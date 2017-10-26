الأحزاب الأميركية.. والديمقراطية غير الملتوية تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 مع السيطرة على الكونجرس، والبيت الأبيض، وأغلبية حكومات الولايات، يستطيع الحزب الجمهوري أن يزعم أنه الآن أقوى من أي وقت آخر مضى منذ عام 1928. وعلى الجانب الآخر، يعتقد كثير من الديمقراطيين أن حظوة حزبهم بين الشباب والعدد المتزايد من المجموعات السكانية من غير البيض قد جعلته على حافة حقبة جديدة من السلطة. والحقيقة هي أن كلاً من الحزبين يواجه أزمة -وربما يكون أيضاً متجهاً إلى الأسوأ. فصعود الجمهوريين تكتنفه علامات الشك. وقد كشفت سيطرة الحزب على الكونجرس عن انقسامات عميقة ومريرة، وقد وجه قراصنة «بريتبارت» و«توك راديو» هجومهم إلى رئيس مجلس النواب «بول ريان» وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل». ولأنه من الصعب التخلص من التعهد بإلغاء واستبدال برنامج «أوباماكير»، تكافح الأغلبية المتصدعة لتوحيد موقفها بشأن التخفيضات الضريبية، التي تعد بمثابة «العجل الذهبي» للحزب الجمهوري. وكما جاء في القول المأثور، فإن «السلطة هي ما تفعله السلطة» وإن كانت، في هذه الحالة، لا تفعل الكثير. وعلى الجانب الآخر، يتأجج الاستقطاب الداخلي بنفس القوة، وإن كان أقل علنية، بين الديمقراطيين. وقد فقدوا، هم أيضاً، السيطرة تقريباً على ترشيحهم الرئاسي العام الماضي. فقد أظهر السيناتور «بيرني ساندرز» رغبة ضئيلة في أن يكون ديمقراطياً من خلال حياته السياسية الطويلة في ولاية فيرمونت، ولكنه قرر أيضاً في وقت متأخر أن يسعى إلى فرض السيطرة الأيديولوجية. ولا يزال هذا الرجل السبعيني الثوري يواصل حشد الجناح الأيسر ضد الديمقراطيين البارزين، ولا يهتم هو ولا مؤيدوه بالتصرف بطريقة لطيفة. ففي كاليفورنيا، على سبيل المثال، أثار إعلان السيناتورة المخضرمة «ديان فينيشتاين» أنها ستسعى للحصول على ولاية خامسة كاملة غضباً من مجموعة ساندرز، حيث إن عمدة سان فرانسيسكو السابقة تعد وسطية للغاية بالنسبة لهم. ودون تردد، تقدم الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا «كيفين دي ليون» لينافسها في الانتخابات التمهيدية. وعلى رغم أنه ربما لا يكون تقدمياً كما يفضل اليسار، إلا أن مجرد تحديه في قلب أميركا «الديمقراطية» من شأنه أن يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب. فما الذي يجعل إذن الصراعات الحالية داخل الحزبين الرئيسيين مختلفة عن الصراعات التقليدية في الماضي؟ إن هذا يعود إلى الصعود السريع للديمقراطية غير الملتوية، التي مكنت لها الثورة الرقمية. وعلى مدى أجيال، كانت الأحزاب الرئيسية تعمل وكأنها متاجر متنافسة على طرفي النقيض في مركز التسوق السياسي في أميركا. وكانت تختار المنتجات التي تقدمها وتعرض منتجات معينة تفضلها بطريقة بارزة. وكانت أيضاً تقوم بتخصيص ميزانيات كبيرة للدعاية ومن ثم استحوذت على البوتيكات والمتاجر المتخصصة -الخضر وأنصار الحرية وغيرهم- التي كانت تخدم زبائن أصغر. وكما تقتل الهواتف الذكية والإنترنت تجارة التجزئة عن طريق ربط المشترين بالمنتجات مباشرة، فإن نفس الشيء يحدث أيضاً مع الأحزاب الرئيسية. لقد توجه دونالد ترامب مباشرة نحو الناخبين من خلال الفيسبوك وتويتر، وهم، بدورهم، جعلوه يكتسح الحرس الجمهوري ليتصدر الواجهة ويعرض قضايا الحزب الجمهوري. وبالمثل، وجد ساندرز أيضاً الكثير من المتطوعين والمال لتعزيز محاولته للاستيلاء الثوري على الحزب الديمقراطي. ولم يعد الناخبون، في كثير من الحالات، يريدون حزباً سياسياً يعرض مرشحيهم ويفحص أفكارهم. إنهم يفضلون بناء حركات خاصة بهم، وبسرعة مذهلة في كثير من الأحيان. ولا يقتصر هذا التغيير على الولايات المتحدة. فالأحزاب الرئيسية في بريطانيا لم تكن تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي «البريكسيت»، ولكنه كسب. والأحزاب الرئيسية في فرنسا لم تكن تريد إيمانويل ماكرون، ولكنه أصبح هو الرئيس. وانتخابات «الفائز يأخذ كل شيء» في أميركا تفضل عادة بقوة نظام الحزبين. (ولكن الأنظمة الديمقراطية، بتمثيلها النسبي، تشجع وجود أحزاب أصغر حجماً وأكثر عدداً). ولكن ما لم يجد الجمهوريون والديمقراطيون سبلاً، وبسرعة، للتكيف مع الصعود الحقيقي للديمقراطية غير الملتوية، فمن الممكن أن تصبح ميزتهم النظامية بمثابة معركة «آلامو» حيث خاض المدافعون عن الانضباط الحزبي وبناء الائتلاف معركتهم الأخيرة. وقد رأينا بالفعل أحد الأحزاب يفقد سلعته الأثمن: الترشيح الرئاسي. ورأينا أقلية متناثرة في مجلس النواب ترفض رئيسه السابق «جون بوينر» وتضع عينها الجائعة على خلَفه. وسواء كان المستقبل للمرشحين المستقلين المرتبطين بالناخبين خارج الأحزاب أو لعمليات الاستحواذ السياسي الصاخب، أو بمزيج من الاثنين، فإن الآتي لا يزال مبهماً بالنسبة للأحزاب الرئيسية كما عرفناها. فقد كانت هذه الأحزاب متعجرفة وفاسدة أحياناً وغير متجاوبة أكثر من اللازم، ولكنها أيضاً كانت تدقق في المرشحين وتدربهم وتعزز التسويات التي تجمع الفرق معاً. وهو ما نفتقده الآن. ديفيد فون دريل كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»