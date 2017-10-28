منتدى الاتحاد.. قمة في النجاح تاريخ النشر: السبت 28 أكتوبر 2017 في التاسع عشر من أكتوبر 2017 عقد المنتدى السنوي الثاني عشر لجريدة الاتحاد، وهي الجريدة الوطنية الأولى في دولة الإمارات. وتحت عنوان «دول مجلس التعاون الخليجي ومكافحة الإرهاب» انطلقت فعاليات المنتدى، الذي تميز بمشاركة كوكبة مرموقة من الكتاب والباحثين الذين لهم باع طويلة في معالجة شؤون العالم العربي، سواء كانوا متحدثين بأوراق رئيسية أو معقبين على الأوراق أو مديرين للجلسات الأربع التي انطلقت نحو التاسعة صباحاً واستمرت إلى السابعة مساء. بالنسبة للمشاركين بأوراق ركز جميعهم على الدور القطري السلبي الداعم للإرهاب والعنف حول العالم وتناولوا معظم الجوانب المتعلقة بذلك بالتحليل والتدقيق الذي توصلوا من خلاله إلى أن النظام القطري هو معول هدم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وللتضامن العربي، وبأن من يسيطرون حالياً في قطر يقومون بذلك عن عمد وبوسائل خبيثة وخطيرة مستعينين بخبراء في هذا المجال من مختلف أصقاع العالم على الصعد الإعلامية والسياسية والدعاية المغرضة. لقد اتضح من المداولات والنقاشات المستفيضة التي دارت بأن قطر تمارس نشاطات مريبة أسقطت جميع الأقنعة التي كانت نخبتها السياسية الحاكمة حالياً تقول من خلالها بأنها شقيق للعرب جميعاً سواء كانوا خليجيين أو غيرهم، وما قيامها بالاستعانة بالغرباء كإيران وتركيا والارتماء في أحضانهم وتمويل الإرهاب وإيواء فلول الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة واستضافة قادتها وأفرادها والتدخل السافر في شؤون الدول العربية الأخرى كالبحرين ومصر وليبيا واليمن سوى صور بشعة ومقيتة من صور ممارسة الإرهاب ذاته، إن ذلك كله يتم عبر الإدعاء والتستر وراء أسطورة إقامة دولة الخلافة الإسلامية ومن خلال ذلك يتم خداع الجماهير واستغلالها ورمي شبابها في أتون الحروب العبثية التي تدور رحاها في أكثر من قطر عربي منكوب. على الصعيد الإعلامي كان تركيز المنتدى متميزاً حيث تحدثت أكثر من ورقة في هذا الشأن وأوضح مقدموها بأن النشاط القطري في الداخل والخارج مضلل ومخادع وكاذب وتلفيقي تقوده قناة «الجزيرة» بكافة أفرعها العربية والإنجليزية ويتم الصرف المالي عليه بغزارة شديدة تصل إلى حد السفه وتبذير الأموال وإغداقها يمنة ويسرة على مجموعات من الإعلاميين ووسائل الإعلام المأجورين، ويقابل ذلك أن إعلام دول الرباعية التي تواجه قطر ما زال دون المستوى المطلوب الذي تتيحه إمكانيات الدول الأربع مجتمعة، رغم أن الساحة الإعلامية مفتوحة أمامها، خاصة في دول الغرب كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث علاقاتها بهذه الأطراف تسودها المصالح المشتركة والوفاق والتعاون لكنها لم تستفد من ذلك حتى الآن وبالشكل الصحيح إلى درجة تثير التساؤل. ختاماً نهنئ الأخوة في جريدة الاتحاد وأبوظبي للإعلام على هذا النجاح والتميز، ونتمنى لهم التوفيق، وللمنتدى الاستمرارية، لأنه أصبح عادة حميدة تتميز بها جريدة الاتحاد دون غيرها، ومنبراً ساطعاً يخدم قضايانا الوطنية خدمة جليلة تساعد وطننا الغالي في المضي قدماً إلى ما يصبو إليه.