضاً، حيث تم الحكم غيابياً على الصحفية عليا البيرك المراسلة في«وول ستريت جورنال» بالسجن لمدة عامين، لأنها كتبت مقالاً تدين فيه الحكومة التركية، وتصفها بأنه تقدم«دعاية إرهابية». ولفت الكاتب الانتباه إلى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، خاصة بعد أن اعتقلت السلطات التركية عناصر تابعة لمنظمة العفو الدولية لمدة 100 يوم، ثم أفرجت عنهم بكفالة، ولا يزال تانير كليك، مدير مكتب المنظمة في تركيا قيد الاعتقال. «جلوبس» في مقاله المنشور في«جلوبس»، وتحت عنوان «فائض الموازنة الإسرائيلية أصبح عادة»، طرح«أميرام بركات» تساؤلاً مؤداه: هل سيتم استخدام هذا الفائض الذي يحدث للعام الخامس على التوالي، والبالغ هذا العام 10 مليارات شيكل، في تقليص حجم الديون الحكومية، أو في شراء أصوات الناخبين من خلال تخفيض نسبة الضرائب؟ ويقول الكاتب: بمقدور وزير المالية الإسرائيلي«موشي كحلون» توزيع هذا الفائض على المعوقين والجنود أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية الإلزامية،، لكن كل هذه المليارات سيتم تبديدها في دفع الديون الحكومية، إذا لم يسارع وزير المالية بتوجيه صرفها على تخفيض الضرائب، لكن هذا المنحى يستفيد منه غالباً الأغنياء فقط. ولكن لماذا يحدث الفائض؟ هل السبب توقعات متحفظة للغاية؟ بالطبع لا. ولدى الكاتب قناعة بأن وزير المالية الإسرائيلي لا يريد استخدام الفائض في«سلة النفايات الانتخابية» التي تعني استخدام الفائض في سداد الديون الحكومية. ويلفت الكاتب الانتباه إلى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين من أصحاب الرؤى«اليمينية» يريدون تخفيض الضرائب على الدخل، في حين يريد وزير المالية تقديم الدعم لأسر العاملين، أو تقديم تخفيض ضريبي مؤقت، هو يريد أي شيء إلا توجيه الفائض المالي لخدمة الديون الحكومية.