خطى ثابتة نحو إنجاز أهداف «رؤية 2021» تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 النجاحات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الآونة الأخيرة، في مختلف مؤشرات التنمية تجعلها تقترب من تحقيق أهداف «رؤية 2021»، التي تستهدف أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في العيد الخمسين لإنشائها، حيث تم إنجاز نحو 71% من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 حتى الآن، وتتواصل الجهود الهادفة إلى إنجاز باقي الاستحقاقات والأهداف التي تتضمنها هذه الرؤية في موعدها المحدد. إن أهم ما يميز الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله- في يناير 2014، أنها تضمنت أهدافاً واضحة ومحددة، ويمكن قياسها، والتعرف إلى مقدار الإنجاز فيها، حيث حددت الأجندة ما تستهدف تحقيقه بالأرقام في المجالات المختلفة، فهي تريد أن تكون الحكومة الإماراتية في المركز الأول عالمياً في الخدمات الذكية بحلول عام 2021، وأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عالمياً في مجال جودة البنية التحتية في النقل الجوي والبحري، وجودة الطرق، وسهولة ممارسة الأعمال، وأن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وألا تتعدى فترة الانتظار للحصول على مسكن سنتين، وأن يكون جميع الطلاب في المدارس والجامعات مزودين بالأجهزة والأنظمة الذكية، بحيث تكون المناهج والبحوث والمشروعات من خلالها، والوصول إلى مستوى 100% في نسبة الشعور بالأمان، وغيرها من الأرقام القياسية العالمية في المجالات المختلفة. إن تحديد هذه الأهداف، بهذا الوضوح والأرقام والإطار الزمني، يؤكد الثقة بالنفس، وامتلاك الإرادة القوية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتشير الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف الأولويات الوطنية التي تضمنتها «رؤية 2021»، خاصة فيما يتعلق ببناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار، وإيجاد نظام تعليمي رفيع المستوى، وتوفير نظام صحي بمعايير عالمية، وكذلك بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، إلى أن الحكومة قادرة على بلوغ أهداف «رؤية 2021»، وهذا ما يكشف عنه الكثير من المؤشرات الصادرة عن جهات ومؤسسات دولية في الآونة الأخيرة، فقد حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في عدد منشآتها الصحية المعتمَدة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، وبلغ عدد المنشآت المعتمدة عالمياً 178 مستشفى ومركزاً طبياً، لتتفوق بذلك على أفضل الأنظمة الصحية في العالم، وحصدت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وهو أحد المعايير الفرعية ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، وذلك بعد أن حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً لثلاثة أعوام على التوالي. وحققت الإمارات المركز الأول عربياً والسابع عشر عالمياً لتحافظ بذلك على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017- 2018، وحافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة. واحتلت المركز الأول على مستوى العالم، من حيث جودة الطرق في أراضيها، وذلك وفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث المال والأعمال (سي إي بي آر) المرموق في بريطانيا بالتعاون مع مؤسسة «إنريكس» الأميركية المتخصصة بتحليل جودة الطرق، ونشرت نتائجها في فبراير 2017. كما تأتي الإمارات أيضاً في المرتبة الثانية عشرة عالمياً بقائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من عام 2017 إلى 2019، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ولا شك في أن هذه المراتب المتقدمة التي حققتها الإمارات في مختلف مؤشرات التنمية، وما تسعى إلى تحقيقه خلال السنوات المقبلة، تؤكد بوضوح أنها ماضية بخطى ثابتة نحو إنجاز أهداف «رؤية 2021» في مختلف المجالات.