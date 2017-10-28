قهر السرطان بالمعالجة المناعية تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 كلمة سرطان مخيفة، لأنها تعني أنه لا شفاء، وأن الموت يقرع الباب. هذا ما قاله الطبيب لامرأة تدعى «جوندلاخ» في مراجعتها الأخيرة. قال لها بإمكانك الآن أن ترتبي حياتك على الشكل الذي تحبين، فليس عندي ما أقدمه لك من علاج! ولذا فقد كان يوم 8 يونيو من هذا العام 2017، يوم الكارثة بالنسبة لها، فقد قال لها الطبيب: هناك دم خفي، ولابد من منظار للمستقيم والقولون؟ وفي الأسبوع التالي طلب منها الحضور للعيادة ليفاجئها بأن ثمة سرطاناً قابعاً في الأمعاء! ما العمل يا دكتور؟ أجاب: لا مفر من الجراحة! ولم تنجُ فقد ظهرت الانتقالات إلى الكبد. ثم ظهرت الانتقالات في الرئة! ماذا تفعل هل تستسلم؟ تعود القصة إلى عام 2013م حين أعلنت المجلة العلمية Science عن اكتشاف وصفته بأنه ضربة العام. وخلاصته فكرة مثيرة جداً. فنحن نكافح السرطان بالمعالجة الكيماوية والشعاعية فضلاً عن الجراحة. والأدوية المذكورة قد تحرق الأخضر واليابس، تضرب الخلايا السرطانية والسليمة، ويكفي أن تنجو خلية سرطانية واحدة لتتسلل إلى مكان جديد وتعيد سيرتها الأولى. وقد خرج فريق طبي بفكرة مفادها: لماذا لا نصل إلى طريقة ندرب فيها الجهاز المناعي على أن يقوم بالمهمة بنفسه. حسناً إنها فكرة رائعة، ولكن كيف؟ هذا ما قام به فريق طبي بإنتاج بخلايا «كار تي» (CAR-T-Cell). وخبث الخلايا السرطانية متعدد، فهي قد تجعل الوسط حولها موبوءاً لا تقترب منه خلية بيضاء هجومية إلا هلكت. ويقوم السرطان الخبيث بتغيير الوسط حوله ليصبح حامضاً، مليئاً بالأوكسجين الحارق، فلا تدخله الخلايا التي تموت جوعاً وعطشاً. وهذا المرض الخبيث يفعل أكثر من ذلك فيقوم بالتحصينات مثل الخرسانات المسلحة من أنسجة ليفية حاجزة. بل ويفرز مواد مثل السمك الرعاد أو الحشرة التي تطلق روائح بغيضة، بل قد يتنكر ويغير شكله! فما العمل إذن؟ هنا يبدأ الذكاء الإنساني في العمل، أما الجدران فندخلها كما دخل جنكيزخان سور الصين العظيم، وهذا هو سر المعالجة المزدوجة حيث تحطم الجدران لتقتحم الخلايا المقاتلة من الكريات البيضاء، فتواجه السرطان وتقضي عليه. وحسب «جون هانن» من معهد «كانكر» في أمستردام فإن هذه المعالجة المشتركة حسّنت النتائج. أما «هنريش أبكن» من جامعة كولونيا في ألمانيا فقد ساهم هو أيضاً في تصنيع خلايا «كار» من خلال تعديل البرمجة الجينية، فقد أمكن إنقاذ ما بين واحد من كل ثلاثة إلى واحد من كل ستة من سرطان الجلد الأسود وسرطان الرئة، خلافاً لسرطان رأس البنكرياس والأمعاء. وفي ابيضاض الدم نجحت الخطة أيضاً في 80% من الحالات. وحسب رئيسة مجموعة الأبحاث «سيبيللي لويبل» التي تطبق المعالجات الموحدة على سرطان الثدي فهي متفائلة أيضاً باحتمال تحقيق نتائج جيدة مع العام القادم 2018. وبدورها تمضي «مارسيلا ماوس» من كلية الطب في جامعة هارفارد قائلة إن هذه المعالجة فتحت الطريق إلى عالم جديد في قهر السرطان. وبالطبع فهذه البوابة السحرية العلاجية الجديدة سال لها لعاب كثير من الشركات الدوائية الضخمة، فقد ضخت في عروق البحث حالياً 14 مليار دولار. ومن المتوقع مع كهف علي بابا الجديد هذا -كما حصل مع دواء الفياجرا يوماً ما- أن يصل الرقم إلى 34 ملياراً في عام 2019. ومع ذلك ما زال رئيس اللجنة الدوائية في ألمانيا «فولف ديتر لودفيج» متشككاً وغير منخرط في الحماس المبكر، وهو في موقفه هذا يستند إلى وقائع ذات بال من ردة فعل الجسم على الدواء كما هو في تجربة «السيتوكين» التي كانت من الهول بحيث قضت على المريض بدل شفائه. هذا فضلاً عن التكلفة الباهظة للعلاج التي تدير الرأس، بمبلغ 450 ألف دولار للمريض.