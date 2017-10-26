ضريبة الطاقة

تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

بينما تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شريحة ضئيلة، لكن متزايدة، من قطاع توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، أشار على الأقل عضو واحد في إدارة ترامب إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستحظى بمساعدات ضريبية فيدرالية. وتحدث رئيس وكالة حماية البيئة «سكوت برويت»، عن طاقة الشمس والرياح الشهر الجاري، قائلاً: «سأجعلها تستطيع منافسة الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى». لكن ما لم يُذكره هو الطرق المتعددة لدعم الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. فمن بين أكبر الهبات التي يحظى بها قطاع النفط والغاز الاستفادة من إطار قانوني يطلق عليه اسم «الشراكة المحدودة الرئيسة»، والذي يسمح للشركات بتقليص أعبائها الضريبية والحصول على استثمارات في خطوط النفط والمشاريع الأخرى.

وهناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، ينتمون لكلا الحزبين، ترغب في السماح لمصادر الطاقة البديلة بالاستفادة من تلك الوسيلة الاستثمارية والضريبية. وقدم السيناتور الديمقراطي «كريستوفر كونز» وزميله الجمهوري «جيري موران» مشروع قانون يهدف إلى السماح للشركات التي تصنع مولدات الكهرباء من طاقة الرياح والمزارع الشمسية ومشاريع الطاقة البديلة الأخرى، بالاستفادة من إطار «الشراكة المحدودة الرئيسة».

وعادة ما يتم فرض ضرائب على الأموال التي تجنيها الشركات المتداولة في البورصة مرتين، فكل من الشركة ومساهميها يدفعون فواتيرهما الضريبية المنفصلة. لكن الإطار القانوني يضمن الاكتفاء بالضريبة التي تدفعها الشركة.

دينو جراندوني

كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»