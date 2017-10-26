«بريكست».. المعركة مستمرة! تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 في يونيو عام 2016، صوت الشعب البريطاني بنسبة 52 في المئة مقابل 48 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن «حكم الـ52/48» سيظل غير نهائي بسبب طول الطريق، مثلما قال زعيم حزب الاستقلال البريطاني «نيجيل فاراج» في 16 مايو 2016 عندما كان يخشى من فوز مؤيدي البقاء في التكتل الأوروبي. وتابع «فاراج» قائلاً لـ«بي بي سي»: «إنه ستظل هناك مطالبة دؤوبة بإعادة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا ما فاز أنصار البقاء بهامش ضئيل». وأضاف: «سواء ربحنا أم خسرنا هذه المعركة، فإننا سننتصر في الحرب». وعلى الرغم من ذلك يسعى الآن أنصار الخروج إلى إنكار حقوق خصومهم التي زعموها لأنفسهم من قبل، ويتهمون أنصار البقاء الذين يريدون استمرار الجدل بشأن عدم احترام رأي الشعب. ويسعى «كليج»، إلى تبديد الاعتقاد بأن «بريكست» حتمي. وهو محق في ذلك، إذ يجب أن تكون للديمقراطية حرية تغيير رأيها. ومثلما يشير «ديفيد ديفيس»، الوزير المكلف بعملية «بريكست»: «إذا لم تكن الديمقراطية قادرة على تغيير رأيها، فلن تكون ديمقراطية». والاعتقاد بحتمية «بريكست» تعززه فكرة أنه بمجرد تفعيل المادة «50»، فلا يمكن التراجع عنها. وقد كان ذلك موقف الحكومة البريطانية و«جينا ميلر» التي قادت حملة قضائية في قضية حكمت على إثرها المحكمة العليا بضرورة موافقة برلمانية قبل تفعيل المادة 50. غير أن ذلك الموقف غير منطقي. فتفعيل المادة 50 يشكل إيذاناً ببدء المفاوضات. وفي أي وقت أثناء المفاوضات، يمكن للمرء العدول عن قراره. فإذا أعلن شخص منزله للبيع، فإنه ليس ملتزماً ببيعه إذا لم تف العروض بتوقعاته. ومطالبات «كليج» بالعدول عن «بريكست» ليست استثنائية، إذ يقول: «إن على أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي أن ينضموا إلى الأحزاب والحملات السياسية للمنظمات التطوعية، والاتحادات التجارية، وأن يكتبوا رسائل إلى قادة الأحزاب. لكن جلّ هذه الجهود وإن لم تكن ضارة، فإنه من المستبعد أن تتمخض عن الكثير من النتائج». وهناك طريقة واحدة يمكن العدول من خلالها عن «بريكست»، وهي إجراء استفتاء على اتفاقية الخروج. وفي الدستور البريطاني تغلب سيادة الشعب على سيادة البرلمان. وإذا كان البرلمان وحده لا يمكنه العدول عن الخروج، فإنه يمكن أن يفوض بإجراء استفتاء عن طريق ملحق تعديل لقانون الخروج. وإذا كان أنصار الخروج محقين بشأن تقييمهم للرأي العام، فلا شيء لديهم يخشون منه. لكن من المحتمل فقط أنهم مخطئون! وائل بدران الكتاب: كيف نوقف «بريكست» المؤلف: نيك كليج الناشر: بودلي هيد تاريخ النشر: 2017