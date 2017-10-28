سجالات حول «تمكين» المرأة تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 في الأيام والشهور التي أعقبت الحرب الأهلية السريلانكية، التي انتهت عام 2009، لم تضيع جماعات المعونة وقتاً كثيراً. كان العديد من النساء يقاتلن على الخطوط الأمامية بين نمور تحرير التاميل - إيلام. والآن، كما قررت هذه الجماعات، تحتاج هذه النساء إلى جرعة صحية من «التمكين». وقد أصبحت كلمة «تمكين»، في دوائر التنمية، مرادفاً لتدفق الدخل، لذا، فقد قدمت المنظمات للنساء فرصاً لتلقي دروساً في الحياكة أو حضور مدرسة فن التجميل. وقالت «كاتي كرونين-فورمان»، زميلة حاصلة على الدكتوراه في مدرسة «هارفارد كينيدي»، وتدرس حقوق الإنسان والفظائع الجماعية، «تلك هي السيدات اللاتي انضممن إلى حركة مسلحة بسبب مُثُلهن السياسية، وقد تم إرسالهن لتعلم صنع الكعك». وخلصت كرونين – فورمان إلى أن الكثير من هذه البرامج في الواقع لا يساعد على التمكين. فهي تبقي على المرأة في المنزل، لا تستطيع الاتصال بشبكاتهم أو الحصول على فرص. وقد ذكرت مسؤولة حكومية لكرونين-فورمان أنه على الرغم من برامج التدريب، فإنها لم تر أي امرأة تكسب عيشها من هذه المهارات. وقالت كرونين-فورمان «ليس فقط أنهم فشلوا في المساعدة، لقد جعلهم هذا أسوأ حالا، وأبعدهم عن السلطة السياسية». وقد لاحظت كرونين-فورمان وزملاؤها هذه الديناميكية حول العالم. غير أن العديد من مجموعات المساعدات الدولية التي انطلقت لتمكين المرأة تحدد هدفها بشكل محدود للغاية لدرجة أن مهمتها تكون، في الأساس، لا جدوى منها. وكما ورد في تقرير جديد أعدته كرونين-فورمان واثنان من الأكاديميين، فإن فكرة «تمكين المرأة» برمتها ناقصة. والمشكلة، كما يقول التقرير، هي أن العديد من المجموعات ترى التمكين كشيء محدود للغاية: توفير سبل العيش الاقتصادية للمرأة. بالنسبة للمنظمات المعنية بالمساعدات، هذا يعني أن المرأة تصبح مُمَكنة بمجرد إعطائها دجاجة أو بقرة أو ماكينة حياكة، حتى وإن لم يكن هناك دليل على أن هذا يؤدي إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأجل. هذا التعريف المحدود يتجاهل أمراً مهماً: أن المرأة تعاني ليس فقط لأنها ليس لديها شكلا من أشكال الدخل. إن المرأة هي جزء من نظام يساندها في الأساس، وهذا يجعل من الصعب بالنسبة لها الحصول على السلطة والبقاء فيها. ولتغيير هذا، بحسب ما يقول التقرير، تحتاج هذه النساء إلى سلطة سياسية. وكتبت «رافيا زكريا»، التي شاركت في إعداد التقرير، في صحيفة نيويورك تايمز «من دون حدوث تغيير سياسي، لا يمكن تفكيك الهياكل التي تساهم في التمييز ضد المرأة ومن دون ذلك أي تقدم تحدثه المرأة لن يكون مستداماً». بيد أن القليل من مجموعات التنمية، إذا كان هناك أي منها، يجعل التغيير السياسي جزءاً أساسياً من أجندتها. وفي كثير من الأحيان، يكون ذلك حسب التصميم. والكثير من منظمات المساعدات تفتخر بحياديتها، وهي تبتعد بشكل صريح عن السياسة. وهناك قضية أخرى وهي أن منظمات الإغاثة تركز على الإحصاءات التي تبين النتائج. ومن الصعب تحديد كم التغير السياسي. ولكن من السهل إظهار عدد الدجاجات التي يتم توزيعها أو دروس الحياكة التي تحضرها المرأة. أماندا إريكسون: صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»