ضريبة الأراضي وأسعار العقارات تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 بدأ عدد كبير من «التقدميين» بالتركيز على مشكلة ارتفاع أسعار وإيجارات العقارات داخل المدن بعد أن أدت صعوبة الحصول على مسكن إلى الهجرة الجماعية للأميركيين المنتسبين إلى الطبقتين الفقيرة والعاملة من المناطق الحضرية ذات الإنتاجيّة القياسية. وهي الظاهرة التي بادر إلى شرح ملابساتها باحثون في المشاكل التي تعاني منها المدن والحواضر من أمثال ريتشارد فلوريدا وإنريكو موريتّي. إلا أن إثارة هذه المشكلة لم تقتصر على بعض النخب المثقفة التي رفعت أصواتها للتحذير من خطورة الوضع، بل إن بعض نشطاء اليسار السياسي بدؤوا هم أيضاً التعبير عن احتجاجهم على سياسة الحدّ من بناء المساكن لأنها تضرّ بالفقراء. وقد أعلن بعض السياسيين عن اهتمامهم بهذا الموضوع والتأكيد على ضرورة انتهاج سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع بناء المساكن بحيث تكون أسعارها معقولة، ومن بينهم حاكم كاليفورنيا جيري براون الذي صادق على 15 مشروع قانون في هذا الشأن. وفي المدن الكبرى مثل نيويورك، أو في المراكز التكنولوجية مثل سان فرانسيسكو، تكون الأرض الجاهزة للبناء ذات قيمة عالية جداً قد تفوق القيمة الإجمالية للمبنى الذي سيقام عليها. وعندما تصبح المدينة أكثر اكتظاظاً بالمباني والمنشآت وأكثر قدرة على جذب المستثمرين والأغنياء، فإن أصحاب الأراضي يحققون أرباحاً طائلة بسبب ارتفاع أسعار أراضيهم. وعادة ما تكون تلك الأرباح غير عادلة ومبالغاً فيها، وتترتب عنها نتائج سلبية متعددة مثل ارتفاع الإيجارات وأسعار الشقق. وهذا ما قد يدفع كل من يفكر في الإقامة فيها من ذوي الإمكانات المالية المحدودة لاستبعاد الفكرة، وبما يمكن أن يسبب صدمة للنمو الاقتصادي المحلي. ويمكن لهذه الحقائق أن تبرر ضرورة فرض ضريبة على قيمة الأرض تشبه الضريبة المفروضة على العقار المبني مثل الشقة أو الدكان، ويمكن لهذه الضريبة أن تخفض أسعار الأراضي، وأن تشجع على تنمية الاستثمار في البناء بشكل أكبر. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الإيجارات وجعل السكن في المدن أمراً ممكناً ومتيسراً للطبقتين المتوسطة والفقيرة. ونظراً لأن الأرض هي مساحة محددة، فإن فرض الضريبة عليها لن يكون سبباً لحدوث انكماش اقتصادي مثلما يحدث عند فرض الضرائب على الأجور والرواتب ورؤوس الأموال. وبما أنك تفرض هذه الضريبة على أرباح استثنائية، فإن من المستبعد أيضاً أن يشعر أصحاب الأراضي بأن هذه الضريبة جائرة. ويمكن إنفاق الأموال التي يتم تحصيلها من تطبيق قانون الضريبة على قيمة الأرض، في بناء مساكن متيسرة لذوي الدخل المحدود والفقراء. وبناء على ما تقدّم يمكن القول إن الضريبة على قيمة الأرض طريقة فعّالة وعادلة لتحويل المدن الكبرى إلى أماكن يمكن للطبقة العاملة أن تسكنها وتعيش فيها بسلام بدلاً من كونها أماكن يستأثر المحظوظون والأغنياء وحدهم بالسكن فيها. يُذكر أن الضريبة على قيمة الأرض كانت فكرة متداولة منذ القرن ال19، وكان أول من طرحها هو الاقتصادي والكاتب الأميركي هنري جورج، إلا أن أفكاره لم تحظَ بالقبول أبداً، ولا زالت تفتقر إلى العدد الكافي من المؤيدين حتى يومنا هذا. إلا أن اقتصاديين أكاديميين تبنّوا الفكرة مؤخراً وأثبتوا من خلال نماذج لتطبيقها نظرياً بأنها تمثل طريقة جيدة لتنمية الخدمات العامة المحلية داخل المدن المكتظة مثل التعليم وتطوير البنى التحتية. وأما من الناحية التطبيقية، فلا نجد الآن من يستمع إلى أطروحات المنظّرين الاقتصاديين المتخصصين بشؤون المدن والحواضر، ولا إلى الشعارات التي تطرحها المنظومات والفرق الناشطة. ولابدّ للضريبة على قيمة الأرض أن تحظى باهتمام واسع النطاق حتى يكون تطبيقها مفيداً. وتُعد بنسلفانيا هي الولاية الأميركية الوحيدة التي تفرض الضريبة على قيمة الأرض، وهي تطبقها في أكثر من 12 مدينة. وإذا أرادت المدن الأميركية الكبرى أن تتخلى عن اعتبارها مسكناً خاصاً بالمحظوظين والأغنياء، فعليها أن تفكر هي أيضاً في تطبيق نظام فرض الضرائب على الأراضي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»